ExxonMobil lève l’ordre de confinement pour le quartier de Charlton Pollard

ExxonMobil Beaumont a levé l’ordre de confinement qu’il avait émis mardi après-midi pour le quartier de Charlton Pollard.

Matt Gully, directeur régional des affaires publiques et gouvernementales d’ExxonMobil, a déclaré à KFDM/Fox 4 News que l’ordre de confinement avait été émis par mesure de précaution vers 16h30 mardi, lorsqu’une petite fuite de dioxyde de soufre s’est produite alors que l’entreprise s’efforçait de corriger un problème dans une unité de production de soufre, dans le but d’empêcher une fuite plus importante. L’ordre a été levé peu après 17h.

Gully affirme que les moniteurs d’air ne montrent aucune indication de dioxyde de soufre dans le quartier.

« Rentrez dans le bâtiment le plus proche », selon un communiqué de la ville de Beaumont après l’émission de l’ordre de confinement. « Fermez et verrouillez toutes les fenêtres et les portes. Éteignez tous les systèmes de ventilation et de climatisation (CVC) et fermez tous les clapets de cheminée. Scellez tous les espaces sous les portes et les fenêtres avec des serviettes humides ou du ruban adhésif. Restez à l’intérieur jusqu’à ce qu’un avis officiel de fin d’alerte soit donné. »