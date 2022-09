ANCHORAGE, Alaska (AP) – Joseph Hazelwood, le capitaine du pétrolier Exxon Valdez qui s’est échoué il y a plus de trois décennies en Alaska, provoquant l’une des pires marées noires de l’histoire des États-Unis, est décédé, a rapporté le New York Times. Il avait 75 ans.

Il est décédé en juillet après avoir lutté contre le COVID-19 et le cancer, a déclaré son neveu Sam Hazelwood au journal pour un article rapporté vendredi. Les membres de la famille et les associés d’Hazelwood n’ont pas répondu à l’Associated Press pour commentaires.

L’Exxon Valdez, un pétrolier de 987 pieds (301 mètres), s’est échoué sur le récif de Bligh en Alaska à 0 h 04 le 24 mars 1989, déversant près de 11 millions de gallons (41 millions de litres) de pétrole dans les riches eaux de pêche de Prince William Sound. Les courants et les tempêtes ont transporté le pétrole brut sur 1 200 milles (1 931 kilomètres) de la côte de l’Alaska.

Le Exxon Valdez Oil Spill Trustee Council estime que le déversement a tué un quart de million d’oiseaux de mer, 2 800 loutres de mer, 300 phoques communs, 250 pygargues à tête blanche, jusqu’à 22 épaulards et des milliards d’œufs de poisson. Il a fallu des années pour que le nombre de poissons rebondisse après le déversement, et du pétrole peut encore être trouvé sous la surface de certaines plages de Prince William Sound.

L’échouement, ainsi que d’autres déversements de pétrole en 1989 et 1990, ont entraîné l’adoption de l’Oil Pollution Act de 1990, qui a renforcé la façon dont le gouvernement américain réagit aux déversements de pétrole. L’Exxon Valdez a été dépassé en tant que pire marée noire du pays lorsque Deepwater Horizon a explosé en 2010, libérant 168 millions de gallons (635 millions de litres) de pétrole dans le golfe du Mexique.

Un jury d’Anchorage a accordé à près de 33 000 plaignants touchés par le déversement de l’Alaska 5 milliards de dollars de dommages-intérêts punitifs en 1994, mais ce montant a été réduit de moitié par d’autres tribunaux en appel par Exxon. En 2008, la Cour suprême des États-Unis a réduit les dommages-intérêts punitifs à 507,5 millions de dollars.

Hazelwood, que les procureurs ont accusé d’être ivre lorsque le pétrolier s’est échoué, était le seul membre d’équipage inculpé après le déversement. Il avait laissé un troisième compagnon aux commandes du navire pendant qu’il descendait pour faire de la paperasse. Hazelwood a été accusé d’un crime, d’un méfait criminel et de trois délits – mise en danger imprudente, conduite d’un navire en état d’ébriété et déversement négligent d’hydrocarbures.

Au cours de son procès à Anchorage en 1990, des témoins ont rapporté qu’il avait bu de la vodka dans un bar Valdez avant le départ du navire, mais combien il avait bu et à quelle heure étaient en litige. Aucun témoin n’a décrit Hazelwood comme semblant ivre, titubant ou articulant ses mots. Les membres de l’équipage l’ont qualifié de cool, calme et aux commandes avant et après l’échouement, selon la couverture du procès par l’Associated Press.

Son taux d’alcoolémie était de 0,061, mais il n’a été testé qu’environ 10 heures et demie après l’échouement du pétrolier. Dans la plupart des États, la limite légale est de 0,08 %.

Le jury a finalement déclaré Hazelwood coupable de rejet négligent de pétrole dans les eaux de l’État et l’a acquitté des autres chefs d’accusation. Il a été condamné à passer 1 000 heures de travaux d’intérêt général et condamné à payer 50 000 $ en dédommagement.

Lors de sa condamnation, le juge de la Cour supérieure de l’époque, Karl Johnstone, a déclaré qu’il était déçu que Hazelwood ne s’était pas publiquement excusé pour son rôle dans la catastrophe.

“Je suis sûr qu’au fond de lui, il est très honteux”, a déclaré Johnstone.

En juin 1999, Hazelwood, de Huntington, New York, s’est entretenu avec le New York Times alors qu’il se préparait à partir pour Anchorage pour terminer son service communautaire.

“En tant que capitaine du navire, j’accepte la responsabilité du navire et des actions de mes subordonnés”, a-t-il déclaré au journal. « Je n’ai jamais essayé d’éviter cela. Je ne suis pas un idiot sans remords.

Il a ensuite noté qu’il avait été reconnu coupable d’un délit mineur. « Il n’y a pas de criminalité inférieure dans l’État de l’Alaska. Le juge devait prononcer une peine. Je peux le comprendre. Je n’ai pas à être d’accord avec ça », a déclaré Hazelwood au Times.

Cependant, une décennie plus tard, il a publié les excuses que le juge Johnstone voulait entendre.

Hazelwood a assumé la responsabilité du livre “The Spill: Personal Stories from the Exxon Valdez Disaster”, de Sharon Bushell et Stan Jones.

« Parfois, les gens m’ont traité de bouc émissaire, mais je ne me suis jamais senti à l’aise avec ce terme lorsqu’il m’est appliqué en ce qui concerne la marée noire », dit-il. “J’étais capitaine d’un navire qui s’est échoué et a causé une quantité épouvantable de dégâts. Je dois être responsable de ça. Il n’y a pas moyen de contourner cela.

Après le déversement, il a travaillé dans un cabinet d’avocats de New York en tant que parajuriste et a également été instructeur dans un collège maritime.

Hazelwood laisse dans le deuil sa femme, Suzanne; une fille, Alison; deux petits-fils et un frère, Joshua, a rapporté le Times.

