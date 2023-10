Exxon prend la tête du principal gisement pétrolier américain en rachetant pour 60 milliards de dollars son rival de schiste Pioneer

HOUSTON/NEW YORK, 11 octobre (Reuters) – Exxon Mobil (XOM.N) a accepté d’acquérir son rival américain Pioneer Natural Resources (PXD.N) dans le cadre d’une opération portant sur des actions évaluée à 59,5 milliards de dollars, ce qui en ferait le plus grand producteur du pays. plus grand champ pétrolier américain et garantir une décennie de production à faible coût.

L’accord, évalué à 253 dollars par action, associe la plus grande société pétrolière américaine à l’un des noms les plus prospères issus de la révolution du schiste qui a transformé les États-Unis en le plus grand producteur de pétrole du monde en un peu plus d’une décennie.

Darren Woods, directeur général d’Exxon, a déclaré dans une interview que le rapprochement offrait une grande opportunité de synergies entre les sociétés.

« En gros, nous avons conclu cet accord assez rapidement », a déclaré Woods après avoir contacté le PDG de Pioneer, Scott Sheffield, il y a deux semaines, « et avons commencé à parler de la nature complémentaire de nos deux activités ».

La société fusionnée pourrait ajouter 700 000 barils par jour de production de pétrole et de gaz (bepj) dans les quatre ans suivant la conclusion de l’accord, pour atteindre 2 millions de bepj. Il vise également à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à augmenter la production de pétrole par puits en combinant la technologie d’Exxon avec le coût d’exploitation inférieur de Pioneer, a déclaré Exxon.

L’offre représente une prime de 9 % par rapport au prix moyen de Pioneer au cours des 30 jours précédant le 5 octobre, date à laquelle des informations faisant état de négociations ont fait surface. Les actions de Pioneer étaient en hausse de 1% à 239,67 $ à midi. Les actions Exxon ont chuté de 4,4%.

La réaction boursière implique que les investisseurs attribuent une probabilité de 72 % à la conclusion de l’opération, sur la base du cours de l’action de Pioneer à la fin de la bourse le 5 octobre, avant que les médias ne fassent état des négociations.

L’accord, qui devrait être conclu début 2024, laissera quatre des plus grandes sociétés pétrolières américaines contrôler une grande partie du champ de schiste du bassin permien et ses vastes infrastructures.

« La part de marché de ce regroupement semble être inférieure aux seuils justifiant généralement une action », a déclaré Scott Hanold, analyste de RBC Marchés des Capitaux, dans une note.

LE PLUS GRAND DES SCHISTES DU PERMIEN

Pioneer est le plus grand opérateur de puits du Permien, représentant 9 % de la production brute, tandis qu’Exxon occupe la cinquième place avec 6 %, selon RBC Marchés des Capitaux.

Pioneer s’était développé grâce à des transactions de plusieurs milliards de dollars telles que celles de ses rivaux de schiste DoublePoint Energy pour 6,4 milliards de dollars en 2021 et de Parsley Energy pour 7,6 milliards de dollars en 2020 sous la direction du PDG Sheffield.

Sheffield recevra une indemnité de départ de 29 millions de dollars à la clôture de la vente, et quatre autres hauts dirigeants de Pioneer recevront environ 42 millions de dollars en indemnités de départ, selon RBC.

« Aujourd’hui est un jour doux-amer pour moi », a déclaré Sheffield à ses employés dans une lettre, promettant que ses employés des champs pétrolifères et la plupart des employés de bureau se verraient proposer des emplois chez Exxon, ou une indemnité de départ s’ils déclinaient l’offre.

« Nous n’envisageons pas de réduire les opérations de forage, ni les effectifs, ni les effectifs. Nous cherchons comment tirer le meilleur parti des deux opérations et augmenter » les volumes et les rendements pour les actionnaires, a déclaré séparément Woods d’Exxon lors d’une conférence téléphonique.

Un travailleur exploite du matériel sur une plate-forme de forage près de Midland, Texas, États-Unis, le 12 février 2019. Photo prise le 12 février 2019. REUTERS/Nick Oxford/File Photo Acquérir des droits de licence

Woods a déclaré qu’il ne prévoyait pas d’obstacles antitrust et n’a pas précisé qui dirigerait l’exploitation élargie des schistes d’Exxon. Son chef a été suspendu la semaine dernière après son arrestation. Sheffield, qui rejoindra le conseil d’administration d’Exxon une fois la transaction conclue, a annoncé son intention de prendre sa retraite de Pioneer à la fin de l’année.

Le Permien est très apprécié par l’industrie énergétique américaine en raison de ses coûts d’extraction de pétrole et de gaz relativement faibles, les coûts de production minimes de Pioneer étant en moyenne d’environ 10,50 dollars le baril.

Les récents accords conclus dans le secteur du schiste reflètent la diminution du nombre de sites de forage de premier plan.

« Les schistes bitumineux s’épuisent dans les stocks de niveau 1 », a déclaré Bryan Sheffield, fondateur de l’investisseur énergétique Formentera Partners et fils de Scott Sheffield. « Quelque chose doit changer en termes de stratégie », a-t-il ajouté.

Cette acquisition sera la plus importante réalisée par Exxon depuis son rachat de Mobil Oil pour 81 milliards de dollars en 1998.

Mais ce n’est pas son premier investissement dans le schiste. Elle a acquis XTO Energy pour environ 41 milliards de dollars en 2010, une transaction qui a conduit à une dépréciation massive une décennie plus tard, alors que les prix du gaz naturel chutaient.

Cet accord dépasserait l’acquisition de BG Group par Shell (SHEL.L) pour 53 milliards de dollars en 2016, ce qui a placé la major pétrolière au sommet du marché mondial du gaz naturel liquéfié.

BOIS DANS LE SIÈGE DU CONDUCTEUR

Exxon s’est sortie d’une période de lourdes pertes et d’énormes dettes au cours des deux dernières années en réduisant ses coûts, en vendant des dizaines d’actifs et en bénéficiant des prix élevés de l’énergie stimulés par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Il a fait l’objet de vives critiques pour s’en tenir à une stratégie dépendante du pétrole lourd alors que les préoccupations climatiques devenaient plus pressantes, ses efforts de transition énergétique étant axés sur la réduction de ses propres émissions.

Mais sa décision a porté ses fruits puisque l’entreprise a réalisé l’année dernière un bénéfice record de 56 milliards de dollars, deux ans après que les pertes ont grimpé à 22 milliards de dollars pendant la pandémie de COVID-19.

La société a englouti une partie des énormes bénéfices issus de la flambée des prix du pétrole, mettant de côté quelque 30 milliards de dollars en espèces en prévision de transactions, selon les analystes.

En juillet, Exxon a accepté un accord d’achat d’actions de 4,9 milliards de dollars pour Denbury, une petite société pétrolière américaine dotée d’un réseau de pipelines de dioxyde de carbone et de stockage souterrain. Cette acquisition visait à renforcer l’activité naissante d’Exxon à faible émission de carbone.

Exxon a initialement fait une offre entièrement en espèces sur Denbury, puis a basculé à la dernière minute vers toutes les actions, reflétant à la fois la hausse de la valeur marchande de l’objectif au cours des négociations et la volonté des investisseurs de participer à toute hausse des actions d’Exxon.

Le cours de l’action du géant pétrolier s’est fortement redressé depuis sa chute début 2020 à environ 30 dollars en raison de l’effondrement des prix du pétrole et du gaz. Les actions Exxon ont récemment atteint un sommet historique de 120 $ par action.

Reportage d’Arunima Kumar et Shubhendu Deshmukh à Bengaluru, Anirban Sen à New York et Sabrina Valle et Arathy Somasekhar à Houston ; Écrit par Gary McWilliams ; Montage par Rashmi Aich, Jamie Freed, Sriraj Kalluvila et Nick Zieminski

Nos normes : Les principes de confiance de Thomson Reuters.