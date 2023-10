Exxon Mobil, Lockheed Martin, Disney

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux avant la cloche :

Walt Disney — Les actions du géant des médias ont augmenté de plus de 1% après le Wall Street Journal signalé que l’investisseur activiste Nelson Peltz, Trian Fund Management, a augmenté sa participation et pourrait briguer plusieurs sièges au conseil d’administration, y compris pour lui-même. La participation de Trian vaut désormais plus de 2,5 milliards de dollars après avoir ajouté plus de 30 millions d’actions contre seulement 6,4 millions fin juin, a rapporté le Journal. Trian a refusé de commenter.

Arm Holdings — Les actions du fabricant de puces ont grimpé de près de 3 % après que JPMorgan a initié une couverture avec une surpondération et a salué l’expansion potentielle de l’entreprise dans le secteur automobile.

Technologie Spotify — La plateforme de streaming musical a chuté de 2 % après que Redburn Atlantic a dégradé ses actions à neutre après achat. La société a cité des facteurs, notamment la dilution de la marge brute, due à la récente décision de la société d’inclure des livres audio dans son forfait d’abonnement premium.

Zscaler — Le titre a légèrement augmenté après que Barclays a reclassé la société de sécurité cloud à une note de surpondération. L’analyste Saket Kalia a cité une nouvelle opportunité de croissance dans un segment émergent comme raison de cette mise à niveau.

Oracle — Les actions ont augmenté d’environ 1 % après qu’Evercore ISI a mis à niveau Oracle pour surperformer par rapport à la ligne. La société de Wall Street a déclaré que le titre de logiciels se trouvait à un point d’entrée attractif après son récent repli.

Exxon Mobil , Chevron , Pétrole occidental — Les valeurs énergétiques ont bondi alors que les prix du pétrole ont augmenté suite à l’attaque du groupe militant palestinien Hamas contre Israël ce week-end. Exxon et Chevron ont augmenté de plus de 2 % et Occidental de plus de 3 %.

Capitale du hibou bleu — Les actions de la société d’investissement ont chuté de 2,6 % après qu’Oppenheimer a abaissé la note de Blue Owl Capital pour qu’elle surperforme.

Mirati Thérapeutique — Les actions de la société d’oncologie au stade commercial ont chuté de 4,7 % après Bristol Myers Squibb annoncé Dimanche, elle acquerra Mirati pour 58 dollars par action en espèces, pour une valeur totale des capitaux propres de 4,8 milliards de dollars. Mirati est connue pour son médicament contre le cancer du poumon Krazati, que Bristol Myers Squibb ajoutera à son portefeuille commercial.

Tesla — Les actions de Tesla ont chuté de plus de 1 % après que les données de la China Passenger Car Association ont montré que la société avait vu ses ventes baisser de 10,9 % d’une année sur l’autre en Chine le mois dernier. Pendant ce temps, les ventes rivalisent avec celles de BYD a augmenté de plus de 40 %.

Lockheed Martin — La société d’aérospatiale et de défense a vu ses actions augmenter d’environ 4,5 % dans les échanges avant commercialisation suite à l’attaque surprise contre Israël par le Hamas.

— Brian Evans de CNBC, Lisa Kailai Han, Fred Imbert, Hakyung Kim, Yun Li, Tanaya Macheel et Pia Singh ont contribué au reportage.