Exxon Mobil, Chevron et ConocoPhillips contestés sur les pratiques fiscales

S’exprimant à la fin du mois dernier, le président américain Joe Biden a menacé d’augmenter les impôts sur les bénéfices des compagnies pétrolières si les géants de l’industrie ne travaillaient pas pour réduire les prix du gaz. Brandon Bell | Getty Images

Oxfam a déposé lundi des résolutions d’actionnaires contre les géants pétroliers américains Exxon Mobil, Chevron et ConocoPhillips, affirmant qu’un manque de transparence sur leurs pratiques fiscales mondiales pose un risque important pour les investisseurs à long terme. L’organisme de bienfaisance international a déclaré que les pratiques fiscales des entreprises compromettent l’intérêt du public pour un système fiscal équitable, en particulier dans les pays du Sud “qui ont les plus grands besoins en recettes fiscales”. “Les déclarations fiscales éculées d’Exxon, Chevron et ConocoPhillips laissent les investisseurs, les groupes de surveillance et le grand public dans l’ignorance des pratiques fiscales secrètes des entreprises”, a déclaré Daniel Mulé, responsable de la politique sur les industries extractives et la fiscalité chez Oxfam America, dans un communiqué. . ConocoPhillips a confirmé avoir reçu une proposition d’actionnaire d’Oxfam et l’examinerait avant son assemblée générale annuelle en mai de l’année prochaine. La société a ajouté qu’elle “reste déterminée à suivre toutes les règles de divulgation applicables dans les pays dans lesquels nous opérons”. Un porte-parole de Chevron a déclaré que la société “se conforme à toutes les lois fiscales applicables. Notre approche de la fiscalité correspond à nos efforts à l’échelle mondiale pour mener nos activités de manière légale, responsable et intègre”. Exxon Mobil n’a pas répondu à une demande de commentaire lorsqu’il a été contacté par CNBC. Cela s’inscrit dans le cadre d’une pression plus large pour une plus grande transparence fiscale de la part des grandes entreprises, en particulier alors que les gens du monde entier ressentent la pression d’une crise du coût de la vie. Les majors pétrolières ont été à plusieurs reprises critiqué pour leurs opérations fiscales mondiales. Et, ces derniers mois, les géants de l’énergie ont fait face à des appels croissants pour une taxe sur les bénéfices exceptionnels après avoir engrangé des bénéfices record grâce à une flambée des prix du pétrole et du gaz suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Si les projets pétroliers et gaziers réduisent la pauvreté, pourquoi cacher les chiffres ? Daniel Mulé Responsable politique sur les industries extractives et la fiscalité chez Oxfam America

S’exprimant à la fin du mois dernier, le président américain Joe Biden a menacé d’augmenter les impôts sur les bénéfices des compagnies pétrolières si les géants de l’industrie ne travaillaient pas pour réduire les prix du gaz, accusant les géants de l’énergie de “profits de guerre”. “Les bénéfices records des compagnies pétrolières aujourd’hui ne sont pas dus au fait qu’elles font quelque chose de nouveau ou d’innovant”, a déclaré Biden. a dit le 31 octobre. “Leurs profits sont une aubaine de la guerre – la manne du conflit brutal qui ravage l’Ukraine et blesse des dizaines de millions de personnes dans le monde.”

Ensemble, Exxon Mobil, Chevron et ConocoPhillips ont déclaré au troisième trimestre des bénéfices supérieurs à 35 milliards de dollars. “Les compagnies pétrolières et gazières invoquent fréquemment leurs contributions à l’assiette fiscale dans les pays producteurs pour justifier la poursuite de leurs activités, en particulier dans les pays pauvres, mais les pratiques fiscales secrètes rendent impossible de vérifier si les entreprises contribuent réellement à une prospérité partagée”, a déclaré Oxfam. dit Mulé de l’Amérique. « Si les projets pétroliers et gaziers réduisent la pauvreté, pourquoi cacher les chiffres ? il ajouta.

‘Laissez entrer la lumière du soleil’

Oxfam a déclaré que les pratiques fiscales d’Exxon Mobil, Chevron et ConocoPhillips créent un risque pour les investisseurs qui souhaitent se protéger contre d’éventuels dommages à leur réputation et la possibilité de “débourser des millions en raison de poursuites, de projets bloqués et de la renégociation des conditions fiscales”. Pour remédier à cela, Oxfam a appelé les entreprises à publier des rapports détaillant leurs pratiques fiscales conformément à la norme fiscale de la Global Reporting Initiative, qui comprend des rapports publics pays par pays sur les informations financières, fiscales et sur les travailleurs. Un rapport du Tax Justice Network publié plus tôt ce mois-ci montré que la déclaration publique pays par pays pourrait réduire les pertes de recettes fiscales dues au transfert transfrontalier de bénéfices d’au moins 89 milliards de dollars. Oxfam affirme que le secteur pétrolier et gazier est reconnu comme un secteur particulièrement à haut risque pour l’évasion fiscale des entreprises – et réaffirme que la combustion de combustibles fossiles est le principal moteur de l’urgence climatique.

Chevron a annoncé le mois dernier son deuxième bénéfice trimestriel le plus élevé jamais enregistré. Justin Sullivan | Getty Images Actualités | Getty Images