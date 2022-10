Exxon Mobil, Chevron, Amazon et autres

Découvrez les entreprises qui font les gros titres avant la cloche :

Exxon Mobil (XOM) – Exxon Mobil a ajouté 2,2% dans les échanges avant commercialisation après que les bénéfices records aient dépassé les prévisions des analystes. La hausse des prix du gaz naturel et le contrôle des coûts ont contribué à compenser la baisse des prix du pétrole brut.

Chevron (CVX) – Chevron a augmenté de 1,7% en action avant commercialisation après avoir battu le chiffre d’affaires et le résultat net pour son dernier trimestre. Le bénéfice de 11,2 milliards de dollars de Chevron était inférieur au record de 11,6 milliards de dollars enregistré au cours du trimestre précédent, mais reste le deuxième meilleur jamais enregistré.

Amazone (AMZN) – Amazon a chuté de 12,3 % en précommercialisation après avoir projeté des revenus beaucoup plus faibles que prévu pour le trimestre en cours. La projection d’Amazon reflète l’incertitude économique et un coup dur d’un dollar américain plus fort.

Pomme (AAPL) – Apple a battu les estimations du chiffre d’affaires et du résultat net pour son dernier trimestre, avec son chiffre d’affaires le plus élevé jamais enregistré pour la période de juillet à septembre. Cependant, les ventes d’iPhone au cours du trimestre ont été légèrement inférieures aux prévisions de Street. Apple a ajouté 1% dans les échanges avant commercialisation.

Pinterest (PINS) – Pinterest a bondi de 9,6 % en pré-commercialisation après que ses résultats trimestriels aient dépassé les prévisions des analystes et que son nombre mensuel d’utilisateurs ait également dépassé les attentes.

Intel (INTC) – Intel a augmenté de 6,9 ​​% dans l’action de précommercialisation malgré la réduction de ses prévisions de ventes pour l’année entière. Le fabricant de puces a battu les estimations des résultats pour son dernier trimestre et a déclaré qu’il se concentrerait sur les réductions de coûts au cours de l’année prochaine.

Sanofi (SNY) – Les actions de Sanofi ont gagné 2,5% en action de précommercialisation après que le fabricant français de médicaments a publié une prévision optimiste. Sanofi connaît une forte demande pour son traitement contre l’eczéma Dupixent et ses vaccins contre la grippe.

T Mobile (TMUS) – Les actions de T-Mobile ont bondi de 3,3% dans les échanges avant commercialisation après avoir signalé la plus forte augmentation du nombre d’abonnés depuis sa fusion avec Sprint en 2020.

Pontiers en plein air (DECK) – Le fabricant de chaussures et de vêtements a déclaré un bénéfice trimestriel de 3,80 $ par action, 12 cents au-dessus des estimations. La société a réaffirmé ses perspectives pour l’année complète et cette prévision prudente a contribué à faire baisser le titre de 6% en pré-commercialisation.