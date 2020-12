La société, pendant des décennies l’une des entreprises américaines les plus rentables et les plus précieuses, a perdu 2,4 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de l’année, et le cours de son action a baissé d’environ 35% cette année. En août, Exxon a été exclu de la moyenne industrielle du Dow Jones, remplacé par Salesforce, une société de logiciels. Le changement symbolisait le passage du témoin de Big Oil à une industrie technologique de plus en plus dominante.

Exxon est sous la pression croissante des investisseurs. DE Shaw, un actionnaire de longue date qui a récemment augmenté sa participation dans Exxon, demande à l’entreprise de réduire ses coûts et d’améliorer son bilan environnemental, selon une personne informée à ce sujet. Un autre investisseur activiste, Engine No. 1, fait pression pour des changements similaires dans un effort soutenu par le California State Teachers Retirement System et l’Église d’Angleterre. Et mercredi, le contrôleur de l’État de New York, Thomas P. DiNapoli, a déclaré que le fonds de pension de 226 milliards de dollars de l’État vendrait des actions dans les sociétés pétrolières et gazières qui n’ont pas agi assez vite pour réduire leurs émissions.

Bien sûr, chaque compagnie pétrolière est aux prises avec l’effondrement de la demande d’énergie cette année et en tant que dirigeants mondiaux, y compris le président élu Joseph R. Biden Jr., s’engagent à lutter contre le changement climatique. En outre, de nombreux services publics, constructeurs automobiles et autres entreprises se sont engagés à réduire considérablement ou à éliminer l’utilisation de combustibles fossiles, la plus grande source d’émissions de gaz à effet de serre, et ont adopté l’énergie éolienne et solaire et les véhicules électriques.

Des entreprises européennes comme Royal Dutch Shell et BP ont déjà commencé à s’éloigner des énergies fossiles. Mais Exxon, comme la plupart des sociétés pétrolières américaines, a doublé son engagement envers le pétrole et le gaz et fait des investissements relativement modestes dans des technologies qui pourraient aider à ralentir le changement climatique.

Pas plus tard que le mois dernier, Exxon a réaffirmé son intention d’augmenter la production de combustibles fossiles, mais à un rythme plus lent. La société investit des milliards de dollars pour produire du pétrole et du gaz dans le bassin permien, qui chevauche le Texas et le Nouveau-Mexique, et dans des champs offshore en Guyane, au Brésil et au Mozambique.

Exxon s’est engagé dans sa stratégie tout en reconnaissant qu’un de ses gros paris précédents ne s’était pas bien passé. Exxon a déclaré qu’il réduirait la valeur de ses actifs de gaz naturel, dont la plupart ont été achetés vers 2010, jusqu’à 20 milliards de dollars. L’entreprise licencie également environ 14000 travailleurs, soit 15% de son total, au cours de l’année prochaine, car elle cherche à réduire les coûts et à protéger un dividende qu’elle avait augmenté chaque année pendant près de quatre décennies jusqu’à cette année.