Exxon a tenté de protéger son activité de combustibles fossiles en minimisant le changement climatique : NPR

Les dirigeants d’ExxonMobil ont continué ces dernières années à émettre des doutes en interne sur les dangers du changement climatique et la nécessité de réduire la consommation de pétrole et de gaz, même si l’entreprise avait précédemment admis publiquement que la combustion de combustibles fossiles contribuait au réchauffement climatique, selon un rapport dans Le journal de Wall Street.

Les efforts visant à minimiser les inquiétudes concernant le changement climatique sous l’ancien directeur général Rex Tillerson, qui a dirigé Exxon de 2006 à 2016, se déroulaient au moment même où les scientifiques de l’entreprise modélisaient des augmentations inquiétantes des émissions de dioxyde de carbone sans réduction importante de la consommation de combustibles fossiles. le Journal signalé. Le journal a cité des documents internes à l’entreprise faisant partie d’un procès intenté dans l’État de New York et des entretiens avec d’anciens dirigeants.

Exxon, ainsi que d’autres sociétés pétrolières et gazières, est accusée de plusieurs procès étatiques et locaux qui l’accusent d’avoir induit le public en erreur sur le changement climatique et les dangers des combustibles fossiles.

Richard Wiles, président du Center for Climate Integrity, un groupe qui tente de tenir les entreprises de combustibles fossiles responsables de leur rôle dans le changement climatique, affirme que les documents obtenus par le Wall Street Journal seront probablement utilisés contre Exxon devant les tribunaux.

« Alors que les communautés paient un prix toujours plus élevé pour l’aggravation de la crise climatique, il est plus clair que jamais qu’Exxon doit être tenue responsable du préjudice qu’elle a causé », a déclaré Wiles dans un communiqué.

Des enquêtes antérieures ont révélé Exxon a travaillé pendant des décennies pour semer la confusion sur le changement climatique, même si ses propres scientifiques avaient commencé à avertir ses dirigeants dès 1977 que les émissions de carbone provenant de la combustion de combustibles fossiles réchauffaient la planète, posant de graves risques pour les êtres humains.

À la fin des années 1980, on s’inquiétait de plus en plus au niveau national et international du fait que l’utilisation des combustibles fossiles réchauffait la planète, augmentant ainsi les risques de conditions météorologiques extrêmes. En réponse, le Journal Selon un rapport, Frank Sprow, directeur d’Exxon, a envoyé une note à ses collègues avertissant que s’il y avait un consensus mondial sur la lutte contre le changement climatique, « des impacts négatifs substantiels sur Exxon pourraient survenir ».

Selon le JournalSprow a écrit : « Tout effort de R&D supplémentaire au sein de la recherche d’entreprise sur les effets de serre devrait avoir deux objectifs principaux : 1. Protéger la valeur de nos ressources (pétrole, gaz, charbon). 2. Préserver les options commerciales d’Exxon. »

Sprow a dit au Journal que l’approche exposée dans sa note a été adoptée comme politique, dans « ce qui allait devenir un pilier central de la stratégie d’Exxon », indique le journal.

Quelques années après ce mémo, Exxon est devenu l’architecte d’une stratégie très efficace de déni du changement climatique qui a réussi pendant des décennies à politiser la politique climatique et à retarder toute action significative visant à réduire la pollution qui retient la chaleur.

Un porte-parole d’Exxon a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique que la société avait reconnu à plusieurs reprises que « le changement climatique est réel et que nous avons toute une entreprise dédiée à la réduction des émissions – les nôtres et celles des autres ».

L’année dernière, Exxon l’a dit envisage de dépenser environ 17 milliards de dollars sur des « initiatives de réduction des émissions » jusqu’en 2027. Cela représente au maximum 17 % du total des investissements en capital que l’entreprise prévoit de réaliser au cours de cette période.

Exxon récemment acheté une société appelée Denbury spécialisée dans la capture des émissions de dioxyde de carbone et leur injection dans les puits de pétrole pour augmenter la production. Il prévoit également de construire une usine d’hydrogène et une installation de captage et de stockage du carbone émissions au Texas.

L’entreprise pourrait dépenser davantage pour des « initiatives de réduction des émissions » si elle constate « des politiques gouvernementales de soutien supplémentaires et des technologies nouvelles et améliorées », a déclaré le porte-parole.

De nombreux scientifiques et militants écologistes ont remis en question la faisabilité de la technologie de capture du carbone sur laquelle s’appuie Exxon. Les précédents projets de captage du carbone menés par d’autres entreprises ont soit dépassé considérablement leur budget, soit ont été clôturés. Ils soutiennent que la solution la plus efficace consiste à réduire considérablement l’utilisation des combustibles fossiles.

Les investisseurs ne semblaient pas perturbés par les dernières révélations sur Exxon. Le cours de l’action de la société était en hausse de près de 2 % jeudi après-midi.

Des scientifiques des Nations Unies ont récemment averti que le monde manquait de temps pour empêcher un réchauffement climatique qui aurait des conséquences encore plus dangereuses, comme des tempêtes et des sécheresses. Les climatologues affirment que le monde doit limiter le réchauffement à 1,5 degrés Celsius (2,7 degrés Fahrenheit). Actuellement, on s’attend à un réchauffement d’environ 2,5 degrés Celsius.