Exxon a prédit le réchauffement climatique dans les années 1970 malgré le rejet public du changement climatique, selon des recherches | Actualité Climatique

Des scientifiques travaillant chez le géant pétrolier Exxon Mobil dans les années 1970 ont prédit le réchauffement climatique avec une précision “étonnante” alors que l’entreprise contredisait publiquement la recherche, selon une étude.

L’étude a révélé que les recherches d’Exxon, qui dataient de 1977, utilisaient une douzaine de modèles informatiques sophistiqués qui prédisaient correctement que le globe se réchaufferait d’environ 0,2 degrés Celsius chaque décennie.

Les scientifiques d’Exxon ont prédit la crise climatique avec une précision égale ou supérieure à celle des recherches gouvernementales et universitaires de l’époque.

Mais la compagnie pétrolière a publiquement mis en doute les suggestions selon lesquelles le changement climatique était réel et a rejeté l’exactitude des études qui modélisaient le réchauffement climatique futur.

La nouvelle étude, publiée dans la revue Science, a révélé qu’entre 63% et 83% des recherches historiques d’Exxon respectaient des normes académiques strictes de précision.

La co-auteure de l’étude, la professeure d’histoire des sciences de Harvard, Naomi Oreskes, a déclaré que les recherches d’Exxon étaient “réellement étonnantes” car elle a évoqué “l’hypocrisie de l’entreprise parce qu’une grande partie de la désinformation d’Exxon Mobil pendant tant d’années… était l’affirmation que les modèles climatiques n’étaient pas ‘ t fiable”.

Une collection de documents internes rendus publics par un ancien employé d’Exxon en 2015 a montré que l’entreprise était au courant du changement climatique des années avant qu’il ne devienne un problème public.

Mais la nouvelle étude révèle l’exactitude et l’étendue des recherches internes d’Exxon.

Todd Spitler, porte-parole d’Exxon, a déclaré que la compréhension de la science du climat par l’entreprise s’est développée avec la communauté scientifique au sens large, et que ses quatre décennies de recherche en science du climat ont abouti à plus de 150 articles, dont 50 publications évaluées par des pairs.

“Cette question a été soulevée plusieurs fois ces dernières années et, dans chaque cas, notre réponse est la même : ceux qui parlent de la façon dont ‘Exxon savait’ se trompent dans leurs conclusions”, a-t-il déclaré.

“En 2019, le juge Barry Ostrager de la Cour suprême de l’État de New York a écouté tous les faits dans une affaire connexe devant lui et a écrit :” Ce que les preuves au procès ont révélé, c’est que les dirigeants et les employés d’ExxonMobil s’étaient uniformément engagés à s’acquitter rigoureusement de leurs fonctions dans le manière la plus complète et la plus méticuleuse possible…. Le témoignage de ces témoins a démontré qu’ExxonMobil a une culture d’analyse, de planification, de comptabilité et de reporting disciplinée ».

Mais l’auteur principal de l’étude, Geoffrey Supran, de l’Université de Miami, a déclaré: “Notre analyse scelle vraiment l’accord sur” Exxon savait “.

“[It] nous donne des preuves irréfutables qu’Exxon Mobil avait prédit avec précision le réchauffement climatique des années auparavant, puis s’est retourné et a attaqué la science sous-jacente.”

L’étude citait l’ancien PDG d’Exxon, Lee Raymond, disant en 1999 que les projections climatiques futures “sont basées sur des modèles climatiques totalement non prouvés, ou plus souvent, sur de pures spéculations”.

Exxon, l’une des plus grandes sociétés pétrolières et gazières au monde, a fait face à plusieurs poursuites judiciaires alléguant que la société savait à quel point les combustibles fossiles étaient nocifs pour l’environnement.

Aux côtés d’autres compagnies pétrolières, Exxon a également été accusée lors d’audiences du Congrès américain en 2021 de diffuser des informations erronées sur le climat. Les dirigeants de l’entreprise ont nié les accusations.