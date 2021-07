Extrêmement triste de perdre mon frère le plus affectueux : Dharmendra sur Dilip Kumar | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur vétéran Dharmendra s’est rendu sur les réseaux sociaux mercredi pour pleurer la disparition de la légende de Bollywood Dilip Kumar, décédée tôt dans la journée à l’âge de 98 ans.

Dharmendra a écrit dans un post Instagram : « Extrêmement triste de perdre mon frère le plus affectueux de l’industrie. Jannat naseeb ho, Hamare Dalip Sahab ko (qu’il repose au paradis). »

Plus tôt dans la journée, l’acteur de 85 ans s’est rendu à la résidence de Dilip Kumar pour rendre un dernier hommage au défunt et présenter ses condoléances à sa famille.

Dharmendra a été vu croisant ses mains dans un namaste aux paparazzi cliquant sur ses photos alors qu’il partait.

Dharmendra a partagé l’écran avec Dilip Kumar dans le film bengali « Paari » et son remake hindi « Anokha Milan ».

Plus tôt dans la journée, l’épouse de Dharmendra, l’actrice chevronnée Hema Malini, s’est rendue sur les réseaux sociaux pour se souvenir de Dilip Kumar.

« Acteur vétéran, modèle exemplaire pour tous les héros, ma co-star respectée dans Kranti, Dilip Kumar ji, n’est plus. Je me souviens de quelques visites chez lui et des rencontres agréables que j’ai eues avec lui et Saira ji. Mon cœur va à Saira ji, sa compagne de vie depuis de nombreuses années, pour cette perte », avait tweeté Hema Malini.