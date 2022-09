Extrêmement déterminé à jouer à nouveau dans la FIH Hockey Pro League : Gurjit Kaur

Les joueuses de l’équipe indienne de hockey féminin peaufinent actuellement certains aspects de leur jeu au camp national du campus de l’Autorité sportive de l’Inde à Bangalore.

Le dragflicker indien Gurjit Kaur a déclaré que l’équipe était déterminée à se qualifier pour la FIH Hockey Pro League.

« Nous avons acquis beaucoup de confiance après avoir décroché la médaille de bronze aux Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022. Tout le monde s’est amélioré régulièrement et nous avançons bien en tant que groupe. Actuellement, nous nous concentrons entièrement sur la Coupe des nations féminines de hockey de la FIH. Nous sommes très déterminés à nous qualifier pour la FIH Hockey Pro League. Nous avons vécu une expérience formidable lors de la dernière édition de la FIH Hockey Pro League et nous sommes tous impatients d’avoir à nouveau l’occasion de représenter l’Inde dans la compétition », a déclaré le Defender.

Lorsqu’on lui a demandé si elle ressentait la pression dans les grands matchs, Gurjit a déclaré: «Convertir les coins de pénalité a été l’une de mes forces et c’est une technique de notation que nous utilisons très souvent, mais je ne ressens pas de pression dans l’exercice de ce rôle parce que je vois le rôle comme une responsabilité. J’ai toujours voulu avoir un impact important pour mon équipe et moi et je suis heureux d’avoir pu le faire lors de certains matchs importants.

Gurjit a également déclaré qu’elle travaillait à améliorer ses prouesses en matière de dragflicking : “Le jeu changera constamment et les joueurs du monde entier continueront de s’améliorer et il est donc important pour nous également de continuer à évoluer. J’ai noté quelques aspects que je dois améliorer pendant le CWG et j’ai travaillé dessus dans le camp national. Je dois continuer à travailler sur mon jeu et continuer à m’améliorer en tant que joueur et surtout en tant que dragflicker.

