« Extrêmement contre-productif » de spéculer sur le sens de la rébellion du groupe Wagner, dit Trudeau

Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu’il serait « extrêmement contre-productif » de spéculer sur les événements en Russie au cours du week-end, lorsque la milice privée du groupe Wagner d’Evgueni Prigozhin a marché sur Moscou dans ce qui semblait être la plus grande menace jamais posée au leadership du président russe Vladimir Poutine.

« Tout le monde a beaucoup de questions sur ce que cela signifie réellement, mais nous n’avons pas encore beaucoup de réponses – et trop de spéculations en ce moment, je pense, seraient probablement extrêmement contre-productives », a déclaré Trudeau. « C’est évidemment un problème interne que la Russie doit résoudre. »

Trudeau a fait ces remarques à Vestmannaeyjar, en Islande, lundi après avoir rencontré des dirigeants nordiques pour discuter de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, de la candidature de la Suède à l’adhésion à l’OTAN et du changement climatique.

Tôt samedi, le gouvernement russe tentait de réprimer une rébellion armée impliquant le groupe Wagner de Prigozhin, qui aurait atteint la province russe de Lipetsk, à environ 360 kilomètres au sud de Moscou.

Les combattants Wagner ont capturé la ville de Rostov-on-Don, à des centaines de kilomètres au sud, avant de courir en convoi à travers le pays, transportant des chars et des camions blindés et brisant les barricades mises en place pour les arrêter, a montré une vidéo vue par Reuters.

Samedi soir, les mercenaires russes lourdement armés ont commencé à rebrousser chemin, chargeant des chars sur des remorques et se retirant du quartier général militaire de Rostov dont ils s’étaient emparés, a déclaré un témoin de Reuters.

« En 24 heures, nous sommes arrivés à moins de 200 kilomètres de Moscou. Pendant ce temps, nous n’avons pas versé une seule goutte du sang de nos combattants », a déclaré Prigozhin, vêtu d’un uniforme de combat complet dans un lieu tenu secret, dans une vidéo.

« Comprenant … que le sang russe sera versé d’un côté, nous retournons nos colonnes et retournons aux camps de terrain comme prévu.

La réticence de Trudeau à spéculer sur ce que la rébellion apparente signifie pour le leadership de Poutine était partagée par les dirigeants des pays nordiques, qui ont également déclaré qu’il était trop tôt pour comprendre pleinement ce qui s’était passé en Russie.

Rébellion de Prigozhin

Les combattants dirigés par Prigozhin, un ancien condamné, comprennent des milliers d’anciens prisonniers recrutés dans les prisons russes.

Les hommes de Prigozhin ont mené les batailles les plus sanglantes de la guerre de 16 mois en Ukraine, y compris la bataille prolongée pour la ville orientale de Bakhmut. Il pesta pendant des mois contre les hauts gradés de l’armée régulière, accusant les généraux d’incompétence et de confisquer des munitions à ses combattants.

Ce mois-ci, il a défié les ordres de signer un contrat plaçant ses troupes sous le commandement du ministère de la Défense.

Prigozhin a lancé la mutinerie apparente vendredi soir après avoir allégué que l’armée avait tué plusieurs de ses combattants lors d’une frappe aérienne – une accusation que le ministère russe de la Défense a démentie.

Yevgeny Prigozhin de la milice privée du groupe Wagner, à droite, pose pour une photo de selfie avec un civil local dans une rue de Rostov-on-Don, en Russie, samedi, avant de quitter une zone du quartier général du district militaire sud. Prigozhin a conclu un accord avec le Kremlin qui l’a vu annuler sa marche vers Moscou et s’exiler. (The Associated Press)

Il a déclaré qu’il avait capturé le quartier général du district militaire sud de la Russie sans tirer un coup de feu à Rostov, qui sert de principal centre logistique arrière pour l’ensemble de la force d’invasion russe en Ukraine. La région environnante est également une importante région pétrolière, gazière et céréalière.

Prigozhin a conclu un accord avec le Kremlin qui l’a vu reculer sa marche et s’exiler.

Dans le cadre de l’accord annoncé samedi par le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, Prigozhin se rendra en Biélorussie voisine, qui a soutenu l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les accusations portées contre lui d’organisation d’une rébellion armée seront abandonnées.

Le gouvernement a également déclaré qu’il ne poursuivrait pas les combattants de Wagner qui ont participé, tandis que ceux qui ne se sont pas joints devaient se voir proposer des contrats par le ministère de la Défense.

Prigozhin a ordonné à ses troupes de retourner dans leurs camps de campagne en Ukraine, où elles se sont battues aux côtés de soldats réguliers russes.

Lors des réunions en Islande, la candidature de la Suède à rejoindre l’alliance militaire de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord a également été discutée, Trudeau et les dirigeants nordiques s’engageant à continuer de faire pression pour que la Suède soit admise.

Après l’invasion de l’Ukraine, la Suède et la Finlande ont pris la décision audacieuse d’abandonner leurs politiques de neutralité de plusieurs décennies et ont demandé à rejoindre l’OTAN.

Le Canada a été le premier à soutenir les deux candidatures et la Finlande a été admise en avril, mais la Turquie et la Hongrie ont toutes deux refusé d’approuver l’acceptation de la Suède.

Des membres du groupe Wagner regardent depuis un véhicule militaire avec une pancarte indiquant « Frère », à Rostov-sur-le-Don samedi soir. (Roman Romokhov/AFP/Getty Images)

« Nous poursuivons les conversations pour nous assurer que nous arrivons à la pleine adhésion de la Suède à temps pour [the July 11-12 NATO meeting in Vilnius, Lithuania]. Ces conversations sont en cours entre tous les partenaires de l’OTAN, et nous continuerons à pousser », a déclaré Trudeau.

Les pays nordiques ont tous soutenu l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN alors qu’elle continue de se défendre contre l’invasion russe.

Trudeau rencontre en privé le premier ministre norvégien, Jonas Gahr Støre, et le premier ministre suédois Ulf Kristersson pour discuter de l’adhésion à l’OTAN et d’autres problèmes auxquels les deux pays sont confrontés.

Trudeau a rencontré les premiers ministres du Danemark, de l’Islande et de la Finlande dimanche alors que le sommet commençait.

Outre l’invasion russe de l’Ukraine, les dirigeants nordiques discutent également d’efforts conjoints sur le changement climatique dans le Grand Nord.

Les scientifiques disent que l’Arctique subit certains des effets les plus aigus d’une planète qui se réchauffe, les experts de la défense affirmant que la fonte des glaces ouvre un nouvel accès à la région.