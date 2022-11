Extrême pauvreté : 2 Canadiens tentent de changer le monde

Un groupe de Canadiens s’est joint à un mouvement mondial pour mettre fin à l’extrême pauvreté, dans le but d’utiliser leurs plateformes respectives pour faire pression en faveur du changement.

L’artiste et créatrice de mode anishinaabe Lesley Hampton et le réalisateur et photographe Justin Wu font partie des cinq Canadiens qui sont devenus des « champions du changement » dans la campagne de l’organisation Global Citizen pour mettre fin à l’extrême pauvreté.

Hampton, dont les créations ont été portées par Lizzo et décrites par Vogue comme la marque canadienne n ° 1 à surveiller, a déclaré qu’elle s’était impliquée avec Global Citizen pour aider à briser les barrières systémiques, ce à quoi elle se rapporte à travers son propre travail en tant qu’artiste.

“Ce que nous voyons dans les médias, dans la mode, c’est une relation tellement directe avec notre santé mentale et notre image corporelle”, a-t-elle déclaré mercredi à CTV’s Your Morning.

“Et si nous avons ce plus grand niveau de représentation en supprimant les barrières systémiques que nous voyons dans la mode, que nous voyons dans les médias, alors nous pouvons avoir un plus grand niveau de santé mentale et cela renforce vraiment la communauté dans son ensemble, ainsi que la communauté à l’échelle internationale.”

Wu, un photographe primé qui a fait ses débuts en tant que réalisateur télévisé dans l’émission à succès Kim’s Convenience, affirme que le mandat de Global Citizen d’apporter une plus grande équité dans le monde correspond tout à fait à ses propres valeurs.

“C’est malheureux, mais je pense que je suis très privilégié d’être dans la position que je suis, de pouvoir travailler dans les domaines que je fais”, a-t-il déclaré à Your Morning de CTV.

“Mais je vois toujours qu’il y a beaucoup de changements nécessaires, en particulier la diversité, l’inclusion, la représentation – derrière la caméra ainsi que devant la caméra”, a-t-il déclaré.

La patineuse artistique Elladj Baldé, l’ancienne animatrice de MTV Canada Jessi Cruickshank et le podcasteur Mike Morrison se joignent à Hampton et Wu en tant que champions du changement.



