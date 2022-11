Extreme E: Lewis Hamilton « si fier » alors que son équipe X44 bat le titre de Nico Rosberg jusqu’en 2022 | Actualités du sport automobile

L’équipe X44 de Lewis Hamilton a pris le titre Extreme E à celui détenu par son ancien coéquipier et rival de Formule 1 Nico Rosberg après la dernière manche de la deuxième saison en Uruguay ce week-end.

Le nonuple champion du monde des rallyes Sébastien Loeb et la pilote espagnole Cristina Gutierrez ont terminé troisièmes à Punta del Este dimanche pour battre les premiers champions Rosberg X Racing de deux points au classement final.

“Je suis tellement fier de l’équipe et de ces deux pilotes incroyables”, a déclaré sur Instagram Hamilton, sept fois champion de F1, qui s’intéresse de près à la série électrique tout-terrain sans concourir lui-même.

La série, avec des SUV identiques et des pilotes masculins et féminins dans chaque alignement, a été lancée l’année dernière et vise à sensibiliser au changement climatique et à promouvoir la durabilité en faisant la course dans des environnements éloignés et endommagés.

Rosberg X Racing, avec les Suédois Johan Kristoffersson et Mikaela Ahlin-Kottinsky, avait 17 points d’avance sur X44 avant la dernière manche.

L’équipe de Rosberg a battu celle d’Hamilton lors d’un bris d’égalité l’an dernier après avoir terminé à égalité de points.

Hamilton: “Le plus d’harmonie de tous les temps” sur la grille actuelle de F1

Hamilton, qui a eu une rivalité féroce, souvent désagréable, avec Rosberg avant que l’Allemand ne quitte Mercedes et la F1 après avoir remporté le titre 2016, pense maintenant que la grille actuelle est “la plus harmonieuse”.

Hamilton et les 19 autres pilotes se sont réunis pour un dîner d’adieu pour Sebastian Vettel avant le GP d’Abu Dhabi, organisé et payé par le septuple champion du monde.

“Je pense que c’était vraiment important, c’est pourquoi j’ai demandé au groupe au Mexique s’il serait ouvert à tous de faire un dîner pour dire au revoir à Seb”, a déclaré le pilote Mercedes.

Nico Rosberg dit que ce sera le "défi ultime" pour George Russell de terminer devant Lewis Hamilton pour une deuxième saison consécutive

“Nous n’avons pas dîné depuis des années en Chine [2016]. C’était la meilleure soirée. Tout le monde riait tellement, de belles histoires – Seb est un grand leader.

“Il a fait un excellent discours, essayant vraiment de transmettre certaines des expériences qu’il a vécues au cours de ces années, en particulier aux plus jeunes, car ils sont l’avenir.

“Nous avons eu cette photo et c’était la plus grande harmonie qu’un groupe de pilotes ait jamais eue, j’imagine.

“Après, on s’est dit ‘Faisons-le tout le temps’.”