Extreme E lance une initiative pour la diversité soutenue par Lewis Hamilton

La série tout-terrain électrique Extreme E a lancé lundi une initiative visant à accroître la diversité dans le sport automobile en créant des opportunités pour les personnes issues de groupes sous-représentés.

L’initiative Racing for All s’appuie sur les conclusions d’une commission créée et financée par le septuple champion du monde de Formule 1 britannique Lewis Hamilton, qui possède également une équipe en Extreme E.

Les équipes Extreme E n’ont que cinq mécaniciens ou ingénieurs chacune pour limiter le nombre sur place dans les zones écologiquement sensibles, mais un sixième sera autorisé à quelqu’un pour acquérir une expérience pratique.

Les postes seront destinés aux personnes ayant moins d’un an d’expérience professionnelle dans le sport automobile et issues de milieux féminins, ethniques minoritaires ou socio-économiques défavorisés.

“Nous savons, d’après les conclusions de la Commission Hamilton, que notre industrie est un endroit difficile à pénétrer, en particulier pour les personnes issues de milieux sous-représentés”, a déclaré Hamilton dans un communiqué.

“Quand j’ai discuté pour la première fois de l’idée de créer un programme avec (le fondateur de la série) Alejandro (Agag) et l’équipe Extreme E, nous avons tous convenu que ce devait être quelque chose qui conduisait à un réel changement, et je pense que Racing for All fait exactement cela. .”

Extreme E comprend également des équipes appartenant aux anciens champions du monde de Formule 1 Jenson Button et Nico Rosberg ainsi qu’à McLaren.

La série, avec des SUV identiques et des pilotes masculins et féminins dans chaque gamme, vise à sensibiliser au changement climatique et à promouvoir la durabilité en faisant la course dans des environnements éloignés et endommagés.

