Extraterrestres? Des lumières mystérieuses dans le ciel de Kolkata laissent Internet intrigué, voici la vérité

Lorsque des lumières étranges soudaines apparaissent dans le ciel, les gens l’associent souvent à une observation d’OVNI. Jeudi soir, le ciel de Kolkata a été illuminé par de mystérieuses lumières pendant environ cinq minutes. Naturellement, les utilisateurs des médias sociaux ont commencé à spéculer sur la cause derrière cela. La lumière était visible vers 17h50 selon les publications sur les réseaux sociaux. Un utilisateur de Twitter a partagé deux clichés de la mystérieuse illumination. On dirait presque que quelqu’un est caché dans le ciel et a décidé d’allumer une torche. Ils se demandaient s’il s’agissait d’un météore. Découvrez le poste ici:

Le ciel du soir s’illumine soudainement avec une torche en mouvement comme une source de lumière sur le ciel du sud à environ 45 degrés de l’horizon le 15 décembre 2022, reste entre 17 h 45 et 17 h 50 près de Calcutta avant que la torche ne s’éteigne. #météore? #ciel #kolkata pic.twitter.com/sPgHwShNGy — Subhamoy Chakraborti (@csubhamoy) 15 décembre 2022

L’Hindustan Times a rapporté que non seulement cela était visible depuis Kolkata, mais qu’il avait également fait son apparition à Bankura, à l’est et à l’ouest de Midnapore, au nord et au sud de 24 Parganas, à Howrah, à Hooghly et même dans quelques districts d’Odisha. Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont également partagé leurs emplacements d’où ils avaient vu la lumière. “Pas probablement, mais c’était certainement le missile lancé depuis Chandipur, Odisha. Également vu à Bhubaneswar », a écrit un utilisateur de Twitter.

Pas probablement, mais c’était certainement le missile lancé depuis Chandipur, Odisha. Également vu à Bhubaneswar.— Elusive_depth (@SanjeebaniBisw1) 15 décembre 2022

Un autre tweet disait: “Structure artificielle ou intrusion dans l’espace extra-atmosphérique ou présence divine?”

Structure créée par l’homme ou intrusion dans l’espace extra-atmosphérique ou présence divine ? – myeyes (@atulseye) 16 décembre 2022

“Aussi vu par moi du district de Murshidabad. Qu’est-ce que c’était?” un utilisateur a tweeté.

Aussi vu par moi du district de Murshidabad. Qu’est-ce que c’était ?— Shabana (@P_sultana_) 15 décembre 2022

En attendant, il semble certainement plausible que cette lumière soit due au tir d’essai Agni-V. L’Inde a mené avec succès les essais nocturnes d’Agni-V jeudi, a rapporté Indian Express. Le missile balistique intercontinental (ICBM) à capacité nucléaire est développé par l’Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO). Le test a été effectué dans une installation de défense sur l’île d’Abdul Kalam, près de la côte d’Odisha. Le missile peut frapper des cibles jusqu’à 5 500 kilomètres et a un très haut degré de précision. Agni-V a un moteur à combustible solide à trois étages. En tant qu’arme mobile sur route, elle peut être transportée par un camion et lancée avec une cartouche.

Le test est intervenu au milieu des tensions accrues le long de la ligne de contrôle réel (LAC) avec la Chine. Avant le test, le golfe du Bengale a été déclaré zone d’exclusion aérienne par les autorités.

