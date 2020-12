Le sénateur Mitt Romney a ajouté au chœur des critiques sur le silence du président Donald Trump en réponse aux cyberattaques contre plusieurs agences américaines soupçonnées d’être le travail d’agents russes.

Lors d’un entretien avec le correspondant en chef de Sirius XM à Washington, Olivier Knox, jeudi, le républicain de l’Utah a qualifié la cyberattaque «d’étonnante» et «d’équivalent moderne» de «bombardiers russes qui auraient survolé tout le pays sans être détectés».

« Ils avaient la capacité de montrer que notre défense est extraordinairement insuffisante; que notre préparation à la cyberguerre est extraordinairement faible; qu’ils pensent si peu à notre capacité que de riposter d’un point de vue cybernétique, qu’ils le font en toute impunité. la sécurité est extrêmement vulnérable », a déclaré Romney.

« Et dans ce contexte, ne pas voir la Maison Blanche s’exprimer de manière agressive, protester et prendre des mesures punitives est vraiment, vraiment extraordinaire », a-t-il ajouté.

Et dans un tweet du même jour, Romney a dénoncé le « silence et l’inaction inexcusables de la Maison Blanche » après la faille de sécurité électronique.

« Risque grave »:La cyberattaque menace le secteur privé, les infrastructures et tous les niveaux de gouvernement

L’Agence pour la cybersécurité et la sécurité des infrastructures et le FBI n’ont pas déclaré publiquement qui était derrière les attaques, mais un certain nombre d’experts en cybersécurité ont désigné la Russie comme le coupable probable. Lorsqu’on lui a demandé si la Russie était derrière l’attaque, un responsable américain anonyme a déclaré à l’Associated Press que la Russie était soupçonnée d’être derrière la brèche, mais cela n’a pas été « confirmé à 100% ».

Dans un bulletin publié jeudi sur les cyberattaques, la CISA a déclaré que « cette menace représente un risque grave pour le gouvernement fédéral et les gouvernements des États, locaux, tribaux et territoriaux ainsi que pour les entités d’infrastructure essentielle et d’autres organisations du secteur privé ».

Les autorités travaillent toujours pour déterminer l’étendue complète de la sécurité, mais l’attaque semble s’être concentrée sur des logiciels largement utilisés d’une société appelée SolarWinds, bien que CISA ait averti que les pirates informatiques avaient peut-être utilisé des méthodes supplémentaires pour infiltrer les systèmes.

Le président de Microsoft, Brad Smith, a déclaré jeudi dans un article sur le blog de la société que l’analyse du géant du logiciel avait déterminé que plus de 40 organisations étaient victimes du malware placé dans le logiciel de SolarWinds. Il s’agit notamment des agences gouvernementales, des entreprises de technologie de l’information, des entrepreneurs gouvernementaux et des groupes de réflexion.

« Ce n’est pas de » l’espionnage comme d’habitude « , même à l’ère numérique », a déclaré Smith. << Au lieu de cela, il s'agit d'un acte d'insouciance qui a créé une grave vulnérabilité technologique pour les États-Unis et le monde. En fait, il ne s'agit pas simplement d'une attaque contre des cibles spécifiques, mais sur la confiance et la fiabilité des infrastructures critiques du monde afin de faire progresser l'agence de renseignement d'une nation. "

Dans un éditorial du New York Times mercredi, Thomas Bossert, ancien conseiller à la sécurité intérieure de Trump, a déclaré que « l’attaque vise l’agence de renseignement russe connue sous le nom de SVR, dont le métier est parmi les plus avancés au monde ».

« Alors que tous les indicateurs pointent vers le gouvernement russe, les États-Unis, et idéalement leurs alliés, doivent attribuer publiquement et formellement la responsabilité de ces piratages », a écrit Bossert. « Si c’est la Russie, le président Trump doit faire comprendre à Vladimir Poutine que ces actions sont inacceptables. »

Ce que vous devez savoir sur le hack:Attaque de cybersécurité contre le gouvernement américain

Le président élu Joe Biden a déclaré jeudi que son équipe de transition avait été informée de ce qu’il a décrit comme « une violation massive de la cybersécurité affectant potentiellement des milliers de victimes ».

« Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas encore, mais ce que nous savons est très préoccupant », a déclaré Biden dans un communiqué.

Romney se joint à d’autres critiques qui ont assailli le silence de Trump sur les cyberattaques, alors même qu’il continue de diffuser une foule d’autres griefs sur les médias sociaux, y compris une autre attaque jeudi soir contre le regretté sénateur John McCain.

Le sénateur Dick Durbin, D-Ill., Qui a déclaré que le piratage était «pratiquement une déclaration de guerre de la Russie aux États-Unis», a déclaré à MSNBC qu’il était «abasourdi par deux choses».

« Premièrement, les histoires qui se déroulent sur l’étendue de cette violation de notre sécurité nationale par les Russes, et deuxièmement, par le silence de la Maison Blanche. Pourquoi ce président ne s’est-il pas prononcé contre les Russes et ce qu’ils ont fait? » Il a demandé. «Il est tout aussi silencieux sur cet épisode qu’il l’était sur les primes russes sur les soldats américains.

« Je ne comprends pas ce président. »

Contribuant: Kevin Johnson et Nathan Bomey, USA TODAY; The Associated Press