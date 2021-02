Luis Muriel a dépassé son rôle de « super-sub » avec une grande forme pour stimuler les espoirs de Atalanta contre le Real Madrid dans la première étape de leur dernier 16 Ligue des champions match nul mercredi à Bergame.

L’as colombien Muriel a marqué et a préparé son compatriote Duvan Zapata pour un autre alors que l’Atalanta se préparait pour les champions d’Espagne avec une victoire 4-2 sur Naples pour passer à la cinquième place de la Serie A ce week-end.

« Muriel est extraordinaire, non seulement pour la passe et le but », a déclaré l’entraîneur Gian Piero Gasperini après que l’attaquant ait marqué lors d’une neuvième participation consécutive en Serie A en tant que partant.

« Cette année, il a montré l’extraordinaire forme mentale, physique et athlétique, il a fait un formidable saut de qualité également en termes de cohérence. »

Le joueur de 29 ans réalise la meilleure campagne de sa carrière avec 17 buts à ce jour, dont deux en phase de groupes de la Ligue des champions.

Il aura hâte d’impressionner après 18 mois décevants à Séville, signé de la Sampdoria en 2017 en tant que transfert le plus cher de l’équipe de la Liga.

Il a marqué 13 buts en 65 matchs en Espagne avant de revenir en Italie pour un prêt de six mois avec la Fiorentina, pour rejoindre Atalanta à la mi-2019.

À sa première saison, Muriel s’est forgé une réputation de super-sous-marin, marquant 18 buts en Serie A alors qu’il n’avait commencé que 10 matches.

Cette saison, il a marqué 14 buts en championnat, le même que la star de l’AC Milan Zlatan Ibrahimovic, et derrière Cristiano Ronaldo (18) pour la Juventus et Romelu Lukaku (17) de l’Inter.

Mais alors que les buts de Lukaku et Ronaldo incluent quatre pénalités et les trois d’Ibrahimovic, un seul des buts de Muriel a été tiré sur place.

« L’entraîneur me donne de l’espace et plus de temps de jeu ces derniers temps, alors je veux en profiter au maximum », a déclaré Muriel, qui a marqué 36 buts en 71 matchs pour l’Atalanta.

‘Opportunité unique’

Gasperini a bouleversé les choses à Atalanta ces derniers mois avec le capitaine emblématique Alejandro ‘Papu’ Gomez gelé après avoir été en désaccord avec l’entraîneur sur la tactique lors d’un match de Ligue des champions.

Gomez a été exclu de leur dernier match du groupe D à l’extérieur à l’Ajax où Muriel a marqué le vainqueur qui a envoyé les Italiens en tant que finalistes derrière Liverpool.

Gomez a ensuite été vendu à Séville en janvier.

Le match contre le Real, 13 fois champion d’Europe, sera le plus grand match jamais joué par l’équipe italienne dont le seul trophée majeur était la Coppa Italia de 1963.

« C’est une opportunité unique », a déclaré Muriel.

« Si l’Atalanta joue comme contre Naples, en concédant peu et en créant beaucoup, ce sera très difficile pour eux aussi. »

L’équipe de Bergame a la deuxième meilleure attaque du championnat italien derrière le leader de l’Inter Milan.

Muriel, Zapata, Robin Gosens et Cristian Romero étaient tous cadrés au stade Gewiss dimanche, la sixième fois cette saison que le club a marqué avec quatre joueurs différents.

« Cela nous donne un regain de moral avant le Real Madrid », a averti Gasperini, 63 ans, qui a transformé le club en l’une des meilleures équipes italiennes depuis son arrivée en 2016.

Les Nordistes ont atteint les quarts de finale lors de leur première campagne de Ligue des champions la saison dernière, battant le club espagnol de Valence dans les 16 derniers matchs, et espèrent à nouveau égaler cet exploit.

« Nous affrontons le club le plus titré du monde », a ajouté Gasperini, des champions de la Liga de Zinedine Zidane.

« Un match extraordinaire pour nous. Je ne pense pas qu’Atalanta ait jamais affronté une telle équipe. Nous sommes curieux de les affronter pour voir ce que nous pouvons faire. »