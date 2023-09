Extraits de la finale de la saison de Futurama : Exploration de simulation sur Hulu

L’idée que tL’univers n’est qu’une simulation est devenu de plus en plus populaire dans la science-fiction – et Team Planet Express explorera justement cela dans le Futurama saison 11 finale, « Tout le chemin vers le bas ». Hulu a sorti un trio de clips avant la première de dimanche pour dévoiler ce qui nous attend.

Tout d’abord, Fry et Leela simulées prennent des vacances romantiques.

Futurama | Nouvelle saison : aperçu de l’épisode 10 Simulated Fry & Leela explorent l’espace Italie | Hulu

C’est alors que Bender, horrifié, réalise ce que signifie réellement « être un robot ».

Futurama | Nouvelle saison : aperçu de l’épisode 10, Bender apprend qu’il est une intelligence artificielle | Hulu

Finalement, Bender, étonnamment sérieux, fait une demande… dans un club de strip-tease.

Futurama | Nouvelle saison : aperçu de l’épisode 10 Bender demande au professeur de faire une promesse solennelle | Hulu

« All the Way Down » conclut la première saison de la série sur Hulu (après 10 ans d’absence des ondes), et ce n’était pas un effort sans faille : l’épisode de la semaine dernière, le décevant « Le Prince et le produit », était probablement son entrée la moins inspirée. Mais dans l’ensemble, la saison a connu des moments amusants et, plus important encore, suffisamment d’élan pour nous faire attendre avec impatience le prochain lot d’épisodes de Hulu.

Voici un résumé de « All the Way Down », qui arrive sur Hulu ce lundi :

« Le Professeur révèle une réalisation étonnante : une simulation sur table de l’univers entier ! L’inconvénient : c’est une résolution extrêmement basse. Versions de notre Futurama les personnages l’habitent, mais sont chacun représentés en utilisant seulement trois pixels. Néanmoins, ils vivent des aventures qui leur sont bien réelles, et 3-Pixel Fry tombe amoureux de 3-Pixel Leela.

L’existence de ce monde oblige Bender à affronter le fait qu’il est lui aussi artificiel… un être simulé. Lorsque les factures d’électricité élevées amènent le professeur à annoncer qu’il doit débrancher la simulation, les émotions de Bender sont vives. Il défend ses semblables et fait jurer au professeur qu’il n’arrêtera jamais la simulation ni ne laissera ses habitants apprendre qu’ils ne sont pas réels.

En puisant dans une nouvelle source d’énergie énorme (l’hydroélectricité des canalisations d’égout), le professeur génère suffisamment d’électricité pour faire fonctionner l’univers simulé… et augmente même sa résolution, de sorte qu’il est désormais à peine distinguable du monde « réel ».

Mais maintenant, les membres d’équipage simulés commencent à se demander… est-il possible que leur univers ne soit qu’une simulation ? Virtual Amy propose même un moyen de le tester… ils provoqueront un événement cosmique si complexe qu’aucun ordinateur ne pourrait le simuler.

Bender ne supporte pas l’idée que ses frères simulés apprennent qu’ils ne sont pas réels. Il prend donc la décision héroïque de se lancer dans la simulation… puisqu’il n’est en réalité qu’un logiciel… et de prendre la place de Bender dans ce monde. Là, il partagera sa sagesse robotique avec les membres d’équipage simulés, au moment même où ils déclenchent un événement monstrueux pour tester la réalité même de leur monde.

