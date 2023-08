Extrait exclusif sur Dune de David Lynch

C’est impossible de regarder ou même penser à propos de David Lynch Dune et ne pas vouloir en savoir plus. Tout sur le film— son adaptation du roman de Frank Herbert, casting incroyable, effets visuels révolutionnaires, costumes hors du commun, et héritage controversé— cris pour une dissection tout aussi épique. Et maintenant que tant attendu, si nécessaire la plongée profonde est devenue une réalité.

Spoilers de la semaine du 24 au 29 avril

C’est appelé Un chef-d’œuvre en désarroi : Dune de David Lynch – Une histoire orale par l’auteur Max Evry. Sortie le 5 septembre (mais disponible en précommande maintenant), c’est une couverture rigide de 560 pages composée d’entretiens avec les acteurs, artistes, cadres et initiés qui ont fait Dune (y compris Lynch lui-même, bien sûr) qui promet de « tisser ensemble des événements en coulisses de toutes les phases de production », y compris les « conséquences immédiates et son héritage controversé ».

Pour illustrer juste un avant-goût de cela, io9 a un extrait exclusif du livre. Ici, nous en apprenons plus sur l’inoubliable costume cauchemardesque porté par l’acteur Kenneth McMillan dans le rôle du diabolique Baron Harkonnen. Vous entendrez les personnes qui ont conçu et fabriqué le costume, l’actrice Sean Young, et même un peu sur les mamelons de Sting. Oui, ce livre a tout pour plaire.

L’extrait commence sous la photo du livre.

Le livre lui-même. Image : 1984 Edition

Les principaux effets de maquillage et appareils ont été créés par Giannetto De Rossi et son assistant principal Luigi Rocchetti. Le costume épais porté par Kenneth McMillan était une collaboration entre De Rossi et l’équipe de costumes de Bob Ringwood, et comprenait même un système de gobelet et de cathéter développé par la NASA pour que l’acteur puisse faire pipi en costume.

LUIGI ROCCHETTI (Maquilleur): J’ai adoré tous les acteurs de Dune; il n’y a pas de favori. Le principal contact était avec Kyle, Siân et Sean Young, mais tous sont un précieux souvenir.

SEAN YOUNG (Acteur, « Chani »): J’aime Luigi. Il est si doux. Le gars principal, le plus gros, le plus âgé – Giannetto – a fait Kenneth McMillan avec toutes les pustules sur son visage.

JANE JENKINS (Directrice de casting): Ken était énorme, au propre comme au figuré. Il était génial. La performance était juste sous le camp. Je me souviens de David disant qu’il voulait toutes ces pustules sur son visage et je me suis dit: «D’accord. . .”

ERIC SWENSON (Effets visuels, Motion Control) : Personne n’a égalé son baron, mec. Il était le meilleur. Le plus grossier, le plus dégoûtant. Tellement, tellement répugnant.

TERRI HARDIN (Fabrication de Stillsuit, Stunt Double): Ken McMillan, quel emmerdeur ! Nous étions comme, « Il est parfait! » Nous avons dû faire son plâtre, et il gémissait et gémissait. Je n’arrêtais pas de vouloir dire : « Si tu arrêtes de pleurnicher, ce sera fait et tu pourras rentrer chez toi. J’ai joué de l’opéra très fort pendant que nous faisions le casting. Il était parfait pour le Baron – nous pouvions voir pourquoi David Lynch l’avait choisi parce qu’il était ce type geignard et énervé. Vous le voyez comme le baron, et il est génial, le même personnage énervé et grognon, et vous avez juste rigolé. Il était si drôle ; cela vous montre ce qu’un acteur y apporte, et il a fait un travail fantastique.

BOB RINGWOOD (créateur de costumes): Il était adorable, cet homme. C’était l’homme le plus drôle que vous ayez jamais vu au monde, si charmant et charmant. Il sortait au restaurant avec le maquillage et les ongles peints du Baron. Tout le monde se demandait ce qu’il foutait dans ce restaurant !

SEAN YOUNG (Acteur, « Chani »): Kenneth a dû se faire toutes ces pustules sur le visage. Il avait l’habitude de s’endormir dans cette sorte de fauteuil de barbier qui se penchait en arrière. Il se couchait et s’endormait pendant qu’ils faisaient tout le travail. C’était incroyable. Il y avait beaucoup de contribution par les maquilleurs.

LUIGI ROCCHETTI (Maquilleur): Même pour le Baron, les idées sont venues de Giannetto et David, qui l’ont voulu le plus moche possible. Malgré les matériaux archaïques, le résultat était excellent grâce au grand mérite de Kenneth, qui a su donner vie au personnage. Le corps n’a pas été fait par nous, mais nous l’avons confectionné et ajouté des cheveux avec le système de poinçonnage.

BOB RINGWOOD (créateur de costumes) : Lorsque nous avons conçu le Baron, tout cela était plutôt sinistre car il était fait de caoutchouc pour sac de colostomie. Il a en quelque sorte informé le costume. Ce corps gras en silicone a été fabriqué par Peyton Massey, un homme plutôt étrange et excentrique.

MARY VOGT (Assistante costumée): Bob a trouvé ce gars qui était prothésiste près de Wilshire Boulevard et qui fabriquait des prothèses oculaires, et pour une raison quelconque, Bob a pensé qu’il serait génial de faire la tenue du Baron Harkonnen. Il pensait qu’il y apporterait quelque chose d’intéressant ou de réel. Il a été l’un des premiers à faire beaucoup d’implants en silicone et tout, et Bob voulait ça pour le costume parce qu’il est censé être gros.

BOB RINGWOOD (créateur de costumes) : Il a été essentiellement conçu comme un corps intérieur qui équipait Ken et un corps extérieur qui a été coupé comme le gros costume. Ensuite, il a été placé sur le support et ils ont injecté du silicone jusqu’à ce qu’il remplisse le corps, puis l’ont laissé durcir.

JOHN PATTYSON (Producteur EPK): Nous étions là le premier jour où Kenneth a mis le gros costume, et il a paniqué. Il ne pouvait tout simplement pas y croire parce que c’était vraiment un gros costume. Il pesait probablement plus de 300 livres avec ce truc, mais il était vraiment hilarant. Il se promenait dans le gros costume en faisant des blagues et des choses.

LUIGI ROCCHETTI (Maquilleur): Le pauvre Kenneth a été harnaché et soutenu par des fils d’acier et pendu pendant plusieurs heures. Le corps en silicone pesait environ 180 livres, un énorme effort pour l’acteur.

BOB RINGWOOD (créateur de costumes): Ken a insisté sur le fait que si c’était un homme de 400 livres, son costume devait peser 400 livres, et ça l’a presque tué, pauvre Ken. Quand nous l’avons mis dans ce costume, il ne pouvait pas marcher parce qu’il était trop lourd. Ensuite, nous avons dû faire faire un A-frame parce que lorsqu’il était sur le plateau, il ne marchait jamais, même lorsqu’il n’était pas en prise de vue. Il était toujours sur les fils parce qu’il ne pouvait pas se tenir debout dans le costume. Ces gars qui ont fait les plates-formes volantes étaient sacrément bons. Celui où il tournait en rond Sting était un gréement incroyable parce que c’était comme un tourbillon dans les airs.

MARY VOGT (Assistante costumée): Ce costume que portait le baron pesait une tonne, misérablement inconfortable. Je me souviens avoir dit une fois à Kenneth : « Je suis désolé, ça pèse 500 livres. » Il dit: « Non, j’adore ça parce que c’est tellement horrible, ça aide vraiment mon personnage. » Il avait ce manteau de cuir dessus. En ce qui concerne les trucs S&M, Kenneth McMillan était là en un clin d’œil. Il a sauté dessus; il aimait ça. Je ne me souviens pas de discussions à ce sujet. C’était juste comme, « C’est ce que c’est. » Kenneth McMillan était là : « J’adore ce truc ! J’adore ce truc ! » Tous les gens de Harkonnen étaient totalement dedans – il n’y a eu aucune réaction de leur part. Sting a dit: « D’accord, c’est ce que je porte. » Il s’agissait plutôt d’un costume sculpté, puis du jockstrap volant. . . D’une manière ou d’une autre, Bob lui a fait porter ça, parce que plus tard, il s’est dit: « Je n’arrive pas à croire que j’ai porté ça. » Mais il avait l’air fabuleux. Il était en parfaite forme. Il ressemblait à une sculpture sortant de la vapeur.

L’une des images les plus emblématiques de Dune est le jockstrap ailé que Sting porte avec brio. Une rumeur a persisté selon laquelle Sting devait à l’origine apparaître nu.

MARIE VOGT (Assistante costumée) : Il allait toujours être dissimulé en raison de la cote. Il n’y avait pas de nudité frontale dans ce film Universal pour lequel ils espéraient attirer un large public.

CRAIG CAMPOBASSO (Assistant du bureau de production): Sting était un homme très gentil. Je lui ai envoyé un tas de trucs de presse quand nous étions encore à Universal et lui ai demandé de signer la photo de lui dans le jockstrap ailé. Il l’a renvoyé par la poste et je me suis dit : « Oh, il ne l’a pas signé ? Pourquoi ne l’a-t-il pas signé ? J’étais contrarié, je viens de mettre la photo dans mon placard. Des années plus tard, je l’ai sorti, et je le regarde et juste autour de son mamelon, il a écrit « Sting » en tout petit.

Pour en savoir plus, prenez une copie de Un chef-d’œuvre en désarroi : Dune de David Lynch – Une histoire orale par Max Évry.

Vous voulez plus de nouvelles io9? Découvrez quand attendre la dernière merveille, Guerres des étoileset Star Trek versions, quelle est la prochaine pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.