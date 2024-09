Extrait du livre : « Connie : Mémoires » de Connie Chung

Éditions Grand Central



Dans « Connie : Mémoires » (à paraître le 17 septembre par Grand Central), la journaliste chevronnée Connie Chung écrit sur une carrière de quatre décennies au cours de laquelle elle a brisé les barrières dans le domaine dominé par les hommes de l’information télévisée, devenant la première femme asiatique à co-présenter une émission d’information nocturne sur un réseau.

« Connie : Mémoires » de Connie Chung

Bonne fille/Mauvaise fille

Comme tant de femmes qui travaillaient dans les années 1970, je m’efforçais d’être une bonne fille, une bonne fille. J’écoutais attentivement et obéissais aux ordres de mes supérieurs ou de ceux qui étaient censés savoir mieux que moi. Comme si être une femme ne suffisait pas, j’étais aussi chinoise, ce qui signifiait que CBS avait une double dose d’obéissance, de respect et de devoir.

Mais il y avait un autre aspect de moi que les hommes n’avaient pas anticipé et qui les laissait perplexes. J’étais comme la fille que Henry Wadsworth Longfellow décrit dans son poème « Il était une petite fille » :

Quand elle était bonne,

Elle était très très bonne,

Et quand elle était mauvaise, elle était horrible.

Bon, peut-être pas horrible. Disons plutôt sarcastique.

La méchante insouciante (qui s’est assise sur mon épaule gauche) se moquait de la gentille (qui s’est installée sur mon épaule droite) en lui reprochant d’être étouffante et l’incitait à dire tout ce qui lui passait par la tête. Mais la gentille fille résistait parce qu’elle savait mieux que ça.

La bonne journaliste faisait son travail avec diligence. Les hommes politiques et gouvernementaux de la Maison Blanche, du Capitole, du Pentagone et du Département d’État m’évaluaient de la tête aux pieds et me saluaient avec un regard comme si j’étais un cornet de glace ou une petite poupée de porcelaine. Les personnalités de l’actualité que j’approchais pour des interviews se moquaient souvent de moi. Lorsque j’ai rencontré le procureur général de Nixon, John Mitchell, au Capitole, il m’a dit, alors que les caméras tournaient : « Vous êtes aussi jolie que jamais. » S’attendait-il à ce que je sourie et que je le remercie ? J’étais là pour faire mon travail et j’ai continué à poser mes questions. Il en était de même pour le secrétaire d’État Henry Kissinger. Lorsque je m’approchais de lui, mon micro à la main, il flirtait avec moi. Je ne pouvais pas faire ou dire grand-chose pour éviter ces vieillards effrayants.

Mais si je savait Pour les hommes, j’étais la mauvaise fille effrontée. Avant que le type ne puisse me lancer une allusion sexuelle ou une remarque raciste, mon modus operandi était de lancer une attaque préventive. Je le lui ai fait avant qu’il ne puisse me le faire. L’homme était tellement choqué qu’il riait nerveusement. Je ne dis pas que mon approche est recommandable, mais je l’ai assumée, et bientôt ceux qui ont eu affaire à moi ont su que je pouvais aller du côté des méchants – plus vite, mieux et plus drôle qu’eux. Ça a marché. Ils ne m’embêtaient pas quand j’étais prête à offenser d’abord, puis à en rire.

Si un homme essayait de me séduire, de manière subtile ou explicite, je le regardais dans les yeux et je le repoussais. Un rapide « Dans tes rêves » ou un brusque « N’y pense même pas. » « Tu es hors de ta portée. » « Tu dois être dans la famine. » Un sérieux et interrogateur « Vraiment ? » mettait fin à tout ça.

Jamais je ne courrais aux toilettes pour femmes en pleurant et en tremblant. En dur, j’ai décidé qu’il n’y avait pas de pleurs dans les nouvelles, juste la façon dont, des années plus tard, Tom Hanks a crié à son équipe entièrement féminine dans Une ligue à part:« On ne pleure pas au baseball ! »

Peut-être que quelqu’un pourra déterminer si le fait d’être la seule journaliste asiatique a été une aide ou un obstacle. Je ne le sais toujours pas. Il ne fait aucun doute que le racisme dont j’ai été victime était aussi répréhensible que le sexisme. Ceux qui m’appelaient « dame dragon » ou me disaient : « Vous ne pouvez pas me faire de mal. » incliner les nouvelles » ou appelé mon reportage « jaune Les journalistes « journalistes » se sont crus très malins. Même les hommes que je connaissais faisaient allusion à mon origine chinoise, trouvant cela drôle. L’un d’eux m’appelait « OSE » (vieux yeux bridés). Un autre m’a demandé : « Où habites-tu ? Est-ce près de Chinatown ? »

Lors des conférences de presse quotidiennes de la Maison Blanche, un prêtre épiscopalien, Lester Kinsolving, lançait des questions farfelues à l’attaché de presse depuis le fond de la salle. Il travaillait pour divers petits journaux mais était considéré comme un taon embêtant.

Un jour, alors que j’étais assis dans la salle de presse de la Maison Blanche, Lester m’a demandé : « Est-ce vrai ce qu’on dit sur les Asiatiques ? »

Je lui ai répondu avec une rapidité remarquable : « Est-ce vrai ce qu’on dit sur les prêtres ? »

Je ne sais pas ce qu’ils disent des Asiatiques ou des prêtres, mais cela n’avait pas d’importance, il était sans voix.

Que ce soit du sexisme ou du racisme, je les avais devancés avec une blague autocritique. Un jour, le chef du bureau de CBS News, Bill Small, m’a dit : « Dites-leur pourquoi je vous ai embauché. » Je ne sais pas ce qui m’a poussé à répondre rapidement : « Vous aimez la façon dont je fais vos chemises. » Bill a éclaté de rire. Il a répété cette histoire pendant des années.

Mon attitude face à ces remarques désobligeantes était la seule façon dont je pouvais les gérer à l’époque. C’était ennuyeux et insultant, mais je l’ai accepté. Si j’avais été obsédé par ce problème, je n’aurais pas pu faire mon travail.

À mes débuts à CBS, on me confiait souvent des sujets légers et des reportages sur des femmes, comme une exposition d’art, la sécurité des jouets à Noël et les nouveaux orangs-outans au zoo national. Je m’en suis tenu à ça, pensant que c’était ce que les journalistes devaient faire pour gagner leurs galons. Mais il y avait quelque chose dans le fait de couvrir un non-événement tant redouté de la Première dame Pat Nixon qui faisait grincer des dents tous les journalistes, y compris les hommes. Les hommes refusaient, mais je n’avais pas le culot de refuser une mission.

Quelqu’un avait pour couvrir les événements de la Première Dame en guise de couverture de protection, juste au cas où quelque chose arriverait. C’était une femme sympathique, mais elle avait un sourire figé et figé, comme si elle était l’épouse politique qui souffre depuis longtemps, ce qu’elle était. Est-ce que ce qu’elle faisait ferait vraiment la une des journaux ?

Désireux de tirer quelque chose de ce que je savais n’être rien, je réfléchissais à une question susceptible de susciter un commentaire. Malheureusement pour moi, Mme Nixon répondait par une formule concise. Ma récompense ? On m’envoyait la couvrir encore et encore.

Le 1er décembre 1971, la Première dame est allée faire ses courses de Noël avec sa fille Julie, trois mois avant la visite historique du président en Chine. J’ai demandé à Mme Nixon quels étaient ses projets pour ce voyage. Elle m’a révélé qu’un ami lui avait appris le chinois. Cette « nouvelle » a été diffusée sur l’émission de Cronkite ce soir-là.

Environ deux semaines plus tard, Mme Nixon a fait visiter aux journalistes les décorations de Noël de la Maison Blanche. Naturellement, j’ai été envoyé pour couvrir l’événement. Je lui ai demandé de dire quelque chose en chinois. Elle a ri. « Oh non. Vous êtes une experte. Je n’ose pas m’entraîner devant vous. » J’ai insisté, gracieusement mais avec insistance. Elle a de nouveau refusé.

Ce qui a précipité le voyage extraordinaire de Nixon en Chine a été un simple échange de joueurs de tennis de table entre les deux superpuissances. Ces matchs étaient connus sous le nom de « diplomatie du ping-pong » – des jeux qui ont dégelé les relations et permis une percée dans les négociations avec la Chine. Je n’ai pas demandé à couvrir les joueurs de ping-pong chinois en visite. J’ai été désigné pour les couvrir, probablement parce que je parlais chinois.

Mais plus tard, j’ai également été chargé de couvrir l’arrivée des pandas chinois au zoo national, un cadeau de la République populaire de Chine aux États-Unis. Pourquoi cette histoire m’est-elle tombée entre les mains ? Il était peu probable que les pandas comprennent mon chinois.

Lorsque le moment est venu pour le voyage historique du président Nixon en Chine, Cette foisJe pensais, Et si je leur faisais ce qu’ils m’ont fait ? Je jouerai la carte raciale. J’ai insisté pour être envoyé. Mes supplications sont restées vaines. Trop de dirigeants de CBS News ont cherché sans vergogne à faire figurer leur nom sur le manifeste de voyage. Washington Star Le journal de Washington a même noté l’absurdité de mon absence, affirmant que CBS était « le seul réseau avec une correspondante sino-américaine, Connie Chung, [who] Cela semblerait être un choix naturel, mais apparemment, elle a été piégée quelque part en cours de route.

J’ai regardé à la télévision Nixon ouvrir les portes de la Chine après deux décennies d’isolement pendant la guerre froide. Je n’ai pas pu m’empêcher de rire lorsque le président Nixon a fait un commentaire trop évident alors qu’il se tenait devant la Grande Muraille de Chine et a déclaré : « Je pense que vous devez conclure qu’il s’agit d’une Grande Muraille. »

Le succès du président dans la normalisation des relations avec la Chine a eu sur moi plus d’impact personnel que professionnel. Mon père n’avait pas pu écrire à nos proches restés en Chine depuis plus de vingt-cinq ans. Mes parents ne savaient pas qui était encore en vie. Les lettres ont recommencé à affluer, mais mes parents ont gardé pour eux ce qu’ils ont découvert, probablement parce que rien de tout cela n’était bon.

* * *

Alors que la Chine et la diplomatie étaient laissées aux mains de correspondants expérimentés de CBS, j’étais souvent envoyé avec une équipe de tournage pour ce qu’on appelait des « surveillances », au cours desquelles je posais des questions à quelqu’un pendant que les caméras tournaient. J’ai fait à contrecœur ce qu’on me demandait, même si j’étais d’accord avec le correspondant du département d’État de CBS News, Marvin Kalb, qui m’a pris à part un jour et m’a dit : « Les surveillances ne sont pas des reportages. » Il s’agissait avant tout d’attraper un interlocuteur recherché, de le prendre au dépourvu et de le confronter à une question qu’il évitait. C’était ce qu’on appelait le « journalisme du piège ». Mike Wallace, du département d’État de CBS 60 minutes il perfectionnait les moments où ses victimes se tortillaient.

J’ai été chargé de « récupérer » le procureur général adjoint Richard Kleindienst lorsque sa nomination au poste le plus élevé du ministère de la Justice a été remise en question en raison d’un accord antitrust.

Un jour, après la fin de ses audiences de confirmation, je me suis précipité dehors pour rejoindre une équipe de tournage. J’ai posé trois questions à Kleindienst. À chaque fois, il a répondu par une version de « Je ne souhaite pas faire de commentaires », tout en souriant, en riant et en rigolant.

Non contents de ses réponses sans réponse, l’équipe et moi nous sommes lancés à sa poursuite sur une course effrénée de 16 kilomètres au large de Washington, jusqu’à la banlieue et au Burning Tree Club de Bethesda, dans le Maryland. Lorsque Kleindienst s’est précipité vers la porte d’entrée du club de golf, j’étais juste derrière lui, sur ses talons. La porte a claqué derrière lui, juste devant moi.

Sans me laisser décourager, je me suis précipité dans le hall du club. À ma grande surprise, j’ai été expulsé sans ménagement. Je me suis senti comme un personnage de dessin animé Bugs Bunny qu’on fait bondir hors de la porte d’entrée, en trébuchant et en roulant en boule, la tête la première, dans l’allée. Je pensais qu’on me virait parce que j’étais un journaliste curieux. Mais la vraie raison était que le club était le domaine exclusif des hommes. Le Burning Tree est resté réservé aux hommes jusqu’à ce jour.

Le lendemain, j’étais de nouveau sur le point d’interroger Kleindienst, cette fois-ci en dehors de la salle d’audience. J’ai été agréablement surpris lorsqu’il s’est arrêté et a calmement répondu à toutes mes questions. Cronkite était très fier de mon exclusivité. Cette nuit-là, le Journal du soir de CBS j’ai diffusé trois longues minutes de mon interview, un espace précieux à l’émission.

J’ai toujours pensé que Kleindienst s’arrêtait pour répondre à mes questions parce qu’il voulait récompenser ma ténacité. Peut-être pas.

Quelque cinquante ans plus tard, lors de notre déjeuner annuel, Lesley Stahl, mon amie de l’époque de CBS News, se souvenait de cette interview de Kleindienst de manière complètement différente. Lesley a dit qu’elle se souvenait très bien d’avoir regardé ma première séance de questions-réponses à la télévision avec le reste d’entre nous dans la salle de rédaction de CBS, quand il a ri de mes questions. Elle pensait que Kleindienst savait qu’il était mal vu par le public et s’est senti obligé de rectifier son comportement le lendemain en coopérant avec moi au lieu de me laisser tomber. Lesley a dit que ce fut un réveil brutal pour tous les hommes interviewés de devoir accepter tous les journalistes au sérieux, y compris et en particulier femmes journalistes.



Extrait de « Connie : A Memoir », à paraître le 17 septembre 2024. Copyright © 2024 par Connie Chung. Utilisé avec l’accord de Grand Central Publishing. Tous droits réservés.

