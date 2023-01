Extrait de ‘Breakfast At Tiffany’s’ Viral sur Twitter

Le petit déjeuner d’Audrey Hepburn chez Tiffany est considéré comme l’un des films les plus emblématiques, à la fois culturellement et historiquement important dans l’histoire d’Hollywood. Cette comédie romantique de 1961 est basée sur le roman de 1958 de Truman Capote. Il suit l’histoire de Holly Golightly et est très agréable visuellement. Maintenant, un extrait du film fait le tour d’Internet. Téléchargé par l’auteur Neyaz Farooquee, le clip provient de la scène où Holly, jouée par Audrey, explique comment elle voudrait faire l’amour avec Jawaharlal Nehru. L’homme politique indien a toujours charmé les gens par sa personnalité. Mais qui savait qu’Audrey Hepburn en ferait partie ?

Dans la vidéo, on peut l’entendre dire: «Maintenant, si je pouvais choisir parmi n’importe qui vivant, je ne choisirais pas Jose. Nehru, peut-être.” Elle mentionne également Albert Schweitzer et Leonard Bernstien. “Quand Audrey Hepburn rêvait de faire l’amour avec Nehru”, lit-on dans la légende de la vidéo. La vidéo désormais virale compte 10 000 vues. Regarde:

«Quand Audrey Hepburn rêvait de romancer Nehru, Albert Schweitzer ou Leonard Bernstein», a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit: «Fait intéressant, Breakfast at Tiffany’s est sorti le 6 octobre 1961, exactement un mois avant la quatrième visite officielle de Nehru aux États-Unis. .”

« Pas Audrey Hepburn. C’est son personnage Holly Golightly”, a précisé un utilisateur de Twitter.

Pendant ce temps, plus tôt, le ministre de l’Éducation médicale du Madhya Pradesh, Vishwas Sarang, a ébouriffé les cercles politiques en affirmant que la marque de cigarettes préférée du défunt Premier ministre Jawaharlal Nehru avait été amenée à Bhopal depuis Indore par avion. Le ministre a fondé son accusation sur un document des archives de Bhopal Raj Bhavan. Sarang a tweeté un vieil incident du député Raj Bhavan et a ensuite parlé à News18 India en disant qu’une fois le regretté Premier ministre Nehru venait à Bhopal et Raj

Le personnel de Bhavan s’est rendu compte que sa marque préférée (555) de cigarettes n’était pas disponible, alors un avion a été envoyé à Indore pour apporter la même chose car Pt Nehru avait l’habitude de fumer après ses repas.

Le personnel a immédiatement envoyé un avion à Indore pour transporter par avion le paquet de 555 cigarettes préféré de Nehru qui était prêt à l’aéroport d’Indore, a lu le document fourni par le ministre.

L’incident, a affirmé le ministre, est disponible sur le site Web de Raj Bhavan depuis le mandat du gouverneur de l’époque, Hari Vinayak Pataskar.

