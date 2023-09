Extrait bonus de Mutant Mayhem : avril

Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Mayhem rentre bientôt à la maison – et pendant que tout le monde aime les tortues, pour des raisons évidentesce clip exclusif des bonus met l’accent sur leur meilleure amie humaine adorablement maladroite, April O’Neil, doublée par Ayo Edebiri. (Grande boucheL’ours, école primaire Abbott).

TMNT : Chaos mutant | Avril O’Neil Featurette | Films Paramount

« Elle fait face à beaucoup de choses », explique Edebiri à propos de son personnage de lycéenne, qui mérite le surnom de « Puke Girl » pour un incident initialement mortifiant, mais finit par l’aider, comme l’explique le producteur et co-scénariste Evan Goldberg dans le clip, à devenir la personne qu’elle doit être. Quant à sa relation avec les Tortues, elles l’aident à réaliser qu’elle est plus qu’une simple « Puke Girl », et en retour, elle les aide à « sortir de leur coquille », comme l’explique avec pudeur l’interprète de Raphael, Brady Noon.

Turtle Power avec Melissa Navia | Premiers fandoms

Le clip présente également un aperçu rapide d’Edebiri en train d’enregistrer son rôle, ainsi que le fait délicieux qu’elle est une telle fan de Turtle, son premier skateboard mettant en vedette Michelangelo.

Selon un communiqué de presse de Paramount Home Entertainment, Chaos mutant reviendra à la maison avec « plus de 40 minutes de contenu bonus », dont les suivants :

Tortues Ninja Teenage Mutant — Pour la première fois, les Teenage Mutant Ninja Turtles sont exprimées par de vrais adolescents ! Découvrez comment chaque tortue a été choisie et comment le fait que les quatre garçons aient enregistré ensemble a contribué à créer la camaraderie authentique vue à l’écran.

— Pour la première fois, les Teenage Mutant Ninja Turtles sont exprimées par de vrais adolescents ! Découvrez comment chaque tortue a été choisie et comment le fait que les quatre garçons aient enregistré ensemble a contribué à créer la camaraderie authentique vue à l’écran. Le soulèvement des mutants — Apprenez à connaître les antagonistes mutants des Tortues, menés par le personnage sauvage et original Superfly, exprimé par Ice Cube.

— Apprenez à connaître les antagonistes mutants des Tortues, menés par le personnage sauvage et original Superfly, exprimé par Ice Cube. New York, New York : le monde visuel de MUTANT MAYHEM — Plongez en profondeur dans le style visuel révolutionnaire des personnages et des environnements du film et dans leur évolution au fil du temps.

— Plongez en profondeur dans le style visuel révolutionnaire des personnages et des environnements du film et dans leur évolution au fil du temps. Apprendre à dessiner Lion—Essayez de dessiner le chef des tortues avec ce tutoriel amusant !

De Paramount Home Entertainment, Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Mayhem sera disponible à l’achat ou à la location en numérique à partir du 1er septembre. Tous les bonus (y compris le clip d’April O’Neil) seront disponibles avec un achat numérique.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.