Extra soigné, extra cool – Shaw Local

Cody Barnes de Sterling survole une colline alors qu’il s’entraîne sur un parcours le jeudi 4 août 2022, près de Fenton. Barnes participera plus tard ce mois-ci à une compétition internationale de motocross pour Team USA. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com/credit)

[ Cody Barnes of Sterling competes with Team USA in Europe. ]