Extorquer davantage aux contribuables – Shaw Local

Dimanche matin, vous vous réveillez. Il avait plu cette nuit donc c’est humide mais l’air est propre. Vous allumez la télé et que voyez-vous ? Le gouvernement débat toujours de la manière dont il va le faire connaître au public. C’est un projet de loi typiquement démocrate. Plus de gouvernement, plus de gouvernement, plus d’impôts, plus de réglementation et vous commencez à penser : entre cela et l’amendement 1 de l’Illinois (amendement pour le droit des travailleurs), vous l’avez eu.

Vous pourriez tout aussi bien donner au gouvernement l’intégralité de votre chèque. Pourquoi le gouvernement fédéral a-t-il besoin de 87 000 agents supplémentaires du fisc ? Il ne s’agit pas de taxer les riches, car ceux de Washington sont tous riches. La plupart sont millionnaires. C’est pour tirer de plus en plus de toi et moi. Quoi qu’il en soit, essayez de passer une bonne journée.

Wally Gullang

Huntley