Les militants de la rébellion d’extinction (XR) ont tenté ce soir d’empêcher la piste cyclable « désastreuse » de Covid à High Street Kensington d’être déchirée par le conseil conservateur après avoir été inondée de « centaines » de plaintes.

Les manifestants radicaux de gauche, qui ont tristement perturbé la distribution des journaux britanniques, y compris le Mail, le Times et le Sun en été, se sont collés à une camionnette de travail qui enlevait les bornes qui ont causé des semaines de misère pour les conducteurs naviguant sur le arrondissement de l’ouest de Londres.

Les conseillers ont déclaré que les voies de Kensington High Street seraient supprimées d’ici demain après une énorme réaction, l’acteur et résident local Nigel Havers affirmant qu’ils causaient des « ravages » sur un itinéraire déjà encombré.

Le demi-tour a été applaudi par des politiciens conservateurs, dont Shaun Bailey, qui se présente à la mairie de Londres, et la députée Felicity Buchan, après que des centaines de personnes aient signé une pétition disant que l’itinéraire était sous-utilisé et un gaspillage d’argent public.

Mais les militants de XR ont uni leurs forces avec le groupe de campagne BetterStreets4K ce soir pour empêcher la piste cyclable controversée d’être déchirée par le conseil conservateur de Kensington et Chelsea.

Les militants de la rébellion d’extinction (XR) ont tenté ce soir d’empêcher la piste cyclable de la haine Covid à High Street Kensington d’être déchirée par le conseil conservateur après avoir été inondée de « centaines » de plaintes

Les militants du climat de gauche se sont collés à une camionnette de travail qui enlevait les bornes qui ont causé des semaines de misère aux conducteurs naviguant dans le quartier ouest de Londres.

Le projet, qui a vu des bornes érigées sur le chemin protégé le long de Kensington High Street, sera supprimé mercredi

Les militants de la rébellion d’extinction (XR) ont tenté ce soir d’empêcher la piste cyclable de la haine Covid à High Street Kensington d’être déchirée par le conseil conservateur après avoir été inondée de « centaines » de plaintes

Le programme High Street Kensington, qui a été introduit en septembre, a permis au conseil de recevoir 313 000 £ de financement du fonds Streetspace de Transport for London.

L’acteur de Chariots Of Fire, Nigel Havers, qui réside à Kensington, a déclaré après le demi-tour du conseil: « C’est un résultat fantastique qui sauvera des vies car les ambulances ne pouvaient pas atteindre les patients dans le besoin.

«Cela réduira également toute cette pollution désagréable des voitures bloquées dans des embouteillages horribles pendant des heures. J’espère maintenant que les autres conseils auront du sens et feront de même. Tous ceux à qui je parle sont en colère contre ces pistes cyclables.

Les politiciens ont également critiqué le projet, la députée conservatrice locale Felicity Buchan et le membre de l’Assemblée de Londres Tony Devenish déclarant tous deux qu’ils « n’avaient pas fonctionné » et qu’au lieu de cela, la congestion augmentait.

Will Norman, le commissaire à la marche et au cyclisme du maire de Londres, a déclaré que le conseil avait bloqué trois grands projets de sécurité et qu’il chercherait à récupérer l’argent afin qu’il puisse être dépensé dans d’autres zones de la capitale.

Il a déclaré au Evening Standard: « Ils ont finalement accepté de le faire [the Kensington scheme] mais ils le retirent avant même qu’il ne soit fini. Les gens meurent sur ces routes. Je suis tellement en colère contre ça. Il y a eu tellement de collisions et de blessures graves qu’il doit y avoir une route sûre à travers l’ouest de Londres.

Le contrecoup survient après que le conseil, qui a initialement ouvert les voies pour encourager les visiteurs à retourner dans la rue principale, a déclaré qu’il supprimerait les voies en raison de préoccupations concernant la congestion, les temps de trajet en bus et le chargement.

Action Disability Kensington et Chelsea ont également soulevé des inquiétudes quant au fait que les taxis et les voitures ne pouvaient pas déposer les passagers en toute sécurité sur les trottoirs. Dans un clip publié sur Twitter, Mme Buchan, la députée de Kensington, a déclaré: « Nous sommes sur le point de Kensington High Street et nous sommes venus voir le trafic ce matin.

«Je voulais vraiment que la piste cyclable de Kensington High Street fonctionne, mais malheureusement, ce n’est tout simplement pas le cas.

«Cela n’a pas fonctionné pour les piétons, cela n’a pas fonctionné pour les personnes âgées, cela n’a pas fonctionné pour les handicapés. Donc, à contrecœur, je demande au conseil municipal de supprimer la piste cyclable de Kensington High Street.

Le membre de l’Assemblée de Londres, M. Devenish, a ajouté: «Je tiens à remercier nos résidents et associations de résidents d’avoir travaillé avec RBKC pour examiner réellement ce programme.

«C’était une bonne idée mais j’ai bien peur que cela n’ait pas fonctionné. Et maintenant, nous devons le retirer le plus tôt possible.

Dans une déclaration commune, les politiciens ont également déclaré: « TfL a toujours placé RBKC sous une pression immense pour mettre en œuvre un programme de pistes cyclables et a menacé de prendre le contrôle des routes de l’arrondissement. Il est désormais clair que TfL a gravement mal calculé l’impact de ces régimes, qui nécessitent une analyse approfondie.

«Nous encourageons pleinement la RBKC à explorer l’expansion de son programme très réussi Quietways, et nous notons le succès d’autres mesures telles que sur Portobello Road. Tout ce qui est fait pour promouvoir les déplacements actifs doit être sûr, juste et équilibré pour tous les usagers de la route, y compris les personnes âgées, les enfants et les handicapés.

Les militants du climat de gauche se sont collés à une camionnette de travail qui enlevait les bornes qui ont causé des semaines de misère aux conducteurs naviguant dans le quartier ouest de Londres.

Le projet, qui a vu des bornes érigées sur le chemin protégé le long de Kensington High Street, sera supprimé mercredi

Les militants de la rébellion d’extinction (XR) ont tenté ce soir d’empêcher la piste cyclable de la haine Covid à High Street Kensington d’être déchirée par le conseil conservateur après avoir été inondée de « centaines » de plaintes

« Nous aimerions que la piste cyclable reste jusqu’à la fin du verrouillage actuel le 2 décembre.

« Cependant, nous pensons que ce système doit être supprimé rapidement dès que nous sortons du verrouillage, pour permettre aux entreprises le long de la rue principale une période d’activité sans entrave, à l’approche de Noël et à la suite des difficultés très réelles auxquelles elles ont été confrontées. pendant les restrictions de coronavirus.

«Kensington High Street n’est tout simplement pas le bon endroit et nous devons agir dans l’intérêt de nos électeurs.

S’exprimant sur la décision, Cllr Johnny Thalassites, membre principal des transports, a déclaré: « La piste cyclable était un programme d’essai pour aider ceux qui sautaient à vélo pendant les verrouillages et encourager les acheteurs à aller dans la rue principale. Les entreprises et les résidents nous ont dit haut et fort qu’ils pensaient que l’expérience n’avait pas fonctionné. Nous écoutons.

« En supprimant les voies temporaires comme ascenseurs de verrouillage, nous espérons aider à relancer la High Street et donner à notre économie locale les meilleures chances possible d’un bon décembre. »

Tom Frost, président du Kensington Business Forum, a déclaré: «Nous soutenons tout projet qui aide notre communauté d’affaires et saluons les efforts du Conseil pour concevoir et mettre en œuvre si rapidement les pistes cyclables temporaires en vertu d’une directive gouvernementale.

«Comme beaucoup d’autres, nous espérions que cette initiative serait un succès. Malheureusement, cela n’a pas aidé nos entreprises de High Street à attirer des clients à un moment crucial pour elles, c’est donc une bonne nouvelle que les voies soient supprimées.

«En tant que communauté, nous devons protéger nos exploitants locaux et les pistes cyclables temporaires nous ont donné des informations précieuses pour d’éventuels projets futurs.

Michael Stone, président de la chambre de commerce et de commerce de Kensington et Chelsea, a déclaré: « La piste cyclable dans sa forme actuelle est préjudiciable aux entreprises de Kensington High Street et au-delà, et nous soutenons sa suppression.

«La période commerciale d’avant Noël est vitale pour de nombreuses entreprises et j’encourage tout le monde à rester en sécurité, à faire ses achats localement et à soutenir votre communauté d’affaires locale.