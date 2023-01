Extinction Rebellion annonce la FIN des manifestations de perturbation publique car elles "n'ont pas fonctionné"... accumulant la pression sur Just Stop Oil

EXTINCTION Rebellion a juré de mettre fin à ses manifestations perturbatrices en 2023 – admettant que “rien n’a changé” malgré des années de misère pour les Britanniques.

Le groupe écolo a annoncé qu’au lieu de bloquer les routes, de briser les vitres, de vandaliser les bâtiments et de se balancer aux ponts, il se tournera simplement vers la « conversation ».

Des militants d’Extinction Rebellion gisent par terre après avoir été arrêtés à Londres Crédit : Getty

Les membres du groupe de protestation contre le climat à la place du Parlement de Londres Crédit : AFP

Un militant arrêté lors d’une manifestation à Paris Crédit : AFP

L’annonce surprise a été faite discrètement via un e-mail aux supporters juste après minuit le jour de l’An.

Un porte-parole a déclaré: “Extinction Rebellion prend une résolution audacieuse pour le Nouvel An pour 2023 : nous abandonnons les actions qui visent à perturber le public.

“C’est une grande décision. La perturbation publique a sonné l’alarme sur l’urgence climatique et écologique avec un succès incroyable.

“Mais alors que l’alarme a été donnée, rien n’a vraiment changé.

“Alors en 2023, il est temps d’essayer quelque chose de différent.”

Au lieu de ses cascades habituelles qui ont provoqué des embouteillages, des pénuries d’essence et même empêché les gens de se rendre au travail et de se faire soigner à l’hôpital, les membres de XR vont cette année “prioriser la fréquentation plutôt que l’arrestation” et “les relations plutôt que les barrages routiers”.

Cela signifie, ont-ils dit, « perturber directement le siège du pouvoir du Royaume-Uni.

La décision fera monter la pression sur les écologistes de Just Stop Oil et Insulate Britain, qui ont utilisé des tactiques similaires en 2022.

Le Sun a approché les organisations, qui ont bloqué à plusieurs reprises les routes britanniques, pour commentaires.

Certaines des actions les plus tristement célèbres de XR ont impliqué ses membres allongés sur les routes et se suspendant aux ponts.

Le groupe était également à l’origine de blocages dans les principales installations pétrolières, de la pulvérisation de faux sang au Trésor et au palais de Buckingham, et de la destruction de verre au bâtiment News UK et au siège de la Barclays Bank.

Les militants se sont même collés à des supercars au Mondial de l’Automobile de Paris et

Une manifestation environnementale devant le palais de Buckingham Crédit : AFP

Les manifestants Just Stop Oil sur le pont Queen Elizabeth II fermés à la circulation Crédit : PA

Des militants bloquent une route à Londres Crédit : Reuters