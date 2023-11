« Extinction » : les chrétiens de Gaza craignent pour la survie de leur communauté au milieu de la guerre contre Israël | Conflit israélo-palestinien

Bande de Gaza – Lorsque les bombes israéliennes ont commencé à bombarder les rues autrefois animées de la ville de Gaza, Diana Tarazi et sa famille ont fui vers l’église de la Sainte Famille, le seul lieu de culte catholique de la bande de Gaza.

La chrétienne palestinienne de 38 ans, son mari et ses trois enfants se sont blottis aux côtés d’autres fidèles et de voisins et amis musulmans, berçant leurs enfants dans un sommeil épuisé au milieu du bruit des bombardements, se murmurant de doux mots d’encouragement.

« Ensemble, nous essayons de traverser la guerre jusqu’à sa fin – et nous y survivons », a déclaré Tarazi à Al Jazeera.

Leur sentiment de sécurité a été brisé le 19 octobre, lorsqu’Israël a bombardé l’église voisine de Saint Porphyre, la plus ancienne de Gaza, tuant au moins 18 personnes. L’armée israélienne a déclaré dans un communiqué que l’église n’était pas la cible de l’attaque.

« Le missile est tombé directement dessus », a déclaré Tarazi à propos du site grec orthodoxe. « Nous ne pouvons pas croire que l’Église n’était pas leur objectif. »

Deux jours plus tôt, une explosion à l’hôpital arabe Al-Ahli – une institution anglicane située à quelques pâtés de maisons – a tué et blessé des centaines de personnes, selon les autorités sanitaires palestiniennes. Le Hamas a imputé l’explosion à un raid aérien israélien, tandis que Tel Aviv a affirmé qu’elle avait été causée par un dysfonctionnement d’une roquette tirée par le Jihad islamique palestinien, un groupe armé basé à Gaza.

Bien que la ville de Gaza et les camps de réfugiés adjacents soient encerclés par les forces terrestres israéliennes et que les raids aériens frappent la zone, Tarazi refuse de partir. « Nous n’acceptons pas le déplacement de notre pays, de nos terres et de nos églises », a-t-elle déclaré.

“Je ne quitterai l’église que dans la tombe.”

« Menace d’extinction »

Au moins 10 569 Palestiniens ont été tués dans les attaques israéliennes sur Gaza depuis le 7 octobre.

On estime que seuls 800 à 1 000 chrétiens vivent encore à Gaza, constituant la plus ancienne communauté chrétienne du monde, remontant au premier siècle.

Mitri Raheb, pasteur évangélique luthérien et fondateur de l’Université Dar al-Kalima à Bethléem, a déclaré qu’il était concevable que le conflit actuel marque la fin de sa longue histoire dans cette bande de terre.

« Cette communauté est menacée d’extinction », a déclaré Raheb à Al Jazeera. « Je ne suis pas sûr qu’ils survivront aux bombardements israéliens, et même s’ils survivent, je pense que beaucoup d’entre eux voudront émigrer. »

« Nous savons qu’au cours de cette génération, le christianisme cessera d’exister à Gaza », a-t-il ajouté.

La région plus large de la Palestine historique est le berceau du christianisme, ainsi que le théâtre de nombreux événements de l’Ancien et du Nouveau Testament de la Bible.

Au quatrième siècle, Gaza, située le long d’une route commerciale majeure avec accès à un port dynamique et à une ville cosmopolite, est devenue un centre missionnaire chrétien majeur. Après 1948, lorsque l’État d’Israël a été créé et que 700 000 Palestiniens ont été déplacés de leurs foyers dans ce qui est devenu connu sous le nom de Nakba, ou « catastrophe », de plus en plus de chrétiens palestiniens ont rejoint la communauté de l’enclave côtière.

Les estimations indiquent que le nombre de chrétiens à Gaza a chuté ces dernières années par rapport aux 3 000 enregistrés en 2007, lorsque le Hamas a pris le contrôle total de la bande, déclenchant le blocus israélien et accélérant le départ des chrétiens de cette enclave frappée par la pauvreté.

Les attaques en Cisjordanie ont « quadruplé »

En Cisjordanie, les chrétiens sont plus nombreux, avec plus de 47 000 personnes qui y vivent, selon un recensement de 2017.

Mais là aussi, la violence et les persécutions ont déstabilisé la communauté. « Les attaques contre le clergé et les églises ont quadruplé cette année par rapport à l’année dernière », a déclaré Raheb, dont l’établissement universitaire documente de tels événements.

Le 1er janvier, quelques jours après qu’Israël a investi le gouvernement le plus d’extrême droite de l’histoire du pays, deux hommes non identifiés sont entrés par effraction dans le cimetière protestant du mont Sion à Jérusalem et ont profané plus de 30 tombes, bousculant des pierres tombales en forme de croix et les brisant avec des pierres.

Le 26 janvier, une foule de colons israéliens ont attaqué un bar arménien dans le quartier chrétien de la vieille ville de Jérusalem, criant « Mort aux Arabes… Mort aux chrétiens ».

Quelques jours plus tard, des Arméniens quittant un service commémoratif dans le quartier arménien ont été attaqués par des colons israéliens armés de bâtons. Un Arménien a été aspergé de poivre alors que des colons escaladaient les murs du couvent arménien, essayant d’abattre son drapeau, qui portait une croix.

Les attaques ont continué à s’intensifier, parallèlement aux tentatives israéliennes de « faire taire toute voix venant des Palestiniens à l’intérieur d’Israël », a déclaré Raheb.

« Ce sont des colons terroristes juifs, mais la communauté internationale ne les reconnaît pas comme tels car elle fait partie du même système colonial. [mindset]», a-t-il déclaré, ajoutant qu’il craignait que la menace constante de violence ne finisse par chasser le christianisme de Terre Sainte.

“Mes enfants étaient défigurés, morts”

De retour à Gaza, Ramez al-Souri essaie de comprendre la mort de ses trois enfants, Suhail, Majd et Julie, dans l’attentat à la bombe contre l’église Saint-Porphyre.

“Le bâtiment contenait des civils qui ne leur appartenaient pas”, a-t-il déclaré, faisant référence au groupe palestinien Hamas, qui a lancé le 7 octobre l’attaque surprise dans le sud d’Israël qui a conduit aux bombardements israéliens.

Al-Souri avait espéré que ses proches seraient en sécurité dans un lieu saint, mais même le caractère sacré de ses locaux ne pouvait pas protéger sa famille des bombardements israéliens. L’armée israélienne est connue pour avoir également ciblé les écoles des Nations Unies abritant des femmes et des enfants déplacés, ainsi que des hôpitaux, des ambulances et du matériel humanitaire.

« Mes trois enfants sont sortis défigurés par les effets du missile et des éclats d’obus », a-t-il déclaré, visiblement encore sous le choc quelques jours plus tard.

“Je ne peux pas croire que je ne parlerai plus et ne jouerai plus avec eux dans ma vie.”