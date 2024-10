Extensions de la route de la gare / Delve Architects

© Fred Howarth

2023



Fabricants : ATELIER CABINE, Claybrook, Tuiles Ketley, Viroc

Description textuelle fournie par les architectes. Delve Architects a réalisé une extension arrière/latérale de deux étages sur deux cottages jumelés sur le même site pour 500 000 £ combinés. À Godalming, dans le Surrey, deux voisins, Tom & Claire et Anushka & Toby, cherchaient à agrandir et à améliorer leurs maisons jumelées. Tom et Claire ayant initialement nommé un architecte, le couple a recommandé Delve Architects, car le directeur Ed Martin était originaire de la ville et avait déjà planifié la rénovation de sa propre maison, les écuries primées de Woodthorpe. Plutôt que des demandes de planification distinctes qui n’auraient pas abouti en raison de problèmes de droit à la lumière, la collaboration a permis à Delve Architects de recevoir la planification via cette demande conjointe.

Plan du rez-de-chaussée – Proposé

Les projets ont été exécutés côte à côte, mais à part la rétroprojection qui devait être adaptée de chaque côté du mur mitoyen, chaque couple a pu travailler avec Delve pour concevoir sa propre vision. D’un côté, le numéro 5, un espace de vie de cuisine classique et intemporel, a été créé avec des poutres en chêne, une cuisine de style shaker et des portes et fenêtres en acier critique vert/gris. De l’autre, au numéro 6, une extension contemporaine à ossature bois s’exprime aux côtés de grandes surfaces de vitrage fixe et de panneaux de bardage viroc rouge respectueux de l’environnement.

Section – Proposée

En collaboration avec CAB Workshop, une charpente en bois et des portes/fenêtres sur mesure ont été construites en rouge grandis, un bois provenant de sources durables au Royaume-Uni. Les résultats sont deux maisons distinctes mais de qualité égale, avec des espaces de cuisine sombres et exigus remplacés par des espaces lumineux et remplis de bois et des éléments importants tels que des chambres supplémentaires ont été créés pour que chaque jeune famille puisse grandir. Ayant constaté que les hivers dans les vieux chalets étaient froids et fuyants en hiver, une isolation améliorée, des cotes EPC et des factures moins chères ont été un autre succès de la construction. Cela a été réalisé par Delve qui a construit l’extension à deux étages à l’aide d’une ossature en bois permettant un niveau élevé d’étanchéité à l’air et d’isolation sur le stabilisateur arrière à deux étages. Autre réalisation en matière de durabilité et de conception circulaire, toutes les maçonneries ont été conservées lors de la démolition pour être réutilisées, intégrant ainsi l’ancienne maison dans cette nouvelle extension.

Ed Martin, directeur de Delve Architects : C’est une opportunité rare de livrer deux extensions sur un même site en même temps, c’était donc passionnant de concevoir ces maisons ensemble. Nous aimons penser que chaque propriétaire avait des exigences similaires quant à ce qui devait être modifié, mais chaque maison, comme les propriétaires, a sa propre personnalité. Anushka & Toby, No 6 : En tant que familles en pleine croissance, nous avions à cœur une extension de deux étages, mais nous craignions que la planification ne nous le permette pas. En travaillant ensemble avec nos voisins et avec Ed & Delve, cela a été un énorme succès et nous aimons le résultat de ces deux maisons.