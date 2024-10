Extension Maison Tilleuls / architecture miogui

© Philippe Billard

+ 15





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

140 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2024



Photographies



Architectes principaux :



Sabine Frémiot, Léo Berastegui



© Philippe Billard

© Philippe Billard

Description textuelle fournie par les architectes. Le projet Tilleuls est un exemple typique d’habitat en zone résidentielle. Le terrain était divisé pour générer du profit, la maison était trop petite, trop cloisonnée, non adaptée au mode de vie actuel, et non isolée. Le projet s’oriente rapidement vers une rénovation du bâtiment existant, énergétiquement et spatialement, complétée par une extension.

© Philippe Billard

La cloison de la maison a été repensée. Le côté de l’entrée est modifié pour faire face à la rue et créer un filtre entre public et privé. L’espace intérieur du rez-de-chaussée a été entièrement transformé. Tous les espaces communs sont placés dans un volume unique, une grande pièce entièrement ouverte vers le jardin. La connexion à la maison existante est résolue par le plan, deux courbes qui relient l’extension à la maison existante.

© Philippe Billard

© Philippe Billard

Après avoir traversé l’entrée, avec un plafond haut et plein de lumière naturelle, le visiteur est guidé par les courbes vers l’espace central, plus sombre et avec un plafond plus bas, contenant toutes les fonctions de service, ainsi que la distribution au premier étage. Cet espace compressé contraste avec la hauteur sous plafond et la perspective jardin de l’espace de vie plein de lumière. Le toit en pente prolonge la dynamique de mouvement depuis l’entrée jusqu’au jardin. La couleur sur les deux courbes apporte joie et douceur à cet espace blanc et lumineux.

© Philippe Billard

L’extension est construite en grosses briques isolantes et ossature bois, sur dalle surélevée en béton et micropieux. Le dessous des poutres en bois reste visible en référence aux espaces japonais. Les murs et la toiture sont tous deux isolés respectivement avec 7,8 pouces et 11,8 pouces de fibres de bois pour garantir le meilleur confort thermique possible. Un plancher chauffant apporte une répartition optimale de la chaleur. La trajectoire du soleil est rendue visible au sol de la maison grâce à l’oculus percé dans le toit. La nuit, nous pouvons observer les étoiles à travers.

© Philippe Billard

© Philippe Billard

Vue du jardin, l’extension enveloppe la maison existante. Le zinc bleu dialogue avec les carrelages existants. La gouttière intégrée permet d’affiner le bord du toit en le rendant plus abstrait. Le toit en surplomb protège les fenêtres de la pluie et du rayonnement solaire direct en été, complété par un rideau thermique. La grande fenêtre est composée de 8 panneaux coulissants permettant différentes liaisons entre l’intérieur et l’extérieur. Il est prolongé par les miroirs des deux côtés ce qui fait disparaître le bord du mur. La géométrie guide toutes les étapes de conception : en plan, en élévation et en mobilier fixe. La couleur révèle les éléments spatiaux.