Extension Fraga 586 / Arqtipo

Architectes principaux :



Diego Aceto, Darío Litvinoff, Alejandro Camp



Description textuelle fournie par les architectes. La proposition remet en question les modes de production actuels, en cherchant à restaurer et à agrandir un bâtiment patrimonial situé dans le quartier de Chacarita, dans la ville autonome de Buenos Aires. Il se développe en proposant la valorisation de la préexistence et en l’hybridant avec un élargissement par la manipulation des outils du projet et un usage austère dans son expression.

Pour sa compréhension, nous développerons des instances catégorielles : contextualisation, disposition et configuration ; pour analyse. Le projet à partir de la contextualisation. Il propose l’agrandissement et le recyclage d’une maison traditionnelle des années 1920 située dans le quartier Chacarita, ville autonome de Buenos Aires, sur un terrain d’angle de 10 x 10, qui partage une configuration similaire à celle d’autres bâtiments voisins.

Il cherche à générer une relation complexe entre l’existant et le nouveau, en valorisant le bâtiment existant et en introduisant de nouvelles conditions spatiales inhérentes à la proposition. Dans sa base, la façade originale de la maison est respectée, avec des améliorations constructives ; tandis qu’en partie haute, un volume silencieux, respectueux et sensible est surélevé, conservant la hauteur de son voisin de gauche (un immeuble de 4 niveaux des années 70).

Le projet de la disposition. Il propose de générer : un café de spécialités et des espaces de rencontres et d’échanges collectifs qui favorisent des lieux d’indétermination à la recherche d’une synergie souhaitable. Les opérations du projet visaient à combiner la composition, la volumétrie et la structure originale du bâtiment avec un nouvel ordre plus complexe basé sur des structures légères, des enveloppes intérieures synthétiques et des espaces ouverts. Lors de l’intervention, certaines cloisons intérieures ont été supprimées du rez-de-chaussée et du sous-sol pour accueillir des espaces spacieux qui s’adaptent aux besoins du client, pour obtenir simultanément de nouvelles conditions spatiales, augmenter l’entrée de lumière naturelle, générer une ventilation transversale et améliorer l’esthétique du bâtiment. efficacité énergétique.

Le projet à partir de la configuration. Il propose que tous les matériaux incorporés cherchent à générer de multiples relations avec les préexistences. Le sous-sol et le rez-de-chaussée sont réhabilités pour conserver leurs éléments d’origine : balcons, garde-corps en fer forgé, moulures et ouvertures, ainsi que leurs voûtes. Pendant ce temps, aux premier et deuxième étages, le contemporain assume sa condition d’articulateur, en utilisant des matériaux et des textures qui se combinent avec empathie.