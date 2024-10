Extension du rappel de Listeria, près de 12 millions de livres de viande vendue chez Aldi, HEB, Publix et Walmart sont concernés

Le rappel national de viande et de volaille prêtes à manger de la semaine dernière s’est étendu à près de 12 millions de livres et comprend désormais des produits envoyés aux écoles, aux restaurants et à plusieurs grands détaillants américains.

BrucePac, en collaboration avec le Food Safety and Inspection Service (FSIS) de l’USDA, annoncé 1 779 040 livres supplémentaires de produits pourraient être contaminés par Listeria monocytogenes le 15 octobre. La quantité totale de produits de viande et de volaille concernés a maintenant atteint 11 765 285 livres.

La liste la plus récente des produits rappelés– qui fait 343 pages – comprend des salades, des wraps, des bols de pâtes, des burritos, des enchiladas, des sautés et de nombreux autres plats surgelés prêts à l’emploi de marques telles que Fresh Express, Rao’s, Boston Market, Atkins, Dole, ReadyMeals, Taylor Farms, Chef à domicile et Signature Select.

Les magasins proposant les produits concernés comprennent Aldi, Amazon Fresh, Giant Eagle, HEB, Kroger, Meijer, Publix, Target, Trader Joe’s, Walmart, Wegmans et 7-Eleven.

Les produits de viande et de volaille prêts à manger BrucePac concernés ont été produits à Durant, Oklahoma, entre le 19 juin 2024 et le 8 octobre 2024. La société a déclaré dans un communiqué déclaration qu’il travaille en étroite collaboration avec l’USDA pour informer les consommateurs et les distributeurs et garantir que « toutes les mesures nécessaires sont prises pour garantir un approvisionnement alimentaire sûr ».

« Nous ne reprendrons pas la production tant que nous ne serons pas sûrs que le problème soit résolu », a-t-il ajouté.

La consommation d’aliments contaminés par Listeria monocytogenes peut provoquer la listériose, une infection grave qui touche principalement les personnes âgées, les personnes dont le système immunitaire est affaibli, ainsi que les femmes enceintes et leurs nouveau-nés.

La listériose peut provoquer de la fièvre, des douleurs musculaires, des maux de tête, une raideur de la nuque, de la confusion, une perte d’équilibre et des convulsions parfois précédées de diarrhée ou d’autres symptômes gastro-intestinaux. Chez les femmes enceintes, l’infection peut provoquer des fausses couches, des mortinaissances, un accouchement prématuré ou une infection potentiellement mortelle du nouveau-né. En outre, des infections graves, voire mortelles, peuvent survenir chez les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

Le FSIS craint que certains produits puissent se trouver sur les étagères des magasins ou dans les réfrigérateurs ou congélateurs des consommateurs. Les autorités ont exhorté les restaurants, institutions, écoles et autres établissements à ne pas servir ou utiliser ces produits. Si vous avez acheté l’un des produits BrucePac rappelés, le FSIS recommande de jeter immédiatement ou de retourner le produit contaminé à votre point d’achat.

C’est une histoire en développement.