Extension de la maison El Retiro / Juan Alberto Andrade

© Studio JAG

Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

18 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2022



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Baldosas de l’Équateur

Description textuelle fournie par les architectes. El Retiro est un projet d’extension et de rattachement d’un corps indépendant à une habitation multifamiliale, qui sert et transforme la préexistence en un habitat productif. La proposition est présentée comme une opportunité de comprendre et de construire des solutions spécifiques, viables et productives qui répondent à la croissance progressive du logement et de tirer parti des espaces résiduels générés par les politiques de l’Équateur.

Section

Scénario du logement : L’architecture comme réponse au besoin continu de réinvention d’un habitat. Le logement est une activité, un processus construit. C’est un objet dynamique, qui contient et combine une pluralité d’usages, d’individus et d’activités qui génèrent des transformations que l’habitat doit assimiler, par conséquent, l’évolution et l’adaptation de l’habitat à travers le temps est un processus indissoluble de la vie quotidienne qui favorise le changement et la transformation. renouveler sa validité.

Sa transmutation fonctionnelle et donc la transformation des paysages urbains acquièrent un sens à partir d’une lecture contextuelle, où les quartiers se développent progressivement, répondant et s’adaptant aux besoins immédiats des habitants ou des communautés.

Plan d’étage

Mécanisme d’extension : Stratégies d’adaptabilité et de mutation. Le processus de croissance du logement est un phénomène complexe et dynamique. Cela nécessite une série de possibilités en termes de localisation, de temporalité, d’utilisabilité et de ressources physiques, humaines et économiques disponibles. Ainsi, cette section identifie et associe de manière synthétique les concepts (termes) d’intrapropriété, de croissance cristallographique, d’addition et d’hypercase, identifiés par Lucía Martín López dans son étude : La maison en croissance, La croissance programmée du logement.

Schématiquement, El Retiro est défini comme une intra-propriété d’intervention de croissance cristallographique dont l’objectif est d’intervenir dans les limites de la propriété urbaine de 250 m2 sous ses limites de superficie et de hauteur dictées par les normes locales (sous les réglementations locales qui dictent les limites de superficie). et hauteur), la proposition augmente le volume (dimension) de la surface construite : 305m2. L’intervention rejoint ainsi (ajoute) 9m2 aux 305m2 de l’habitation multifamiliale préexistante, la même qui contenait autrefois un espace de travail privé de 9m2 à l’intérieur duquel la proposition s’étend horizontalement et indépendamment. EL RETIRO résout sa toiture, sa structure, sa fermeture (poutre supérieure) et ses services de manière autonome par rapport au logement. Ces facteurs, ajoutés à son emplacement approprié dans le retrait frontal de la propriété (5m) et à sa relation avec les accès et la rue, permettent la conversion du multifamilial en un habitat productif, permettant une utilisation commerciale et bureautique de la nouvelle intervention pour l’un des familles multifamiliales, à cet effet un projet de conciliation entre le logement et la rue est proposé à travers un espace intermédiaire qui nous permet de façonner l’environnement physico-urbain, en comprenant sa nature et sa légitimité.

Façade

Programme. El Retiro, par essence, est un projet d’extension et d’attachement. L’extension est due au fait qu’une zone utile est ajoutée à un espace contenu à l’intérieur de la multifamille, et l’attachement est dû au fait que la proposition adhère de manière autonome à la préexistence. Cet espace composé de 18 m2 au total devait contenir : un espace de travail commun, une salle de bain, une cafétéria, une kitchenette, un espace de stockage d’équipement et une bibliothèque. L’intervention a été réalisée sur la marge avant de la propriété, qui présentait des conditions telles que la citerne d’eau souterraine de la multifamiliale qui occupait 100% de la superficie disponible pour la nouvelle intervention, les mêmes que celle requise par la nature structurale du projet, le hall d’entrée du multifamilial, un arbre de 25 ans, qui a nécessité un patio de ventilation, 0,70 m de pente intérieure et l’enceinte avant de la propriété avec plantation d’arbres consolidée faisant partie des façades du quartier. Il a été décidé de diviser la surface disponible en 3 flancs transversaux pour localiser à l’arrière un espace de travail pour 4 personnes, la cuisine et l’espace social donnant sur la rue à travers une seule fenêtre, et un espace de service intermédiaire qui contient la salle de bain. , la cafétéria, l’entrepôt et le patio intérieur.

L’espace intérieur est défini par l’insertion d’un mur porteur vers la rue et d’une pièce métallique qui divise les tiers susmentionnés et contient à la fois le bloc sanitaire et la kitchenette, en plus de délimiter le patio intérieur. Le patio intérieur sert d’El Retiro comme moyen de lumière et de vent, relié directement par des fenêtres longitudinales en bois. El Retiro est désormais dû à la fois à la rue et à la maison elle-même, laissant une frontière floue entre le public et le privé, même au sein d’une même propriété urbaine. Sous cette prémisse, on profite de la dynamique antérieure des résidents du complexe multifamilial, qui utilisaient le parc communal d’arbres situé en face du terrain pour réaliser des activités de plein air. Le lien de l’intervention avec le parc d’arbres est direct mais contrôlé, c’est pourquoi une seule fenêtre de 1,00 mx 1,00 m a été proposée, située de manière à servir de bureau ou de surface d’appui, rendant à la rue son besoin principal : interaction.

Diagramme

Qualités matérielles : Logique et expressivité. La palette de matériaux d’El Retiro s’écarte de l’usage habituel des blocs de béton et des travaux de peinture, en fait, alternativement, les nécessités physiques et spatiales sont résolues à travers les mêmes matériaux. Les décisions du projet sont directement liées aux conditions du lieu et interviennent comme une réponse matérielle au site. La nécessité d’un élément structurel en dehors des limites de la citerne multifamiliale a donné naissance à la proposition d’un mur porteur qui soutient la structure légère de la même extension, complétée par la maçonnerie et les planchers dotés de technologies légères.

Détail

Une structure de toiture en bois a été proposée qui rigidifiait les différentes techniques utilisées sur terre en combinant un corps stéréotomique de terre compactée et de murs en bahareque avec une toiture en tôle. L’unité structurelle est proposée comme l’essence irréductible de la forme architecturale, c’est-à-dire que la pente du toit, la densité du mur et la dimension des poutres structurelles donnent naissance à la géométrie du projet.

Le mur devient l’élément principal de la structure et la nouvelle pièce s’insère dans la morphologie urbaine. Il est composé d’un socle en roche calcaire typique du secteur, qui fait office de fondation, sur lequel repose un mur en pisé de 30 cm d’épaisseur structuré par des éléments métalliques qui font office de bardage, visière – linteau et rail du rideau métallique intérieur. qui définissent une fenêtre unique de contact et d’interaction mesurés avec la rue. Du mur s’étendent des poutres en pin qui constituent la pente du toit et sont ancrées par des plaques de fixation métalliques à la structure existante du multifamilial. Ces poutres soutiennent les espaces de rangement intérieurs et la menuiserie.

La pièce métallique est constituée de tôles de fer noir de 3 mm sans structure. Le matériau et la technique de fabrication sont décidés en raison de la disponibilité limitée de l’espace intérieur. Pour ses nouvelles entrées, des éléments métalliques coulissants ont été utilisés pour prioriser l’accès et assurer la sécurité de l’objet. De même, le mur porteur est protégé par deux rideaux métalliques coulissants. Le sol d’El Retiro est à base de résine. L’expressivité extérieure et intérieure est le produit de la logique matérielle, de son module structurel et de la tectonique.

L’utilisation du terrain est proposée en raison de son inertie thermique (orientée est-ouest) et de son faible impact, mais elle est consolidée comme un manifeste, comme une déclaration claire d’intentions pour l’utilisation du matériau sur la côte de l’Équateur, pratique dans un état d’abandon, typique des préjugés sociaux et économiques de la région et des nouveaux développements.