Extase sur les Champs-Elysées alors que la France livre sa place en finale

Il y a eu des scènes jubilatoires sur l’avenue des Champs-Elysées dans le centre de Paris mercredi alors que les supporters français agitaient des drapeaux tricolores et lançaient des fusées éclairantes pour célébrer la victoire sur le Maroc qui a propulsé les Bleus en finale de la Coupe du monde.

Quelque 10 000 policiers ont été mobilisés dans toute la France pour s’assurer qu’il n’y avait pas de troubles pendant et après le match, compte tenu du potentiel d’affrontements entre les supporters français et ceux qui soutenaient l’ancienne colonie nord-africaine de la France.

Mais il y avait peu de signes de tension alors que les supporters se pressaient au bout de l’avenue menant à l’Arc de Triomphe dans des scènes passionnées mais largement de bonne humeur avec des supporters marocains acceptant la défaite, ont déclaré des correspondants de l’AFP.

« Nous sommes en finale. Nous sommes en finale”, ont scandé des centaines de supporters français alors que les chauffeurs klaxonnaient et que la police anti-émeute se cachait dans les camionnettes qui bordaient la zone.

“Quel plaisir ce sera d’affronter l’Argentine en finale”, a déclaré Sylvain Badin, 24 ans, serrant un drapeau français. “Je suis venu partager un moment de joie.”

Des dizaines de supporters marocains s’étaient également fait entendre pendant le match dans la région, s’enveloppant de drapeaux nationaux tout en suivant le match sur leur téléphone.

“Nous avons perdu mais ce n’est que du football et nous sommes entrés dans l’histoire en atteignant les demi-finales. Nous sommes fiers de notre pays et heureux pour la France”, a déclaré Kamal Seddiki, un étudiant marocain de 22 ans.

Il y a eu 170 arrestations dans tout le pays, dont plus de 100 à Paris, lorsque le Maroc et la France ont atteint les demi-finales ce week-end.

Deuxième pays

Mais les célébrations semblaient sans tension et un fourgon de la police anti-émeute française a même utilisé l’une de ses sirènes pour marquer le moment où Kolo Muani a marqué le but pour donner une avance de 2-0 à la France.

La police s’est cependant déplacée pour disperser un groupe de fans qui tiraient des feux d’artifice autour de l’Arc de Triomphe.

Et un groupe d’une quarantaine de personnes alignées sur des groupes d’extrême droite ont été arrêtés pour port d’armes prohibées, a indiqué une source policière, alors qu’ils s’apprêtaient à se diriger vers les Champs-Elysées.

“Ils voulaient clairement se battre sur les Champs”, a déclaré la source policière.

Dans la ville méridionale de Nice, des poubelles ont été incendiées après le match dans le centre de la ville où des milliers de personnes s’étaient rassemblées, a déclaré un photographe de l’AFP.

À Lyon, la police a utilisé des gaz lacrymogènes lorsque des supporters ont commencé à faire exploser des pétards sur la place centrale Bellecour.

La relation de la France avec le Maroc n’est pas aussi traumatisante qu’avec l’Algérie, une autre ancienne colonie qui a mené une sanglante guerre d’indépendance de sept ans qui marque les deux nations à ce jour.

Mais comme dans toute relation post-coloniale, le Maroc, qui a obtenu son indépendance en 1956, a ses griefs avec la France, notamment sur la question des visas.

On pense que plus d’un million de Marocains vivent en France et les forces de sécurité étaient en alerte pour tout affrontement comme ceux de Bruxelles qui ont marqué la victoire surprise du Maroc sur la Belgique en phase de groupes.

“Nous sommes heureux pour la France”, a déclaré Hossam Boutalah, 20 ans, avec un drapeau marocain sur le dos dans la ville de Bordeaux, dans le sud-ouest, où la place centrale était bondée pour le match.

« Nous sommes frères après tout, nous sommes ensemble. C’est notre deuxième pays. Le Maroc a bien joué et aurait mérité de marquer un but.”

