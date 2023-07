Expulsions massives et mauvais traitements de migrants signalés en Tunisie alors que les tensions augmentent dans la ville portuaire

Les tensions se sont dangereusement intensifiées dans une ville portuaire tunisienne à la suite de l’arrestation de trois migrants en lien avec la mort d’un homme de la région.

Des rapports ont fait état de représailles contre des étrangers noirs, d’expulsions massives et d’agressions présumées par les forces de sécurité.

Les forces de sécurité tunisiennes ont hébergé certains migrants pour les protéger des attaques de représailles, tandis que d’autres se sont réfugiés à la gare de Sfax ou ont été emmenés sur une plage isolée près de la frontière tuniso-libyenne.

Les tensions ont grimpé dangereusement dans une ville portuaire tunisienne cette semaine après que trois migrants ont été arrêtés dans la mort d’un homme local, et il y a eu des rapports de représailles contre des étrangers noirs et des comptes rendus d’expulsions massives et d’agressions présumées par les forces de sécurité.

Les personnes soupçonnées du meurtre d’un Tunisien de 41 ans faisaient l’objet d’une enquête pour meurtre avec préméditation, selon Faouzi Masmoudi, porte-parole du parquet de la cité balnéaire de Sfax.

Vingt-deux migrants originaires de pays subsahariens d’Afrique ont également été arrêtés pour interrogatoire en relation avec des crimes dans la région, a déclaré Masmoudi mercredi.

Sfax, sur la côte orientale de la Tunisie, est un point de départ principal pour les migrants et les réfugiés qui envisagent de traverser la mer Méditerranée vers l’Europe. Des milliers de personnes, principalement d’Afrique subsaharienne, ont afflué dans la ville pour se lancer en nombre sans précédent pour des traversées dangereuses vers l’Italie dans de petites embarcations.

Après l’enterrement mardi de Nizar Ben Brahim Amri, l’homme tunisien qui a été tué, les habitants ont bloqué une route principale, brûlé des pneus et appelé les autorités à renvoyer les migrants dans leur pays d’origine pour maintenir la paix.

14 MORTS APRÈS QU’UN BATEAU NAULA AU LARGE DE LA TUNISIE, 54 AUTRES SAUVÉS

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des foules d’hommes locaux à Sfax tentant de faire tomber des portes et d’incendier un bâtiment dans ce qui semblait être une tentative de chasser les migrants noirs. D’autres vidéos montraient des Noirs arrêtés la nuit et emmenés dans des véhicules de police.

Les forces de sécurité tunisiennes ont mis certains migrants dans des abris pour éviter des attaques de vengeance, tandis que quelque 200 autres se sont dirigés vers la gare de Sfax pour s’échapper vers Tunis, la capitale, selon Radio Mosaïque.

Le sort de centaines d’autres était plus sombre. Des migrants ont déclaré avoir été emmenés sur une plage isolée près de la frontière libyenne avec des hommes armés des deux pays de chaque côté.

Un Ivoirien de 29 ans a déclaré qu’il faisait partie des 600 migrants subsahariens pris dans ce qu’il a décrit comme un « no man’s land » entre la mer Méditerranée et la frontière terrestre tuniso-libyenne près de Ben Guerdane.

L’homme, qui s’est entretenu avec l’Associated Press lors d’un appel vidéo et a partagé sa position GPS via WhatsApp, a déclaré qu’il y avait été emmené samedi soir – deux jours avant la mort de l’homme tunisien – alors qu’il attendait dans une maison sécurisée pour monter à bord d’un petit bateau pour l’Italie.

D’autres migrants ont été emmenés de chez eux à Sfax au milieu de la nuit les jours suivants, a-t-il affirmé. Le nom de l’homme, qui a déclaré être entré légalement en Tunisie en 2019 et avoir travaillé sur un terrain de golf, n’est pas divulgué pour des raisons de sécurité.

Des hommes en uniforme et armés ont par la suite transféré les personnes de son groupe dans plusieurs postes de police et bases de la Garde nationale avant de les déposer sur la plage dimanche, a-t-il précisé. L’homme a parlé à l’AP mercredi et jeudi entouré d’autres migrants noirs, dont des femmes et des enfants en bas âge.

Il a accusé la Garde nationale tunisienne de les battre « comme des animaux, comme des esclaves » et d’agresser les femmes du groupe.

« ‘Allez en Libye. Ils vont vous tuer' », a déclaré l’homme aux responsables de la sécurité. « ‘Vous ne reverrez jamais la Tunisie.' » Il a également affirmé que la sécurité libyenne à la frontière avait tiré en l’air pour tenir les civils à distance. Un drone les a survolés jeudi matin, a-t-il ajouté.

Le président tunisien Kais Saied s’en est pris à ceux qui utilisent son pays comme un tremplin vers l’Europe. Le président de plus en plus autoritaire a déclenché une crise en février en exigeant des mesures urgentes pour réprimer les Noirs africains, affirmant qu’ils faisaient partie d’un complot visant à effacer l’identité de la Tunisie. Certains pays ont ramené leurs citoyens par avion. D’autres migrants ont tenté de fuir par la mer vers l’Europe.

La Tunisie « ne tolère pas d’être utilisée comme zone de transit ou comme territoire d’implantation de personnes de nombreux pays africains », a déclaré Saied dans un communiqué mardi soir. Dans une fouille apparente sur l’Italie et l’Europe, il a ajouté que la Tunisie « n’accepte pas non plus d’être la gardienne d’autres frontières que la sienne ».

Le pays d’Afrique du Nord traverse une grave crise économique. Ces derniers mois, plusieurs dirigeants européens se sont rendus en Tunisie et ont lancé un appel à l’aide pour endiguer la migration tout en promettant des centaines de millions d’euros pour soutenir l’économie en ruine du pays.

Au cours des trois premiers mois de 2023, la Garde nationale tunisienne a intercepté 13 000 migrants tentant de faire le voyage. Mais plus de 30 000 personnes qui ont quitté la Tunisie ont atteint les côtes européennes jusqu’à présent cette année, selon un rapport de la commission exécutive de l’Union européenne qui a été consulté par l’AP.