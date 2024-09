Expulsion en direct et HOH – Big Brother Network

C’est le jour de l’expulsion sur Big Brother alors que les invités se préparent à cinq votes pour décider du deuxième juré de la saison. Et nous avons quelque chose de différent qui nous attend ce soir sur Big Brother 26 alors que l’annonceur d’hier soir a révélé que nous devrions enfin voir une compétition de chef de famille *débuter* avant de passer au week-end. Il y aura donc toujours un cliffhanger pour l’épisode de dimanche, mais nous devrions voir le lancement de la compétition et nous aurons ensuite des spoilers pour vous sur le site.

Sans aucune bataille d’arène en vue, les noms définitifs ont été fixés depuis lundi, lorsqu’Angela a utilisé son veto sur Kimo et que Leah a nommé T’kor comme renom. Alors que Rubina semblait être la cible initiale, les choses ont commencé à se déplacer vers T’kor, mais au cours de la dernière journée, les discussions ont continué et ces HG ne savent peut-être pas encore dans quelle direction cela va se passer.

D’une manière ou d’une autre, le trio T’kor, Kimo et Rubina sera éliminé ce soir, il ne reste plus qu’à savoir lequel des deux sera présenté au jury. Cela met définitivement Kimo dans une situation difficile, mais je dois imaginer qu’il restera fidèle à son allié le plus proche, T’kor. Si Angela continue de voter contre T’kor, alors tout dépendra des trois autres votes et de la direction que le deuxième trio souhaite voir prendre.

Ce soir marque également la fin tant attendue de JANKIE World et bon sang, il est temps de conclure. C’est un terrible retournement de situation qui tue l’élan et brise les HG avec de mauvaises options de sommeil et de nourriture. Lorsque toute votre émission repose sur des invités de la maison énergiques avec des intrigues et des planifications, c’est un choix vraiment étrange d’essayer de vider tout cela. Mais c’est enfin sur le point de se terminer et que la production ne fasse plus jamais cette erreur.

Après cela, il ne nous restera plus que sept invités et 3,5 semaines avant la fin de la saison. Nous y sommes presque et il ne nous reste plus que quelques expulsions avant d’atteindre la soirée finale de Big Brother !

Rejoignez-nous ici à 20h HE pour notre couverture en direct et tous les derniers résultats !

