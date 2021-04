Le président Joe Biden a peut-être démantelé la politique d’immigration de Donald Trump, mais sa générosité a ses limites, comme l’a récemment découvert un condamné espérant un «miracle» sous son administration.

Kelvin Silva, 44 ans, a été expulsé des États-Unis vers la République dominicaine mardi. Silva était un résident permanent, mais pas un citoyen, des États-Unis, et en tant que criminel reconnu coupable, il était prioritaire d’être renvoyé.

Avant son expulsion, Silva a fait quelques gros titres à la fin de l’année dernière lorsque l’élection de Joe Biden lui a apparemment offert une dernière bouée de sauvetage pour rester aux États-Unis. « Nous avons juste besoin d’un miracle, » Silva a déclaré à ABC News en décembre. « Je compte et j’espère que lorsque Biden prendra la présidence, il pourra nous aider à sortir de cette situation. »





Malgré le démantèlement quasi total par Biden de la politique d’immigration radicale de l’ancien président Donald Trump – y compris le gel de la construction des murs frontaliers, le rétablissement de la politique de « capture et libération » de l’ère Obama pour les frontaliers et la suspension du « reste au Mexique « politique – son ascension au pouvoir n’a pas épargné à Silva la colère du système d’immigration américain, et il a été envoyé faire ses valises mardi, a rapporté ABC.

« Nous pensions qu’il y aurait un changement », La sœur de Silva a déclaré lundi à ABC. «Nous avions vraiment de grands espoirs. C’est tellement triste. »

Pourtant, le sort de Silva n’a pas été décidé par Joe Biden ou Donald Trump, mais par des règles et des lois antérieures aux deux présidents.

Silva est arrivé aux États-Unis en 1988, à l’âge de 11 ans. Il a rejoint son père, qui était un citoyen américain naturalisé. Cependant, les parents de Silva n’étaient pas mariés, de sorte que Silva pouvait devenir un résident permanent légal, mais jamais un citoyen à part entière. La loi empêchant Silva d’obtenir la citoyenneté datait des années 1940 et a été annulée en 2000, mais la législation qui l’a remplacée n’a jamais été appliquée rétroactivement, laissant Silva un citoyen des États-Unis à tous égards mais légalement.

La mère de Silva l’a abandonné plus tard et son père l’a élevé jusqu’à sa mort, alors que Silva était adolescent. Sans famille, Silva s’est tourné vers la drogue et le crime et s’est finalement vu infliger une peine de 10 ans de prison en 2013 pour vente de marijuana et de cocaïne.





Avec sa peine raccourcie pour bonne conduite, Silva a été libéré en 2019, pour être immédiatement remis en détention, cette fois par l’Immigration and Customs Enforcement (ICE). En tant que criminel aggravé sans citoyenneté, Silva était automatiquement éligible pour être expulsé, et il est resté sous la garde de l’ICE jusqu’à ce qu’il soit envoyé en République dominicaine mardi.

La Maison Blanche et l’ICE ont été fermes sur son retrait. Un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré mardi à ABC que Silva «A violé les conditions de son admission après avoir été reconnu coupable de plusieurs condamnations pour drogue à New York et en Caroline du Nord de 1997 à 2013», tandis qu’un porte-parole de l’ICE l’a décrit comme « un criminel aggravé qui s’inscrit dans les priorités actuelles d’arrestation et d’éloignement de la police civile de l’immigration établies par l’administration actuelle. »

Malgré les meilleurs efforts de Silva et de ses partisans militants – dont certains ont qualifié son expulsion de raciste et d’autres qui ont plaidé pour qu’il soit autorisé à rester aux États-Unis avec ses enfants – Biden n’est finalement pas intervenu et le système l’a traité exactement comme la loi. dit qu’il aurait dû.





Le représentant démocrate Alma Adams (Caroline du Nord) a tenté de sauver Silva avec une lettre à l’ICE, soulignant que Silva attendait une date d’audience pour déterminer son statut de citoyen. « Il serait immoral et inacceptable, et potentiellement illégal, pour ICE d’expulser M. Silva avant que la Cour ne se prononce sur le bien-fondé de sa revendication de nationalité, » Adams a écrit.

Les appels adressés à Biden lui-même ayant échoué et l’intervention d’Adams tombant dans l’oreille d’un sourd, un miracle aurait pu sauver Silva: le moratoire de 100 jours proposé par Biden sur les expulsions. Cependant, le moratoire a été bloqué par un juge fédéral au Texas en février, et même s’il ne l’avait pas été, il comprenait une clause permettant à l’ICE de faire «Une détermination individuelle que le renvoi est requis par la loi.»

Alors que Silva est en route vers un pays inconnu qu’il a quitté il y a des décennies, ses partisans en ligne ont dénoncé son expulsion comme un «Crime contre l’humanité», et « déchirant. »

Résident permanent qui espérait @POTUS serait son «miracle» est sur le point d’être expulsé aujourd’hui. C’est un crime contre l’humanité. https://t.co/lkuIE7EtcH – Sissy est embarrassée par Shih Tzu Say (@sissyroxx) 6 avril 2021

Pourtant, la suppression sans cérémonie de Silva est un rappel que, pour le meilleur ou pour le pire, les politiques du gouvernement américain ne sont pas décidées uniquement par les caprices du président, et toutes les promesses de campagne et le battage médiatique dans le monde ne peuvent pas changer cela. .

