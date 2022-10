Expulsion de l’Ouganda : rencontre d’une infirmière canadienne avec un Idi Amin mourant

*Cet article comprend du matériel qui peut déclencher certains lecteurs

Imaginez affronter le dictateur qui a brutalisé et détruit la vie de votre famille et entendre ses appels désespérés pour le sauver.

C’était le scénario traumatisant et surprenant auquel Vasanti Makwana était confronté. L’infirmière canadienne souhaitait changer de rythme et a décidé de poursuivre un travail de courte durée en Arabie saoudite pour une aventure professionnelle.

“Cela semblait être un endroit très intéressant où aller et déployer mes ailes… Et c’était un contrat d’un an. C’était donc tout à fait possible pour moi de le faire », a-t-elle déclaré à CTV News.

Mais une nuit de 2003, alors qu’elle était de garde, son passé s’est soudainement heurté à son présent lorsqu’elle a été forcée de faire face aux expériences les plus choquantes de sa vie.

« Vers 2h00 [am]j’ai reçu l’appel téléphonique des superviseurs de l’hôpital, il y a un VIP qui vient pour être traité pour une dialyse.

Un chauffeur est venu la chercher dans son enceinte – à l’époque, les femmes saoudiennes n’étaient pas autorisées à conduire – et lorsqu’elle est arrivée au travail, elle a découvert que le nom du patient était “Amin”.

Mais elle ne s’attendait pas à ce que ce soit la Idi Amine.

“Quand je l’ai vu se faire rouler dans mon unité, c’est là que ça a sombré dans ce” Oh, mon Dieu. C’est l’Idi Amin Dada », a-t-elle déclaré. « J’ai eu très peur. C’était comme si tout revenait d’un coup… J’avais tellement peur. Mon cœur battait. »

“Et j’ai dit : Oh mon Dieu… C’est le monstre de mon enfance.”

Elle se souvient qu’il avait l’air « très malade » et qu’elle avait besoin de « lui retirer quatre litres de liquide pour stabiliser son état. Et c’est ce que nous avons fait.

Avant que le personnel des soins intensifs ne l’emmène, Makwana a passé quelques instants seul avec Amin qui l’a suppliée.

“Aidez-moi, s’il vous plaît. Je suis un homme très malade », se souvient-elle qu’il lui a dit. “Et j’ai dit:” Oui, monsieur, nous allons vous aider “.”

Mais elle sentait aussi qu’elle avait besoin de le confronter.

« J’ai pu avoir quelques instants, très peu – peut-être même pas quelques minutes – pour pouvoir lui dire que je suis l’un de ces Asiatiques ougandais qu’il avait mis à la porte.

“Il m’a regardé avec de très grands yeux et j’ai dit : ‘Ne t’inquiète pas. Je ne te ferai pas de mal. Je vais t’aider à aller mieux », a-t-elle déclaré. “Il n’y avait aucun doute dans mon esprit que je ne l’aiderais pas.”

Mais elle s’est sentie obligée de relayer un fardeau qu’elle portait depuis des décennies.

« La petite fille en moi avait besoin de lui dire que mon père ne t’a jamais pardonné de nous avoir fait ça parce que mon père aimait l’Ouganda. Je veux dire – c’était sa maison. C’était notre domicile”

Le père de Makwana n’a pas seulement vécu les horreurs de l’expulsion ; il a vu des actes horribles se dérouler devant ses yeux dans les mois qui ont précédé l’exode – des actes qui lui ont clairement fait comprendre qu’il devait faire sortir sa famille de toute urgence.

Un jour, sa voiture a été arrêtée par les hommes d’Amin et il a vu un bus rempli de personnes, dont un groupe de jeunes filles à peu près du même âge que sa fille, Vasanti, qui avait 14 ans à l’époque.

“Ce que ces crétins ont fait à ces jeunes filles, mon père l’a vu de ses yeux.”

« Elles ont été violées et sodomisées en plein jour. Et je pense que l’un d’eux est même mort. C’était horrible », a déclaré Makwana. “Quand il est rentré à la maison, il était cendré.”

Des décennies plus tard, Makwana dit que la capacité de parler avec Amin a levé un poids.

“La façon dont il m’a regardé, il y avait comme un sentiment de reconnaissance”, a-t-elle déclaré.

“Honnêtement, après avoir dit ce que j’avais besoin qu’il sache, tout était parti et j’avais le plus de compassion pour lui. Je me suis vraiment senti désolé pour lui.



Avec un reportage de la productrice Shelley Ayres



REGARDEZ l’émission spéciale du réseau “Expelled: My Roots in Uganda” diffusée le vendredi 4 novembre à 21 h sur CTV