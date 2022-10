Expulsion de l’Ouganda : l’histoire personnelle de la famille d’Omar Sachedina

NABUSANKE, Ouganda –

Mes parents n’ont jamais peint une image effrayante de l’Ouganda à ma sœur et moi alors que nous grandissions. Ils parlaient avec tendresse du pays où ils étaient tous les deux nés. Même dans notre cuisine canadienne, les samosas et les biryani seraient aussi courants que le matoke, un plat traditionnel ougandais de bananes plantains. Je savais que notre famille avait immigré au Canada depuis l’Afrique de l’Est, mais je ne savais pas pourquoi.

Les détails étaient volontairement vagues. Chaque parent veut protéger ses enfants. Mais dans les années qui ont précédé le lycée, j’ai continué à demander plus de détails pour combler les lacunes.

En août 1972, ma mère, mon père et leurs familles faisaient partie des 80 000 Asiatiques expulsés d’Ouganda par le dictateur Idi Amin. Son régime brutal a tué des milliers de personnes. Il s’est engagé à récupérer l’économie de l’Ouganda pour les Ougandais noirs. Il a donné à ma mère et à tous les autres Asiatiques ougandais 90 jours pour partir.

Cet été, 50 ans plus tard, j’ai pu retourner en Ouganda avec ma mère, Salma, et ma sœur Nafilia. Je voulais comprendre d’où venait ma mère, voir le lieu de naissance de mon père, mais aussi comprendre mes racines familiales, qui s’étendaient sur quatre continents, de l’Asie à l’Afrique, de l’Europe à l’Amérique du Nord.

Au début des années 1900, alors que les Européens venaient en Amérique du Nord à la recherche d’un avenir meilleur, une autre migration se produisit entre l’Inde et l’Afrique – une vague qui amena mes arrière-grands-parents à travers l’océan Indien et les encouragea à s’installer, à s’installer magasins et saisir de nouvelles opportunités en Ouganda. Encore plus d’Indiens sont venus en Afrique lorsque les Britanniques ont commencé la construction d’un chemin de fer qui relierait le Kenya à l’Ouganda.

Au cours des prochaines décennies, les Asiatiques réussiront économiquement en Ouganda, bien qu’ils ne représentent que 1% de la population. Une hiérarchie raciale et coloniale s’établit. Une recette pour le bouleversement.

Le règne de huit ans d’Idi Amin a été défini par la mort de jusqu’à 300 000 personnes. Il était notoirement mercuriel, ciblant certains groupes ethniques mais aussi des journalistes, des avocats et d’autres qu’il considérait comme une possible opposition. (AP Photo, Fichier)

“Je veux voir que toute la rue Kampala n’est pas pleine d’Indiens”, a déclaré Idi Amin aux journalistes le 4 août 1972 lorsqu’il a annoncé que tous les Asiatiques en Ouganda devaient partir. Il a dit: “ce doit être du bon noir et l’administration dans ces plans est dirigée par les Ougandais”.

Il a ajouté: “Vous attendez juste après trois mois.”

Ma mère a pensé à cette époque comme étant effrayante. Avant notre voyage, elle m’a parlé de l’ambiance et m’a dit : « Nous n’avions pas le droit de sortir, et la nuit, on entendait les mitrailleuses et le bruit était si fort.

Michael Molloy était un jeune agent canadien des visas à Beyrouth lorsque le décret est arrivé. Il a été envoyé en Ouganda en 1972 parce que le Canada, sous la direction de Pierre Trudeau, voulait aider.

Trudeau, sur le point de se lancer dans une campagne électorale pour obtenir un second mandat, a déclaré: «Pour notre part, nous sommes prêts à offrir une place honorable dans la vie canadienne aux Asiatiques ougandais qui viennent au Canada.» Molloy a déclaré que cela reflétait l’attitude à laquelle Trudeau s’attendait, en disant: “ils allaient être traités avec gentillesse, courtoisie, considération et compassion”.

Cinquante ans plus tard, Molloy se souvient de ce que c’était que de mettre en place un bureau des visas de fortune pour traiter les milliers de personnes qui cherchaient désespérément un nouveau foyer. “Pour nous, la question était de savoir ce grand nombre de personnes, qui devrions-nous prendre.” Le Canada acceptait ceux qui n’avaient pas de pays où aller. Beaucoup des 80 000 iraient également dans des pays comme la Grande-Bretagne et l’Australie.

L’exploit de traiter les visas et d’organiser des vols à Kampala pendant une période de peur et d’instabilité, ainsi que de mettre en place une base des Forces canadiennes au Québec pour accueillir et trouver une nouvelle vague de réfugiés un foyer et un lieu de travail, était gigantesque et impressionnant.

6 175 visas traités en 60 jours

31 vols affrétés

4 420 personnes sont arrivées en toute sécurité au Canada au 18 novembre 1972

Près de 2 000 autres continueraient d’arriver dans les semaines et les mois à venir

“ÇA A ÉTÉ DÉFINITIVEMENT UN CHOC CULTUREL”

Le Canada de 1972 était très différent d’aujourd’hui. Moins d’un quart de 1 % de la population canadienne était indienne — seulement 50 000. En revanche, aujourd’hui, plus de 1,6 million d’Indiens vivent ici et c’est la communauté à la croissance la plus rapide du pays.

Ma mère se souvient d’être arrivée à Vancouver dans les années 1970. “C’était définitivement un choc culturel. Les gens vous regardaient avec juste un visage différent et il m’a fallu du temps pour m’y adapter.

Alors que mon père et ma mère se sont installés à Vancouver, les immigrants asiatiques ougandais sont allés dans de nombreux coins de ce pays.

Pour ce documentaire, j’ai rencontré la famille Popat de sept personnes qui est allée à Bridgewater, en Nouvelle-Écosse, apportant leurs traditions culinaires de leur ville natale de Kamuli, en Ouganda, au Canada, et les transformant en opportunités économiques : d’abord une petite épicerie indienne, puis un restaurant , et une entreprise de fabrication de samoussas, qui approvisionne les grandes épiceries.

J’ai rencontré Amin Bhatia, un compositeur canadien dont la famille a atterri à Calgary après que son père, un ingénieur de haut rang du gouvernement ougandais, ait senti qu’il devait échapper au régime d’Amin.

Ce qui s’est passé en 1972 ouvrira la voie à ce qui sera un tournant dans l’immigration canadienne. Plus de 18 000 immigrés et réfugiés suivraient la vague asiatique ougandaise. Le Canada a aidé les Sud-Américains et les Indochinois du Vietnam entre 1975 et 1978. Les immigrants d’Afrique de l’Est ont continué d’arriver au Canada après 1972, beaucoup craignant que ce qui s’est passé en Ouganda ne leur arrive. Le Canada accueillerait plus de 20 000 immigrants d’Afrique de l’Est dans les années 70 seulement.

“J’AI SENSÉ LE POIDS DE CE QUE CE VOYAGE SIGNIFIAIT”

Omar Sachedina avec sa sœur et sa mère (au centre), qui est retournée dans son village pour la première fois.

Le jour où nous avions prévu de rechercher la maison de ma mère à Nabusanke et la maison de mon père à Masaka, j’ai ressenti le poids de ce que signifiait le voyage. Ce voyage n’était pas seulement pour redécouvrir de bons souvenirs mais pour faire la paix avec ce qui s’est passé il y a 50 ans, un bouleversement brutal à une époque formatrice de leur vie.

Pour ma sœur, Nafilia, et moi, voir où notre mère a grandi, où notre père a grandi, nous donnerait à la fois une meilleure compréhension de leurs valeurs et de leurs humbles débuts.

En approchant de Nabusanke, nous nous sommes appuyés sur des repères critiques. La station-service d’où ma mère se souvenait avoir tourné à droite pour se rendre chez elle était toujours là. Mais les manguiers et les jambula (pruniers noirs) près de chez elle avaient été abattus.

Nous avons continué à conduire. Sorti de la voiture. Recherche continue. Conduit un peu plus. J’ai même téléphoné à ma grand-mère à Londres, en Angleterre, car c’était aussi sa maison.

Elle a demandé si les arbres fruitiers étaient toujours là. Mais ils étaient partis.

Ma sœur et moi avons désespérément cherché dans l’espoir de donner à ma mère et à nous un sentiment de paix en trouvant quelque chose lié à son passé.

Bientôt, il était clair que la façon dont l’esprit de ma mère avait préservé cette ville, à deux minutes de route de l’équateur séparant les hémisphères nord et sud, était très différente de la réalité.

Cinquante ans, c’est long. Assez longtemps pour que l’élan de la vie prenne le dessus et que le familier se fonde dans l’étranger.

Jusqu’à ce que nous arrêtions un homme qui se promenait dans le village cet après-midi-là.

« Je me souviens du jamathkhana [prayer hall] était juste là.

Un homme qui a aidé à débloquer les souvenirs du passé.

