“Expulsez Mahua Moitra de Lok Sabha”, déclare le comité d’éthique parlementaire dans un rapport de 500 pages

New Delhi:

Mahua Moitra, du Congrès de Trinamool, ne devrait pas être autorisée à rester députée et son adhésion devrait être résiliée, a recommandé la commission d’éthique parlementaire examinant les allégations d’argent contre requête portées contre elle. Qualifiant les actions de Mahua Moitra de « hautement répréhensibles, contraires à l’éthique, odieuses et criminelles », le comité a déclaré qu’il appelait à des sanctions sévères. Dans le dispositif du rapport de 500 pages consulté par NDTV, la commission a également recommandé qu’une « enquête juridique, intensive, institutionnelle et limitée dans le temps » soit menée sur l’ensemble de l’affaire.

Le Comité a conclu que Mahua Moitra avait partagé son identifiant avec des « personnes non autorisées », avait pris de l’argent et des commodités à l’homme d’affaires Darshan Hiranandani et qu’il s’agissait d’un « délit grave » de sa part qui appelle une « sanction sévère ».

“La piste financière d’une transaction en espèces entre Smt Mahua Moitra et Shri Darshan Hiranandani dans le cadre d’une ‘contre-partie’ devrait faire l’objet d’une enquête par le gouvernement indien d’une manière juridique, institutionnelle et limitée dans le temps”, indique le rapport.

Le rapport sera soumis au président du Lok Sabha lors de la session d’hiver du Parlement et des mesures seront prises après une discussion. Mme Moitra devrait comparaître devant la commission demain à 16 heures.

La députée avait quitté en trombe la dernière réunion tenue la semaine dernière, s’opposant à leurs questions et dans une lettre adressée au Président, accusant le comité de la soumettre au « proverbial vastraharan (déshabillage) ».

Le chef du comité d’éthique – le député du BJP Vinod Kumar Sonkar – s’est concentré sur la relation personnelle de Mme Moitra avec Darshan Hiranandani. Des questions ont également été posées sur Jai Anant Dehadrai, sur la plainte duquel repose toute l’affaire auprès du Bureau central d’enquête.

Le Comité a accusé Mme Moitra de ne pas avoir coopéré. “Mahua Moitra n’a pas coopéré avec le comité et l’enquête. Les membres de l’opposition ont également fait des allégations avec colère et ont soudainement quitté la réunion pour éviter de répondre à d’autres questions”, avait déclaré M. Sonkar.

Plus tôt dans la journée, le député du BJP Nishikant Dubey – qui avait signalé l’affaire au président du Lok Sabha – a publié sur X, anciennement Twitter, que l’organisme anti-corruption Lokpal avait ordonné une enquête du Bureau central d’enquête sur les allégations de corruption contre Mme Moitra. .

“Sur la base de ma plainte, Lokpal a ordonné une enquête du CBI sur la corruption de Mahua Moitra qui compromet la sécurité nationale”, lit-on dans une traduction approximative du message de M. Dubey.

Le député du BJP avait allégué que Mme Moitra avait accepté de l’argent de l’homme d’affaires Darshan Hiranandani pour poser des questions au Parlement en son nom afin de cibler le Premier ministre Narendra Modi et son rival commercial Adani Group. Il a également affirmé que Mme Moitra, en partageant son identifiant parlementaire avec l’homme d’affaires, avait compromis la sécurité nationale.

Mme Moitra l’a admis, mais a affirmé qu’il n’y avait aucune réglementation régissant le partage de l’identifiant et du mot de passe. Avant son audition devant la commission d’éthique, elle leur avait écrit une lettre demandant “Pourquoi ces règles ne sont-elles pas partagées avec les députés”.

Dans une déclaration sous serment explosive, Darshan Hiranandani a admis le partage de connexion, mais a contourné le problème de l’argent pour la requête, affirmant qu’ils partageaient une amitié perdue et qu’il avait offert à Mme Moitra les cadeaux qu’elle avait demandés.

(Avertissement : New Delhi Television est une filiale d’AMG Media Networks Limited, une société du groupe Adani.)