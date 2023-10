En partenariat avec

Le ministère israélien du Renseignement recommande le transfert forcé et permanent des 2,2 millions d’habitants palestiniens de la bande de Gaza vers la péninsule égyptienne du Sinaï, selon un document officiel. révélé dans son intégralité pour la première fois par le site partenaire de +972 Local Call hier.

Le document de 10 pages, daté du 13 octobre 2023, porte le logo du ministère du Renseignement – ​​un petit organisme gouvernemental qui produit des recherches politiques et partage ses propositions avec les agences de renseignement, l’armée et d’autres ministères. Il évalue trois options concernant l’avenir des Palestiniens dans la bande de Gaza dans le cadre du guerre actuelle, et recommande un transfert complet de population comme plan d’action préféré. Il appelle également Israël à mobiliser la communauté internationale pour soutenir cette entreprise. Le document, dont l’authenticité a été confirmée par le ministère, a été traduit en anglais en intégralité ici au +972.

L’existence de ce document n’indique pas nécessairement que ses recommandations sont prises en compte par l’establishment de la défense israélienne. Malgré son nom, le Ministère du renseignement n’est directement responsable d’aucun organisme de renseignement, mais prépare plutôt de manière indépendante des études et des documents politiques qui sont distribués au gouvernement israélien et aux agences de sécurité pour examen, mais ne sont pas contraignants. Le budget annuel du ministère s’élève à 25 millions de shekels et son influence est considérée comme relativement faible. Il est actuellement dirigé par Gila Gamliel, membre du parti Likoud du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Cependant, le fait qu’un ministère du gouvernement israélien ait préparé une proposition aussi détaillée au milieu d’une offensive militaire à grande échelle sur la bande de Gaza, suite à l’attaque meurtrière du Hamas et massacres dans les communautés du sud d’Israël le 7 octobre, reflète la façon dont l’idée d’un transfert forcé de population est élevée au niveau des discussions politiques officielles. Craintes de tels projets – qui constitueraient un grave crime de guerre au regard du droit international – a grandi ces dernières semaines, surtout après que l’armée israélienne commandé environ 1 million de Palestiniens à évacuer le nord de la bande de Gaza avant une escalade bombardement et des incursions terrestres progressives.

Le document recommande qu’Israël agisse pour « évacuer la population civile vers le Sinaï » pendant la guerre ; établir des villes de tentes et plus tard des villes plus permanentes dans le nord du Sinaï qui absorberont la population expulsée ; puis créer « une zone stérile de plusieurs kilomètres… à l’intérieur de l’Égypte, et [prevent] le retour de la population vers des activités/résidences proches de la frontière avec Israël. Dans le même temps, les gouvernements du monde entier, les États-Unis en tête, doivent être mobilisés pour mettre en œuvre cette décision.

La ministre israélienne des renseignements, Gila Gamliel, assiste à la Fête chrétienne des Tabernacles organisée par l’ambassade chrétienne de Jérusalem, au stade Arena de Jérusalem, le 3 octobre 2023. (Chaim Goldberg/Flash90)

Une source du ministère du Renseignement a confirmé à Local Call/+972 que le document était authentique, qu’il avait été distribué à l’establishment de la défense par la division politique du ministère et « n’était pas censé parvenir aux médias ».

« Expliquez clairement qu’il n’y a aucun espoir de revenir »

Le document recommande sans équivoque et explicitement le transfert des civils palestiniens de Gaza comme résultat souhaité de la guerre. L’existence du plan était d’abord signalé la semaine dernière dans le journal économique israélien Calcalist, et le texte intégral du document est publié et traduit ici.

Le plan de transfert est divisé en plusieurs étapes. Dans un premier temps, il faut agir pour que la population de Gaza « évacue vers le sud », tandis que les frappes aériennes se concentrent sur le nord de la bande de Gaza. Dans la deuxième étape, une incursion terrestre dans Gaza commencera, conduisant à l’occupation de toute la bande du nord au sud et au « nettoyage des bunkers souterrains des combattants du Hamas ».

Parallèlement à la réoccupation de Gaza, les civils palestiniens seront déplacés vers le territoire égyptien et ne seront pas autorisés à y revenir. « Il est important de laisser ouvertes les routes vers le sud pour permettre l’évacuation de la population civile vers Rafah », indique le document.

Selon un responsable du ministère du Renseignement, le personnel du ministère soutient ces recommandations. La source a souligné que les recherches du ministère « ne sont pas basées sur le renseignement militaire » et servent uniquement de base aux discussions au sein du gouvernement.

Le document propose de promouvoir une campagne ciblant les civils palestiniens à Gaza qui « les motivera à accepter ce plan » et les conduira à abandonner leurs terres. « Les messages devraient tourner autour de la perte de terres, en indiquant clairement qu’il n’y a aucun espoir de retour dans les territoires qu’Israël occupera bientôt, que cela soit vrai ou non. L’image doit être : « Allah a fait en sorte que vous perdiez cette terre à cause du leadership du Hamas – vous n’avez pas d’autre choix que de déménager ailleurs avec l’aide de vos frères musulmans » », peut-on lire dans le document.

En outre, le document encourage le gouvernement à mener une campagne publique dans le monde occidental pour promouvoir le plan de transfert « d’une manière qui n’incite ni ne diffame Israël ». Cela se ferait en présentant l’expulsion de la population de Gaza comme une nécessité humanitaire pour gagner le soutien international, en arguant que la relocalisation entraînerait « moins de victimes parmi la population civile par rapport aux pertes attendues si la population reste ».

Le document indique également que les États-Unis devraient être mobilisés dans le processus pour faire pression sur l’Égypte afin qu’elle absorbe les résidents palestiniens de Gaza, et que d’autres pays européens – en particulier la Grèce et l’Espagne – ainsi que le Canada devraient aider à absorber et à installer les réfugiés palestiniens. . Le ministère du Renseignement a déclaré que le document n’avait pas encore été officiellement distribué aux responsables américains, mais uniquement au gouvernement israélien et aux agences de sécurité.

Un débat politique plus large

La semaine dernière, l’Institut Misgav, un groupe de réflexion de droite dirigé par Meir Ben-Shabbat, proche collaborateur du Premier ministre Netanyahu et ancien chef du Conseil de sécurité nationale israélien, a publié une prise de position appelant de la même manière au transfert forcé des réfugiés de Gaza. population vers le Sinaï. L’institut a récemment supprimé le message de Twitter et de son site Web après avoir suscité une forte censure internationale.

L’étude supprimée a été rédigée par Amir Weitmann, un militant du Likud et, selon des sources proches de lui, un proche collaborateur de la ministre du Renseignement Gila Gamliel. La semaine dernière, sur une page Facebook intitulée « Le plan de réhabilitation de Gaza en Égypte », Weitmann interviewé Le député du Likud Ariel Kallner, qui lui a déclaré que « la solution que vous proposez, déplacer la population vers l’Égypte, est une solution logique et nécessaire ».

Ce n’est pas le seul lien entre le Likoud, le ministère du Renseignement et le groupe de réflexion de droite. Il y a environ un mois, le ministère du Renseignement s’est engagé à transférer environ 1 million de shekels de son budget à l’Institut Misgav pour mener des recherches sur les pays arabes. Si l’Institut Misgav a été impliqué d’une manière ou d’une autre dans la rédaction des recommandations du ministère sur le transfert de Gaza, son logo, au moins, n’apparaît pas sur le document.

Des sources du ministère du Renseignement ont déclaré que le rapport sur Gaza était une étude indépendante menée par la division politique du ministère, sans la coopération d’une partie externe, mais elles ont confirmé que le ministère avait récemment commencé à travailler avec l’Institut Misgav, soulignant que le gouvernement L’organisme travaille avec divers groupes de recherche ayant des agendas politiques divers. L’Institut Misgav n’a pas encore répondu aux questions concernant cet article.

Des chars israéliens dans la bande de Gaza, vus du côté israélien de la clôture, le 29 octobre 2023. (Erik Marmor/Flash90)

En outre, le document du ministère du Renseignement a été divulgué pour la première fois dans un petit groupe interne WhatsApp de militants de droite qui, avec le défenseur du Likoud Whiteman, promeuvent le rétablissement des colonies israéliennes dans la bande de Gaza et le transfert des Palestiniens qui y vivent.

Selon l’un de ces militants, le document du ministère du Renseignement leur est parvenu grâce à la médiation d’une « source du Likoud » et sa diffusion publique est liée à une tentative visant à savoir si « le public israélien est prêt à accepter des idées de transfert depuis Gaza. »

L’option privilégiée

Les chances de mettre pleinement en œuvre un tel plan, qui équivaudrait à un nettoyage ethnique total de la bande de Gaza, sont négligeables à bien des égards. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a déclaré qu’il s’oppose fermement à l’ouverture du terminal de Rafah pour absorber la population palestinienne de Gaza. Il a fait valoir que le déplacement des Palestiniens vers le Sinaï menacerait la paix entre Israël et l’Égypte, et a averti que cela conduirait les Palestiniens à utiliser le territoire égyptien comme base pour poursuivre les affrontements armés avec Israël. Un plan similaire a été présenté dans le passé par des responsables israéliens, et jusqu’à présent, il n’a pas non plus abouti à un débat politique sérieux.

De plus, après des semaines d’informations selon lesquelles les États-Unis tentaient d’évoquer la possibilité de déplacer des Palestiniens vers l’Égypte dans le cadre d’un « couloir humanitaire », le président américain Joe Biden affirmé hier, que lui et Sissi s’étaient engagés à « veiller à ce que les Palestiniens de Gaza ne soient pas déplacés vers l’Égypte ou vers tout autre pays ».

Le document du ministère du Renseignement indique que l’Égypte aura « l’obligation, en vertu du droit international, d’autoriser le passage de la population » et que les États-Unis peuvent contribuer au processus en « exerçant des pressions sur l’Égypte, la Turquie, le Qatar, l’Arabie saoudite et l’Arabie saoudite ». Les Émirats arabes unis doivent contribuer à l’initiative, soit avec des ressources, soit avec l’absorption des personnes déplacées. Il propose également de mener une campagne publique dédiée au monde arabe, avec un « accent mis sur le message d’assistance aux frères et aux Palestiniens…