Expulser George Santos ? Les dirigeants du GOP ne sont pas prêts à franchir cette étape

WASHINGTON (AP) – Protégeant une majorité étroite de quatre voix, les dirigeants républicains à la Chambre indiquent clairement qu’ils ont l’intention de laisser le processus judiciaire se dérouler avec le représentant de New York George Santos avant de prendre des mesures pour forcer sa démission ou l’expulser. .

Le membre du Congrès de première année a été accusé mercredi par les procureurs fédéraux d’avoir détourné de l’argent de sa campagne, d’avoir reçu à tort des allocations de chômage et d’avoir menti au Congrès sur ses finances et pourrait encourir jusqu’à 20 ans de prison s’il est reconnu coupable. Santos a plaidé non coupable.

Les dirigeants républicains, qui pendant des mois ont été confrontés à des questions croissantes sur Santos après que la majeure partie de sa biographie de campagne ait été révélée comme un mensonge, sont restés impassibles et ont écarté les appels – y compris de certains collègues – pour qu’ils prennent des mesures immédiates pour expulser Santos du Congrès.

« En Amérique, il y a une présomption d’innocence. Mais ce sont des accusations sérieuses. Il va devoir passer par la procédure judiciaire », a déclaré le chef de la majorité à la Chambre, Steve Scalise, de Louisiane.

Scalise a été secondé par la représentante républicaine Elise Stefanik de New York, la républicaine n ° 3 de la Chambre, qui a éludé la question de savoir si Santos devait démissionner.

« Comme je l’ai dit dès le début sur des questions à ce sujet, ce processus judiciaire va se dérouler », a-t-elle déclaré.

La position que les dirigeants républicains ont prise suit généralement le précédent que le Congrès a établi dans des affaires pénales similaires au fil des ans. La Chambre n’a expulsé que deux membres au cours des dernières décennies, et les deux votes ont eu lieu après que le législateur eut été condamné pour des accusations fédérales. Mais beaucoup disent que la faible majorité que les républicains ont remportée à la Chambre est sûrement un autre facteur dans la pensée des dirigeants du GOP.

« Il y a quelques membres de la délégation new-yorkaise et quelques autres réclamant son expulsion immédiate du côté républicain, ce qui pourrait faire pencher la main des dirigeants. Mais étant donné où nous en sommes avec le plafond de la dette et une majorité de quatre voix, ils ne veulent perdre aucun de ces votes pour le moment », a déclaré Casey Burgat, professeur adjoint qui dirige le programme des affaires législatives à l’Université George Washington. .

Santos est catégorique sur le fait qu’il restera au Congrès et cherchera à être réélu. Lors d’une conférence de presse devant un palais de justice fédéral de Long Island, il a parlé mercredi de son retour à Washington afin de pouvoir voter sur une priorité absolue du House GOP, un projet de loi frontalier qui restreindrait certains demandeurs d’asile et renforcerait l’application des frontières.

Il a fini par voter pour ce projet de loi jeudi ainsi que pour celui qui vise à inciter davantage les États à poursuivre les cas de fraude à l’assurance-chômage. L’un des chefs d’accusation auxquels Santos est confronté est qu’il a frauduleusement perçu des allocations de chômage pendant la pandémie, même s’il recevait un salaire substantiel à l’époque.

Santos a également voté le mois dernier pour le projet de loi House GOP qui lie une extension de la limite de la dette à environ 4,8 billions de dollars de réduction du déficit sur 10 ans. Dans un épanouissement dramatique, Santos a été le dernier républicain à voter en faveur de ce projet de loi, l’aidant à être adopté par une marge très mince – 217-215.

Alors que les dirigeants du GOP disent que le système judiciaire doit suivre son cours, quelques républicains en ont assez vu.

« Les habitants du 3e arrondissement de New York méritent une voix au congrès », a tweeté le représentant Tony Gonzales, R-Texas. « George Santos devrait être immédiatement expulsé du Congrès et une élection spéciale devrait être lancée le plus tôt possible. »

La Chambre et le Sénat ont le pouvoir de punir les membres de leur chambre pour faute, y compris par l’expulsion. À ce jour, selon le Congressional Research Service, 20 membres ont été expulsés, mais la grande majorité d’entre eux se sont produits au début de la guerre civile. La moitié des 20 expulsions ont été le résultat d’un seul vote au Sénat impliquant des sénateurs qui représentaient des États qui avaient fait sécession de l’Union, mais n’avaient pas officiellement démissionné.

Les deux expulsions les plus récentes à la suite de condamnations pour corruption publique étaient :

-Représentant. Michael J. « Ozzie » Myers, D-Penn., A été reconnu coupable de corruption et de complot pour avoir pris de l’argent à des agents du FBI qui se faisaient passer pour des cheikhs arabes. Il a été expulsé en 1980 suite à sa condamnation et a purgé plus d’un an de prison.

-Représentant. James Traficant, D-Ohio, a été expulsé en 2002, trois mois après avoir été reconnu coupable de 10 accusations fédérales, notamment de racket, de corruption et de fraude pour avoir accepté des pots-de-vin et des pots-de-vin d’hommes d’affaires et de son propre personnel.

Certains législateurs ont également démissionné après avoir été reconnus coupables d’un crime, anticipant un vote d’expulsion.

L’année dernière, le représentant Jeff Fortenberry, R-Neb., a démissionné de ses fonctions après qu’un jury californien l’ait reconnu coupable d’avoir menti aux autorités fédérales au sujet d’un don de campagne illégal d’un ressortissant étranger.

Deux ans plus tôt, le représentant Duncan Hunter, R-Calif., a présenté sa démission environ un mois après avoir plaidé coupable à une accusation de complot avec sa femme pour voler environ 250 000 $ en fonds de campagne pour payer un style de vie somptueux, des vacances aux sorties avec amis et les frais de scolarité dans une école privée. Le président de l’époque, Donald Trump, a gracié Hunter peu de temps avant de quitter ses fonctions.

Trump a également gracié l’ancien représentant Chris Collins, RN.Y., qui a démissionné en 2019 avant d’admettre avoir aidé son fils et d’autres à éviter 800 000 $ de pertes boursières lorsqu’il a appris qu’un essai de médicament par une petite société pharmaceutique avait échoué.

Plus de trois douzaines de législateurs démocrates ont signé un projet de loi du représentant Robert Garcia, D-Californie, qui expulserait Santos de la Chambre.

« Il est assez clair pour tout le monde, y compris ses électeurs, qu’il est une fraude complète et ne devrait pas être au Congrès », a déclaré Garcia.

Garcia a déclaré que McCarthy ne faisait pas pression pour expulser Santos parce qu’il avait besoin de son vote. Il a exhorté les plusieurs républicains de New York qui ont critiqué Santos à signer la législation sur l’expulsion.

« Il peut à peine garder son caucus ensemble sur les votes, il est donc clair qu’il utilise le soutien de George Santos pour le maintenir à la tête », a déclaré Garcia.

Lors d’une conférence de presse jeudi, le leader démocrate de la Chambre, le représentant Hakeem Jeffries, s’est tenu devant une photo de Santos et de la représentante Marjorie Taylor Greene, R-Ga., Connue pour sa rhétorique incendiaire, et a déclaré qu’il était temps pour le GOP conférence : « pour décider qui tu es ».

« J’ai clairement indiqué que George Santos n’est pas apte à siéger à la Chambre des représentants des États-Unis, et le peuple américain partage également cette opinion, y compris l’écrasante majorité des habitants du troisième district du Congrès à New York », a déclaré Jeffries. a dit.

Les républicains nient que Santos ait été une distraction et disent qu’ils se concentrent sur d’autres problèmes.

« Cet endroit est plus grand que n’importe quel membre », a déclaré le représentant Kevin Hern, R-Okla., Président du puissant comité d’étude républicain.

Malgré les informations selon lesquelles Santos faisait face à des accusations fédérales et l’attention médiatique suscitée par sa mise en accusation à New York, les républicains ont déclaré qu’il n’y avait eu aucune discussion à son sujet lors de leur réunion hebdomadaire du caucus à huis clos mercredi matin.

« Je n’ai jamais entendu son nom mentionné une seule fois », a déclaré le représentant Andrew Clyde, R-Ga.

L’écrivain de l’Associated Press, Stephen Groves, a contribué à ce rapport.

Kevin Freking, Associated Press