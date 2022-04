Expulser Boris sur Partygate serait une victoire pour Poutine

SI Boris Johnson démissionnait pour Partygate, alors personne ne l’aimerait plus que Vladimir Poutine.

Le chœur de chacals signalant la vertu exigeant que le Premier ministre démissionne – le Labour, le SNP, les Twitterati, notre BBC scrupuleusement impartiale, où ils rapportent une fête d’anniversaire de neuf minutes comme si c’était comme incendier un orphelinat – crierait tous avec orgasme plaisir si Boris démissionnait.

Boris Johnson a conduit l’Occident hésitant à se tenir aux côtés de l’Ukraine Crédit : AP

Mais personne ne crierait de joie orgasmique comme le Russe Poutine – et son collègue du Führer autocratique, le Chinois Xi Jinping.

Ces dictateurs brutaux dotés d’armes nucléaires croient fermement que le monde libre est en déclin terminal.

Si Boris Johnson – un dirigeant élu démocratiquement avec une majorité de 80 sièges – démissionnait en raison d’une amende de 50 £ pour infractions au verrouillage, les nouveaux führers auraient raison.

L’Occident se serait révélé trop décadent, trop gâté, trop indulgent et trop éloigné de son propre Wembley Way pour vivre dans le monde réel.

Qui va infliger une amende à Vladimir Poutine pour avoir été un vilain garçon ? Qui va taper sur le poignet de Xi Jinping à Pékin pour avoir mangé du gâteau illégal ?

Regardez – soyez absolument incandescent de rage que trop souvent ce gouvernement agit comme si les règles étaient pour les petites gens.

Et par tous les moyens, Boris et ses conservateurs intitulés, fatigués et très taxés seront éliminés lors de la prochaine élection générale.

Mais admettons tous une vérité brillante et éclatante. Boris – malgré tous ses défauts multiples et évidents – a raison sur l’Ukraine.

Et cette guerre barbare est le plus grand problème de notre temps.

Quand l’Occident hésitait – quand un président américain faible et pudding-brave bavait en janvier que les États-Unis pourraient tolérer une « incursion mineure » de la Russie en Ukraine, quand l’Allemagne envoyait 3 000 casques de protection à l’Ukraine mais un milliard d’euros par jour à la Russie pour du gaz bon marché – Boris Johnson était le seul dirigeant occidental à avoir clairement vu la menace de Poutine.

Poutine est le premier psychopathe de l’histoire humaine à posséder des armes nucléaires.

Nous sommes maintenant plus près de la Troisième Guerre mondiale qu’à n’importe quel moment depuis la crise des missiles cubains de 1962.

L’invasion russe de l’Ukraine est un crime contre l’humanité qui menace la paix du monde.

Nous jouons pour les enjeux les plus élevés imaginables – pour l’Ukraine, pour l’Europe et pour la race humaine.

Il a fallu du courage à Boris pour marcher dans les rues de Kiev le week-end dernier avec le président ukrainien Zelensky.

Vladimir Poutine aimerait que Boris se retire pour une petite amende Crédit : Getty

Oui, bien sûr, le vieux jambon roly-poly aime une bonne opportunité de séance photo.

Mais la passion de Boris pour l’Ukraine est réelle et sincère, et elle a poussé les autres à agir – toutes ces nations européennes si pathétiquement dépendantes du gaz russe, et l’administration Biden qui n’a pas pu fuir l’Afghanistan assez rapidement.

Poutine a obtenu exactement le contraire de ce qu’il voulait et attendait.

L’Otan est dynamisée, revitalisée, unie comme elle ne l’a pas été depuis des années.

Si la Finlande et la Suède sautent le pas, l’Otan pourrait même s’étendre.

Les nations européennes qui ont bâti leur économie sur le gaz russe bon marché comprennent maintenant qu’elles financent – ​​littéralement – ​​les crimes de guerre russes.

Et alors que des histoires incroyablement horribles émergent d’Ukraine – la destruction totale de villes pacifiques, les viols collectifs systémiques par des soldats russes, les fosses communes de civils abattus à l’arrière de la tête, les corps nus à moitié brûlés laissés pourrir au bord de la route , le marine russe qui a abusé sexuellement d’un bébé ukrainien – la lâche neutralité n’est plus une option.

Et même si Boris Johnson dansait la lambada dans la roseraie de Downing Street au plus fort du confinement, personne ne peut nier que notre Premier ministre a mené l’opposition à Poutine et à son régime moralement en faillite.

Si Boris a démissionné à cause de ce qui a été révélé sur Partygate – et tout cela n’a pas encore été révélé – alors l’alliance occidentale est indéniablement affaiblie, et Poutine est indéniablement enhardi.

Nous ne pouvons pas laisser cela se produire.

Poutine est en fuite et les crimes de guerre de sa populace ivre de l’Armée rouge choquent le monde entier.

Le peuple ukrainien allume un flambeau pour la liberté qui brûlera pour toujours. Mais ce n’est pas encore la victoire.

Le 24 avril, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s’affronteront lors du vote final des élections présidentielles françaises.

Une touche d’hystérie pure

Peut-être détestez-vous Macron pour sa petite rancune envers les Britanniques qui votent pour le Brexit.

Peut-être détestez-vous le petit monsieur bavard pour la façon dont il a sali le jab Oxford / AstraZeneca pour son propre gain politique.

Je sais que je fais. Mais Marine Le Pen n’est ni une amie des Britanniques, ni une amie du Brexit, ni une amie de la liberté.

Elle est cependant très amie avec Poutine. Mad Vlad figurait même sur les pamphlets électoraux de Le Pen.

Comme tous les anciens groupies de Poutine, Le Pen recule maintenant qu’ils ouvrent les fosses communes d’Ukraine.

Mais serait-elle vraiment une alliée digne de confiance alors que l’Occident se bat pour sa vie ?

Non, l’élection de Marine Le Pen placerait un laquais de Poutine à Paris.

Quoi qu’ils vous disent sur Twitter, la démission de Boris Johnson serait un acte d’automutilation nationale qui aurait des implications mondiales.

Et – quoi que vous pensiez de BoJo et de la façon dont il a porté sa masse amusante au bureau – il est indéniable que les appels à sa démission sont toujours teintés d’une touche d’hystérie.

Je soupçonne que dans une chambre secrète de son cœur, le leader travailliste Sir Keir Starmer soupçonne qu’il ne battra jamais Boris Johnson dans l’isoloir lors d’une élection générale – et que le député du SNP pour Ross, Skye et Lochaber, Ian Blackford, se rend compte les perspectives d’indépendance écossaise s’éloignent d’année en année que Boris reste en fonction.

Peu importe combien de fois Starmer et Blackford se lèvent sur leurs pattes arrière et exigent le P45 du Premier ministre, c’est le peuple britannique qui devrait décider du sort ultime de Boris Johnson.

À moins qu’il ne perde un vote de défiance, ce qui est peu probable, ou qu’il ne déclenche des élections anticipées – également peu probables -, en vertu de la loi de 2011 sur les parlements à durée déterminée, la prochaine élection générale est officiellement fixée au jeudi 2 mai 2024.

Ce jour fatidique arrivera bien assez tôt. Et comme Joe Strummer de The Clash l’a dit un jour, l’avenir n’est pas écrit.

Le sort de Boris Johnson ne devrait pas être décidé par ceux qui l’ont toujours détesté.

Comme l’a fait valoir Lord David Frost, une crise internationale – même aussi grave que l’Ukraine – ne donne pas à un gouvernement un chèque en blanc pour faire ce qu’il veut chez lui.

Mais la lutte contre Poutine est trop historique pour être minée par la petite politique des partis.

Et lorsque cette élection générale arrivera, et que nous nous tiendrons seuls dans l’isoloir en tenant ce crayon sur une ficelle, nous conclurons peut-être qu’un mandat de Boris Johnson était plus que suffisant.

Je peux imaginer être dans cet isoloir et avoir des doutes quant à donner un second mandat à Boris.

Encore plus facilement, je peux imaginer rester à la maison lors de la prochaine élection générale.

Vous additionnez tout cela – des impôts historiquement élevés, une crise du coût de la vie et tout ce salaud conservateur, de Dominic Cummings testant sa vue au volant de sa voiture, aux mains errantes et verrouillées du secrétaire à la Santé Matt Hancock – et le la somme totale pourrait coûter à Boris son travail de jour.

Polir son auréole verte

Mais si le Premier ministre finit par partir, ce ne sera pas parce qu’il a mangé du gâteau le jour de son anniversaire deux mois après avoir failli mourir, ou parce que c’est ce que veut un type rondouillard du SNP.

Si je reste à la maison aux prochaines élections générales, ce sera à cause de toutes les promesses non tenues du Brexit – comme celle que Michael Gove et Johnson ont faite dans ce journal à propos de la réduction de la TVA sur les factures d’énergie lorsque nous étions hors de l’UE, une promesse qui a été cassé pour que Boris puisse polir son auréole verte.

Si je reste à la maison le jour du scrutin, ce sera parce que ces conservateurs nous taxent jusqu’aux dents comme aucun gouvernement ne l’a fait depuis la Seconde Guerre mondiale.

Et si je saute le vote la prochaine fois, ce sera parce que les conservateurs persistent avec des politiques vertes fanatiques qui signifieront bientôt que seuls les riches pourront conduire une voiture, chauffer leur maison et ne jamais se soucier des factures d’énergie.

Je ne voterais jamais travailliste, car je ne pourrais jamais confier mon portefeuille à un gouvernement travailliste.

Mais je peux envisager de penser que Boris et ses toffs conservateurs sont totalement déconnectés des préoccupations quotidiennes du peuple britannique, qui, d’ici la prochaine élection générale, aura traversé des moments très difficiles.

Boris et ce gouvernement ont établi un récit à la fois offensant – les règles sont là pour le petit peuple – et totalement sourd.

Donc, oui, je peux imaginer virer Boris du bureau. Mais en ce moment, nous avons une guerre à gagner.

En ce moment, le monde libre se bat pour sa vie.

Je n’appellerais donc pas Partygate un problème de démission.

Un gâteau non mangé ? Un pack de bière chaude ? Neuf minutes, puis parti pour une nuit de bonne heure ?

Franchement, je n’appellerais même pas cela une fête.

La candidate française Marine Le Pen est amie avec Poutine et n’est pas une amie de la Grande-Bretagne Crédit : AP