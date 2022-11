Expulsée de I’m A Celeb, Charlene White a brunché avec l’amante de Matt Hancock, Gina Coladangelo

EXPULSÉE Charlene White a noué une amitié improbable avec l’amante de l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock, Gina Coladangelo.

Le lecteur de nouvelles d’ITV, 42 ans, a brunché avec Gina, 45 ans, qui a bafoué les règles de verrouillage dans sa liaison avec le député.

Hancock a démissionné de son poste de secrétaire à la Santé et le couple a abandonné ses partenaires pour se coucher ensemble après que The Sun ait révélé l’affaire[/caption]

Charlene a même été photographiée avec son bras autour d’elle mercredi, quelques jours après avoir déclaré qu’elle risquait son impartialité journalistique en semblant “sympathique” envers M. Hancock.

Une source a déclaré: “Ils ont beaucoup ri ensemble et se sont éclatés à Oz avec les autres. Il n’y a certainement pas de mauvais sang.

Partageant un cliché, Charlene a déclaré: “L’une des meilleures choses à faire en premier est d’apprendre à connaître les amis et la famille de tout le monde.”

À un moment donné de la série, Charlene d’ITV – qui a grillé Hancock sur son record de Covid au camp – a refusé de dormir dans le camping-car de luxe avec lui.

Après être devenue la première à être éliminée samedi dernier, Charlene a insisté : « Je ne voulais pas que quiconque ait l’impression d’être trop sympathique à Matt parce que cela mettrait en péril le travail que j’aime et mettrait en péril mon intégrité journalistique.

“Cela aurait brisé l’impartialité que j’ai toujours eue au cours des 20 dernières années.

“Dans mon cœur, je me suis dit que si je ne représentais pas ces personnes qui sont encore en deuil et qui souffrent encore, si je ne pense pas à elles et ne pose pas les questions que je veux savoir concernant son raisonnement pour aller dans la jungle… alors Je ne fais pas mon travail.

La star de Loose Women, Charlene, dont la tante est décédée de Covid, a ajouté :





Le soleil a dénoncé Hancock – qui s’est fait retirer le fouet conservateur pour son apparition dans l’émission – pour avoir enfreint ses propres règles draconiennes lorsqu’il a été surpris par CCTV dans un corps à corps torride avec Gina.

Il a démissionné de son poste de secrétaire à la Santé et le couple a abandonné ses partenaires pour se coucher ensemble.

Charlene, Gina et d’autres familles I’m A Celeb, dont Shelly Unitt, la femme de Jill Scott, ont souvent apprécié les cafés du matin au café Rhapsody, près de leur complexe cinq étoiles à Surfers Paradise, sur la Gold Coast.