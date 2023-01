"Exprimer son point de vue en tant que citoyen privé": États-Unis sur le livre de l’ex-secrétaire d’État

Le gouvernement américain est un partenaire du peuple afghan et le soutient de plusieurs manières, a déclaré mercredi le porte-parole du département d’État Ned Price lors d’un point de presse régulier. Lors du briefing, Price a en outre déclaré que les États-Unis, dans leurs efforts humanitaires, ont aidé le peuple afghan par leur leadership et ont également fourni une aide de plus de 1,1 milliard de dollars qui contourne les talibans.

“Nous avons pris des décisions très claires selon lesquelles le gouvernement américain est un partenaire du peuple afghan. Nous soutenons le peuple afghan. Nous le faisons de plusieurs façons. Nous le faisons grâce à notre leadership en matière d’aide humanitaire. une aide fournissant plus de 1,1 milliard de dollars au peuple afghan d’une manière qui contourne les talibans… c’est-à-dire directement au peuple afghan », a-t-il déclaré.

Le porte-parole du département d’État a également déclaré que les États-Unis ont toujours défendu le peuple afghan et ses droits ainsi que les femmes afghanes.

Lundi, les États-Unis ont déclaré qu’ils réexaminaient leur approche et leur engagement avec les talibans dans le contexte des nombreuses violations des droits de l’homme qui se produisent en Afghanistan sous le régime atroce et qu’ils évaluaient activement avec les alliés et les partenaires pour prendre la prochaine décision appropriée. pas vers elle.

Price, lors d’un point de presse, a souligné que les États-Unis continuaient d’être le premier fournisseur mondial d’aide humanitaire au peuple afghan et qu’ils ne fournissaient aucun soutien aux talibans.

Interrogé sur le livre de l’ancien secrétaire d’État américain Mike Pompeo, Price a répondu en disant: “Il exprime le point de vue en tant que citoyen privé comme son droit.”

Dans ses nouveaux mémoires intitulés “Never Give an Inch, Fighting for the America I Love”, Pompeo a détaillé une conversation avec le dirigeant nord-coréen lors de son premier voyage à Pyongyang le 30 mars 2018, avant le sommet États-Unis-Corée du Nord tenu trois des mois plus tard.

Pompeo note également que l’Inde et le Pakistan étaient au bord de la guerre nucléaire en 2018 et que les États-Unis ont dû intervenir pour désamorcer la situation. L’ancien secrétaire d’État américain a affirmé que le monde n’était pas au courant de la situation entre l’Inde et le Pakistan.

“Je ne pense pas que le monde sache à quel point la rivalité indo-pakistanaise a failli se transformer en une conflagration nucléaire en février 2019”, a écrit Pompeo dans ses mémoires.

Répondant à une question des médias sur la guerre russo-ukrainienne et la fourniture de chars Abrams à Kyiv, Ned Price a déclaré que chaque élément du système de sécurité fourni par les États-Unis est destiné à l’autodéfense de l’Ukraine.

Le président américain Joe Biden a annoncé mercredi qu’il fournirait 31 chars M1 Abrams à l’Ukraine, renversant l’opposition de longue date de l’administration aux demandes de Kyiv pour les véhicules hautement sophistiqués mais nécessitant beaucoup d’entretien, selon CNN.

Comme Biden a donné son approbation pour l’envoi des véhicules, les 31 Abrams constitueront un bataillon de chars ukrainien entier.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)