Exprimant sa fureur contre l’Ukraine, Poutine lance des accusations d’antisémitisme

MOSCOU — Le président russe Vladimir Poutine a lancé au début du mois une nouvelle tirade contre le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui est juif et dont de nombreux ancêtres ont été tués par les nazis. « Les maîtres occidentaux », a déclaré Poutine à la télévision russe, visiblement en colère, « ont mis à la tête de l’Ukraine moderne une personne de souche juive, avec des racines juives, des origines juives » pour dissimuler « l’essence anti-humaine qui est à la base de l’Ukraine ». … de l’État ukrainien moderne » et « la glorification du nazisme ».

L’Ukraine a rapidement condamné les propos de Poutine comme étant antisémites. Un porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères a qualifié cela de « nouvelle manifestation de l’antisémitisme profondément enraciné des élites russes » et a accusé Poutine d’avoir une « fixation chronique » sur l’origine ethnique de Zelensky.

Ce n’était pas la première fois depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022 que le dirigeant russe s’en prenait à l’héritage juif de Zelensky. En juin, il a déclaré lors d’un forum économique à Saint-Pétersbourg : « J’ai beaucoup d’amis juifs. On dit que Zelensky n’est pas juif, il est une honte pour le peuple juif.»

Les commentaires de Poutine, que certains analystes considèrent comme une tentative pour justifier les affirmations selon lesquelles la guerre russe vise à « dénazifier » l’Ukraine, s’inscrivent dans un schéma plus large de rhétorique antisémite du Kremlin et de ses propagandistes qui a suscité des critiques d’Israël et de l’Occident. .

Après les commentaires de Poutine au forum économique de Saint-Pétersbourg en juin, le Musée commémoratif de l’Holocauste des États-Unis a accusé le dirigeant russe d’avoir recours à des « mensonges antisémites » et de « déformer l’Holocauste pour justifier sa brutale invasion de l’Ukraine ».

Les craintes d’un retour d’un antisémitisme virulent d’État en Russie ont incité l’un des grands rabbins de Moscou, Pinchas Goldschmidt, à fuir le pays l’année dernière et à s’installer en Israël.

« Ma crainte à l’époque, ainsi que ma crainte aujourd’hui, est qu’il y ait davantage d’antisémitisme dans le cadre de ce nouveau système politique qui a été établi depuis le début de la guerre », a déclaré Goldshmidt lors d’un entretien téléphonique depuis Jérusalem. « Et il sera bien plus difficile pour les Juifs et la communauté juive de vivre et de prospérer. »

Parlant de « l’histoire très longue et difficile de l’antisémitisme » de la Russie à différentes étapes de l’ère soviétique, Goldschmidt a déclaré qu’il s’inquiétait du fait que le pays « retourne vers le passé ».

Goldschmidt a publiquement averti les autres Juifs vivant en Russie de partir.

« C’était le seul choix », a déclaré Goldschmidt dans l’interview, décrivant sa décision de fuir après l’invasion. « Je me suis réveillé dans un pays différent et avec un système politique changé, totalement isolé du reste du monde occidental. Dans ce changement de circonstances, je doutais fortement qu’il y ait un avenir pour les Juifs en Russie. » Depuis son départ, Goldschmidt est répertorié comme agent étranger par les autorités russes.

En mai 2022, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a suscité la colère d’Israël et d’éminents groupes de mémoire de l’Holocauste lorsqu’il a affirmé que l’origine ethnique de Zelensky ne signifiait rien et a affirmé qu’Hitler avait également des racines juives – une affirmation pour laquelle il n’existe aucune preuve.

« Depuis longtemps, nous entendons les sages Juifs dire que les plus grands antisémites sont les Juifs eux-mêmes », a déclaré Lavrov dans une interview accordée aux médias italiens.

Le ministre israélien des Affaires étrangères a qualifié les propos de Lavrov d’« impardonnables » et a convoqué l’ambassadeur de Russie pour qu’il s’explique. Le bureau du Premier ministre israélien de l’époque, Naftali Bennett, a déclaré que Poutine s’était excusé pour les remarques de Lavrov lors d’un appel téléphonique quelques jours plus tard, mais le compte rendu de l’appel du Kremlin ne faisait aucune mention d’excuses.

Zelensky a qualifié Poutine de « deuxième roi de l’antisémitisme après Hitler ».

Les affirmations de Poutine, Lavrov et d’autres hauts responsables russes selon lesquelles l’Ukraine est un État néo-nazi sont devenues de plus en plus difficiles à soutenir. Le nouveau ministre ukrainien de la Défense, Rustem Umerov, est un musulman d’origine tatare de Crimée. Volodymyr Groysman, Premier ministre ukrainien de 2016 à 2019, était également juif.

Mais depuis l’invasion, la communauté juive a été instrumentalisée à plusieurs reprises dans la propagande du Kremlin. Vladimir Soloviev, l’un des propagandistes les plus bruyants de la télévision d’État russe, a fréquemment mis en doute l’authenticité de l’héritage juif de Zelensky lors de ses talk-shows.

Et dans le film récemment sorti « Svidetel » ou « Le Témoin » – un film de propagande russe soutenu par l’État sur la guerre en Ukraine – les Ukrainiens sont dépeints comme des nazis violents et sadiques qui utilisent fréquemment des insultes antisémites. Lorsque le protagoniste juif du film, un violoniste belge, essaie de jouer de la musique Klezmer, les commandants ukrainiens lui ordonnent d’arrêter de jouer cette « vilaine musique » et se moquent de son identité et de son apparence juives.

Dans une note de l’année dernière, le Département d’État américain écrivait que Poutine et l’appareil de propagande russe exploitaient la mémoire historique de la lutte soviétique contre l’Allemagne nazie pour fabriquer un prétexte pour l’invasion de l’Ukraine.

« Pour servir ses objectifs prédateurs, le Kremlin exploite les souffrances et les sacrifices de tous ceux qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale et ont survécu à l’Holocauste », indique le mémo. « Ce faisant, le Kremlin porte atteinte aux efforts mondiaux d’une importance cruciale pour lutter contre l’antisémitisme et propage au contraire l’une des formes les plus insidieuses de l’antisémitisme, la distorsion de l’Holocauste. »

Le mémo ajoutait : « Avec la montée de l’antisémitisme dans le monde, il est impératif que tous dénoncent ce type de désinformation russe particulièrement pernicieuse. »

Après l’invasion, des dizaines de milliers de Juifs russes ont émigré en Israël dans le cadre de la vague historique de Russes quittant le pays pour échapper aux conséquences économiques et politiques de la guerre. Il s’agit de la plus grande vague de départs vers Israël depuis des décennies.

Mais au sein de la communauté juive de Russie, presque personne ne dit que l’antisémitisme est en hausse – du moins pas publiquement.

Leonid Bimbat, le rabbin du Centre pour le judaïsme progressiste de Moscou, a déclaré qu’après l’invasion de l’Ukraine, il avait décidé que la synagogue s’abstiendrait de commenter la politique ou la guerre, à la fois pour protéger la congrégation et maintenir le dialogue avec d’autres congrégations progressistes à travers le monde.

« Nous devons être présents ici, en Russie », a déclaré Bimbat. « Nous ne pouvons pas parler de sujets sensibles et nous ne parlons pas de politique. Nous devons être ici avec les gens et ce rôle est plus important que jamais. Les gens ici ont besoin de stabilité.

Lors d’un service de sabbat vendredi, avant la fête de Yom Kippour lundi, les fidèles ont tenu cet engagement.

Une congrégation mixte d’une vingtaine de personnes, pour la plupart des jeunes d’une trentaine d’années, a chanté aux côtés du chantre en dirigeant des prières avec une guitare dans un mélange de russe et d’hébreu. Un anneau lumineux et une caméra ont illuminé la scène, diffusant le service en ligne à une congrégation plus large, une fonctionnalité qui a été introduite pour la première fois pendant la pandémie de Covid et est devenue si populaire qu’elle est restée. Personne ne voulait parler de la guerre.

Leo, 40 ans, qui s’est exprimé à condition que seul son prénom soit publié pour des raisons de sécurité, a déclaré qu’il n’était pas sûr que l’antisémitisme soit en hausse en Russie mais qu’il n’avait rien remarqué d’inhabituel récemment. Son épouse, Valeria, a déclaré que la situation était « la meilleure depuis longtemps ». Le couple a refusé de commenter les déclarations de Poutine ou de Lavrov.

Bimbat a insisté sur le fait qu’il n’y a « aucun antisémitisme dans l’État russe » et « aucune menace immédiate pour la communauté juive de Moscou ».

Après l’invasion, la communauté juive russe – comme de nombreuses autres composantes de la société russe en temps de guerre – a été rapidement divisée entre ceux qui condamnaient publiquement la guerre, ceux qui continuaient à soutenir le Kremlin et ceux qui gardaient le silence.

Après le départ de Goldshmidt, il a été critiqué pour « s’être engagé dans des activités politiques » et a été accusé de déformer les opinions plus larges de la communauté juive de Russa.

« Il y a malheureusement certaines personnes dans la communauté qui ont soutenu la guerre et le récit de la lutte de la Russie contre les néonazis », a déclaré Goldshmidt en réponse aux accusations. « Et il y a des gens dans la communauté qui croient qu’ils doivent soutenir le gouvernement en toutes circonstances. »

Dans une récente interview, l’ancien dissident soviétique et homme politique israélien Natan Sharansky a réfuté l’idée selon laquelle Poutine était antisémite. « Poutine n’est pas antisémite, il n’est pas antisémite, au contraire, il sympathise avec les Juifs pour de nombreuses raisons, mais il construit actuellement une nouvelle dictature », a déclaré Sharansky dans l’interview accordée aux médias israéliens.

« Il a décidé de renouveler l’empire russe et veut restaurer sa dignité nationale », a déclaré Sharansky. « Il veut s’emparer de l’Ukraine et pour cela, il doit mobiliser son peuple, car personne à part lui n’est intéressé par la guerre. »