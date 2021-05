[Express Your Epic] Des films aux couvertures de magazines, découvrez comment les principaux créateurs exploitent le système de caméra de la série Galaxy S21

Pour vraiment capturer de belles expériences, vous avez besoin d’une technologie de pointe. En janvier de cette année, Samsung Electronics a livré cette technologie avec la sortie de la série Galaxy S21 et de son appareil photo de qualité professionnelle. Avec des fonctionnalités telles que le Snap 8K amélioré, la vidéo Super Steady à 60 ips et la possibilité de capturer à l’aide des caméras avant et arrière simultanément, la caméra améliorée du Galaxy S21 permet aux utilisateurs de s’exprimer et de se connecter d’une nouvelle multitude de façons.

Mais les capacités de l’appareil photo de la série Galaxy S21 vont au-delà de la simple création de moments de tous les jours épiques. Afin de présenter les hauteurs créatives que les utilisateurs peuvent atteindre avec les appareils photo de leurs appareils de la série Galaxy S21, Samsung a collaboré avec une gamme diversifiée et passionnante de créateurs de contenu – et les résultats ont été étonnants.

Dans la première partie de cette série en deux parties documentant le véritable potentiel de l’appareil photo de la série Galaxy S21, Samsung Newsroom a compilé quelques exemples de la façon dont les principaux créateurs de contenu du monde entier exploitent les fonctionnalités de qualité professionnelle de l’appareil photo à travers tous types de médiums.

Lisez la suite pour en savoir plus.

Faire de la magie du cinéma

En hommage au regretté écrivain portugais Fernando Pessoa, l’équipe de Samsung Portugal a collaboré avec des créatifs locaux pour produire l’un des scénarios du regretté écrivain. Tourné entièrement sur le Galaxy S21 Ultra 5G, le film « O Ídolo », ou « The Idol », a résonné auprès des fans de littérature et des locuteurs de portugais du monde entier.

Découvrez les coulisses de la production de «The Idol» dans la salle de presse Samsung au Brésil.

Faire passer les vidéoclips au niveau supérieur

En mars de cette année, la caméra révolutionnaire de la série Galaxy S21 a marqué une autre première dans l’industrie créative, le clip vidéo du single Mufasa de l’artiste espagnol Aron Piper étant devenu le premier clip vidéo à être entièrement enregistré avec le Galaxy S21 Ultra 5G.

Découvrez comment la portabilité et les fonctionnalités de qualité professionnelle offertes par le Galaxy S21 Ultra 5G ont contribué à donner vie à la vision de Piper chez Samsung Newsroom Spain.

Ce même mois, la chanteuse et artiste ukrainienne Lida Lee de MONATIK Corporation a collaboré avec Samsung Electronics Ukraine pour créer un projet vidéo unique capturé entièrement sur le Galaxy S21 Ultra.

Découvrez comment le projet s’est déroulé sur Samsung Newsroom Ukraine.

En Pologne, la chanteuse Rosalie et le duo de réalisateurs Andiamo ont exploité le Galaxy S21 Ultra 5G pour créer un clip vidéo sur le thème des années 90 pour la chanson « Come, come, come », en utilisant la vaste gamme de modes de caméra et de fonctionnalités pour évoquer l’emblématique style d’éclairage de l’époque.

Apprenez-en davantage sur ceux qui ont travaillé sur le projet chez Samsung Newsroom Poland.

Marquant une nouvelle ère du marketing musical, Samsung Electronics a travaillé avec l’AIS thaïlandais et le GMM Grammy pour produire un clip vidéo interactif révolutionnaire pour le groupe adoré des fans Three Man Down, tourné à l’aide du Galaxy S21 Ultra 5G.

Apprenez-en plus sur ce projet unique et sur la manière dont Samsung a donné vie à Samsung Newsroom Thailand.

Emmener les images vers de nouveaux sommets

En avril, GQ Afrique du Sud a exploité le Galaxy S21 Ultra 5G pour réaliser des doubles coques dynamiques pour sa couverture de mai / juin. De plus, le contenu fascinant des coulisses de cette image unique a également été capturé sur le Galaxy S21 Ultra 5G.

En savoir plus sur la réalisation de ce projet par le photographe Austin Malema et le rédacteur en chef de GQ Molife Kumona à Samsung Newsroom Afrique du Sud.

Le photographe et explorateur de National Geographic, Prasenjeet Yadav, a remplacé sa configuration habituelle de photographie animalière par un Galaxy S21 Ultra lors de la prise de vue dans les Ghâts occidentaux, en Inde, produisant une image qui a ensuite fait le numéro de mars de National Geographics Traveler India Edition.

Apprenez-en plus sur Yadav et découvrez comment le Galaxy S21 Ultra lui a permis de prendre des photos impeccables avec une mobilité transparente chez Samsung Newsroom India, et jetez un œil à la campagne #UncoverTheEpic hébergée par Samsung, Yadav et le magazine National Geographic Traveler qui a vu un haut- la définition coupée à partir d’une vidéo 8K fait la couverture pour la première fois dans l’histoire du magazine ici.

Plus tôt cette année, le photographe britannique de renommée mondiale Rankin a exploité le Galaxy S21 Ultra 5G pour capturer des séances photo avec le rappeur Stefflon Don qui combinaient l’esprit des années 1980 avec la créativité des médias sociaux d’aujourd’hui.

Avec des prises de vue fixes, des vidéos et des coupes de contenu socialement adaptées, la collaboration exploite la variété de fonctionnalités d’appareils photo de qualité professionnelle disponibles sur la série Galaxy S21; Découvrez comment le tournage s’est déroulé de Rankin et Stefflon Don eux-mêmes sur Samsung Newsroom UK

Mettre les photographes en herbe à l’épreuve

Afin d’élever les moments épiques réalisés à travers les missions de l’émission de téléréalité chilienne « Epic Mode », 12 concurrents célèbres ont reçu des appareils Galaxy S21 pour capturer les derniers moments de leurs réalisations au cours des 6 épisodes de l’émission.

Jetez un œil aux photos gagnantes de la salle de presse Samsung au Chili.

Enfin, en streaming sur Hulu aux États-Unis, des photographes mobiles ambitieux mettent leurs compétences à l’épreuve sur l’émission de télé-réalité «Exposure». Témoignage de la puissance professionnelle des appareils photo pour smartphone d’aujourd’hui, « Exposure » voit les concurrents participer à des défis thématiques hebdomadaires qu’ils doivent relever à l’aide du système de caméra avancé du Galaxy S21 Ultra 5G.

Découvrez le premier aperçu de « Exposure » et apprenez-en plus sur la première série de concours de photographie mobile en son genre dans la salle de presse Samsung aux États-Unis.

Restez à l’écoute de Samsung Global Newsroom pour plus de conseils et astuces sur les meilleures pratiques sur la façon de tirer le meilleur parti de votre appareil photo de la série Galaxy S21, et pour la deuxième partie de cette série mettant en évidence les prouesses photographiques du dernier appareil photo du produit phare.