[Express Your Epic] ② Des experts et des influenceurs commentent l’expérience de création avec le puissant appareil photo du Galaxy S21

Pour vraiment capturer de grandes expériences, vous avez besoin d’une technologie de pointe. En janvier de cette année, Samsung Electronics a livré cette technologie avec la sortie du Galaxy S21 et de son appareil photo de qualité professionnelle. Avec des fonctionnalités telles que 8K Snap amélioré, une vidéo Super Steady à 60 ips et la possibilité de capturer simultanément à l’aide des caméras avant et arrière, la caméra améliorée du Galaxy S21 permet aux utilisateurs de s’exprimer et de se connecter de nombreuses nouvelles façons.

Et maintenant, plusieurs mois après la sortie du smartphone, les critiques sont tombées et les experts et les influenceurs adorent l’expérience de création avec le Galaxy S21. Dans ce deuxième volet de notre série « Express Your Epic », Samsung Newsroom présente des critiques d’utilisateurs qui ont créé avec le Galaxy S21 cette année, ainsi que quelques conseils pour tirer le meilleur parti de l’appareil photo amélioré du smartphone.

Réalisation de films sur le Galaxy S21

[Thailand, 4/12] À la mi-avril, trois cinéastes célèbres ont donné des conseils sur la façon de créer votre propre contenu à l’aide du Galaxy S21. Les cinéastes ont donné des conseils sur la meilleure façon d’utiliser l’éclairage et la fonction Super Steady du Galaxy S21 pour créer des vidéos exceptionnelles, ainsi que sur la façon de prendre de superbes vidéos de portrait en utilisant le mode Super Slow. Découvrez leurs conseils de pro ici.

[Taiwan, 4/7] Début avril, les cinéastes de pointe Hsu Chih-Yen, Yin Chen-Hao, Birdy Nio, Kay Jan et Alex III ont expliqué comment ils ont utilisé les appareils des séries Galaxy S21 Ultra 5G et Galaxy Z pour tourner des « films à succès quotidiens ». Cet article présentait également la campagne Instagram « #Wonderful Build – Galaxy Shooter Trial », qui impliquait l’utilisation de smartphones Galaxy pour capturer des vidéos de plus de 15 secondes. Vérifiez-le ici.

Le Galaxy S21 pour le contenu mode et beauté

[Russia, 4/23] Fin avril, alors que la saison du tapis rouge commençait, la salle de presse russe a expliqué comment le styliste vedette Jason Boden a utilisé le Galaxy S21 pour compléter son travail. Dans un article intitulé « L’arme secrète du styliste vedette – Comment le Galaxy S21 aide à se préparer pour le tapis rouge », le styliste de haut niveau a expliqué comment il utilise le Galaxy S21 lorsqu’il travaille pour des célébrités et a décrit l’appareil photo du smartphone comme « tout simplement irréel ». Regarde ici.

[UK, 3/10] Toujours en mars, le centre d’innovation de Londres Samsung KX s’est associé à la maquilleuse de renommée mondiale Hannah Martin pour ouvrir une masterclass virtuelle sur les tendances beauté pour les saisons printemps et été. La masterclass a été filmée à l’aide du Galaxy S21 Ultra 5G et a été partagée via le hub de contenu Samsung KX le 18 mars.e. En savoir plus sur la masterclass ici.

Cliquez sur ici pour la vidéo complète.

Créer du contenu illustré avec le Galaxy S21

[USA, 4/18] Pour célébrer la fête des mères, l’article « Make Mom Epic #WithGalaxy This Mother’s Day » a été publié en avril. Il a souligné l’esprit de célébrer les mamans du monde entier et a fait ses débuts en vidéo des créateurs de #TeamGalaxy alors qu’ils utilisaient l’appareil photo multi-objectifs Galaxy S21 pour capturer des photos de qualité studio de leurs mamans en mode portrait, une vidéo 8K cristalline, un snap vidéo 8K et Prise unique. L’article se terminait par des détails sur un certain nombre d’offres promotionnelles du Galaxy S21.

Cliquez sur ici pour la vidéo complète.

Le Galaxy S21 et le contenu alimentaire

[UK, 2/15] Pour célébrer le lancement de la série Samsung Galaxy S21 5G, Samsung UK s’est associé à l’influenceur britannique The Bake King lors du Pancake Day, révélant des conseils sur la façon de préparer les crêpes les plus «flipables». Inspiré par les couleurs de l’appareil et entièrement tourné sur le Samsung Galaxy S21 5G, The Bake King a livré des images et des vidéos époustouflantes – et de délicieuses crêpes. Voir plus ici.

De la réalisation de films à la préparation des stars pour le défilé, en passant par l’appréciation des mères et l’amélioration de votre jeu de crêpes, le Galaxy S21 est là pour sublimer vos créations, quelles qu’elles soient. Avec la preuve dans le pudding, des influenceurs et des experts de divers pays et industries se réunissent pour attester de la façon dont l’appareil photo amélioré du Galaxy S21 soutient leur créativité et leur permet de mieux s’exprimer.