Express, Snap, Rocket Lab et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Bed Bath & Beyond – Les actions du détaillant assiégé ont chuté de 19,8% après avoir présenté un plan stratégique qui n’a fait que confirmer les craintes des investisseurs que l’entreprise aura du mal à redresser ses activités. Bed Bath a également déposé une demande de vente d’un montant non divulgué d’actions à l’avenir.

Express – Les actions d’Express ont chuté de plus de 19 % après avoir déclaré un chiffre d’affaires trimestriel de 464,4 millions de dollars, contre des estimations de StreetAccount de 479,6 millions de dollars. Le détaillant de vêtements, qui a également réduit ses prévisions pour l’année entière, a cité des conditions macroéconomiques difficiles.

Rocket Lab USA – Les actions ont bondi de 8,2% après que Cowen a amélioré la société pour surperformer les performances du marché, affirmant que les actions ont plus de 50% de hausse. Selon Cowen, Rocket Lab est le leader du marché des lancements spatiaux.

Snap – La société de médias sociaux a vu ses actions augmenter de 7% après avoir annoncé un plan de restructuration qui comprend une réduction de 20% de son personnel et un nouveau directeur général. Les changements interviennent après que Snap a annoncé des résultats décevants au deuxième trimestre et a déclaré qu’il ne fournirait pas d’orientations pour son trimestre en cours.

LSB Industries – Les actions de la société américaine d’azote LSB Industries ont gagné 2,2% après qu’UBS a lancé une couverture avec une note d’achat et un objectif de prix suggérant une hausse de 30%. Selon UBS, la société devrait bénéficier des écarts record entre le gaz naturel américain à faible coût et le gaz naturel à coût élevé en Europe et en Asie.

PayPal Holdings – Les actions de PayPal ont progressé de 2,7 % après que Bank of America a mis à niveau l’action à un achat neutre et augmenté son objectif de prix sur la société de paiement. La banque a déclaré qu’elle s’attend à ce que l’activiste Elliott Management fasse pression pour davantage de réduction des coûts chez PayPal, ce qui pourrait augmenter les revenus à l’avenir.

Seagate Technology Holdings – Les actions de la société de stockage de données ont chuté de plus de 4% après que Seagate a réduit ses prévisions de revenus pour le trimestre en cours. La société a déclaré qu’elle s’attend à ce que les revenus du trimestre se terminant le 30 septembre se situent dans une fourchette de 2,0 milliards de dollars à 2,2 milliards de dollars, en baisse d’une fourchette de 2,35 milliards de dollars à 2,65 milliards de dollars. La société a cité des tendances économiques plus faibles dans certaines parties de l’Asie.

CrowdStrike Holdings – L’action a chuté de 6,3% malgré le fait que la société de cybersécurité a signalé un dépassement des attentes trimestrielles en matière de bénéfices et de revenus, ainsi que la publication de prévisions optimistes.

HP Inc. – Les actions du fabricant de PC ont chuté de plus de 5% après que la société a signalé une perte de revenus dans un contexte de ralentissement des dépenses en électronique. Les bénéfices trimestriels de HP correspondent aux estimations des analystes, selon Refinitiv.

Chewy – Les actions du détaillant de produits pour animaux de compagnie ont chuté de 7,4% après avoir publié de faibles prévisions de revenus pour le trimestre en cours. Chewy a fait état d’un bénéfice battu au cours de son dernier trimestre, mais ses revenus n’ont pas été à la hauteur des attentes. La société s’attend à ce que la hausse de l’inflation réduise les dépenses d’achat de produits pour animaux de compagnie.

PVH — L’action a baissé de 9 % après que le propriétaire des marques de vêtements Tommy Hilfiger et Calvin Klein a réduit ses perspectives pour l’année entière. Dans le même temps, PVH a déclaré qu’il réduisait ses effectifs de bureau mondiaux de 10 %.

Baxter International – Les actions ont grimpé de 2% après que la société de soins de santé a déclaré que sa dernière thérapie par perfusion de seringues avait été autorisée par la Food and Drug Administration des États-Unis.

