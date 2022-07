Exposition Truckers Against Trafficking à Spring Valley – Shaw Local

Le Freedom Drivers Project présentera l’exposition Truckers Against Trafficking de 6 h à 10 h et de 14 h 30 à 18 h le mardi 12 juillet au Walmart Distribution Center, 3100 US 6, Spring Valley.

Le projet Freedom Drivers donne un aperçu des réalités de la traite des êtres humains, de la façon dont le camionnage change la région et des actions simples pour la combattre. Parcourez l’exposition et découvrez la présentation multimédia.

Aller à https://truckersagainsttrafficking.org pour plus d’informations.